Schlägerei an Polterabend: Familienväter vor Gericht

Kreisgericht St.Gallen Mitglieder eines Polterabends verletzt: Familienväter müssen sich vor Gericht verantworten – Urteil steht noch aus Zwei stark alkoholisierte Männer haben Mitglieder eines Polterabends angegriffen. Sie teilten Schläge mit Fäusten und Whiskyflasche aus. Das Gericht wird das Urteil zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben. Claudia Schmid 17.01.2023, 17.13 Uhr

Beim Brühltor in St.Gallen kam es im Sommer 2019 zu einer Schlägerei. Zwei Familienväter standen deswegen vor dem Kreisgericht St.Gallen. Bild: Getty

Vor dem Kreisgericht St.Gallen mussten sich ein 31-jähriger und ein 24-jähriger Beschuldigter, beide kosovarische Staatsangehörige und Familienväter, verantworten. Gemeinsamer Anklagepunkt war ein Angriff der beiden auf Mitglieder eines Polterabends im Sommer 2019 beim Brühltor in der Stadt St.Gallen.

Vier Männer erheblich verletzt

Laut Anklageschrift kam es zunächst zwischen den Beschuldigten und zwei unbekannten Männern zu einer kurzen Auseinandersetzung. Währenddessen sei die Polterabendgruppe mit acht Personen hinzugekommen, die bei dem Streit habe verbal schlichten wollen. Es entwickelte sich eine Auseinandersetzung, bei der vier Mitglieder der Polterabendgruppe zu Boden gingen und vor allem im Gesichtsbereich erheblich verletzt wurden. Die Beschuldigten und der minderjährige Bruder des einen, der ebenfalls in den Vorfall involviert war, blieben unverletzt.

Der ältere Angeklagte betonte an der Verhandlung am Kreisgericht St.Gallen, er habe nie vorgehabt, eine Schlägerei anzufangen. Einige der Mitglieder der Polterabendgruppe seien sehr aggressiv auf sie losgegangen. Einer von ihnen habe den Kollegen gewürgt. Er und seine beiden Begleiter seien einfach stärker gewesen als die anderen, begründete er, weshalb sie unverletzt blieben. Der jüngere Angeklagte erklärte, er könne sich nicht mehr an den Vorfall erinnern, weil er zu stark alkoholisiert gewesen sei. Er glaube nicht, dass er es gewesen sei, der mit der Flasche zugeschlagen habe. Auf jeden Fall finde er es aber nicht fair, dass nur sie beide und der minderjährige Bruder für die Auseinandersetzung verantwortlich gemacht worden seien und die anderen acht Männer als unschuldig gelten würden.

Einen Passanten niedergeschlagen

Dem 24-jährigen Mann, der sich zurzeit im vorzeitigen Strafvollzug befindet, wurden zusätzliche Straftaten vorgeworfen. So soll er im Sommer 2021 einen Passanten mit den Fäusten mehrfach gegen Kopf, Oberkörper, Rippen und Bauch geschlagen haben. Das Opfer erlitt schwere Verletzungen. Als die Ehefrau ihrem Mann zu Hilfe eilte, sei auch sie durch zwei Schläge getroffen worden. Zudem soll der Beschuldigte mehrfach in angetrunkenem Zustand ein Fahrzeug ohne Berechtigung gelenkt, sich mit dem Führerausweis von seinem Bruder ausgewiesen und ein Motorfahrzeug zum Gebrauch entwendet haben.

Der Staatsanwalt forderte für ihn eine unbedingte Freiheitsstrafe von 7,5 Jahren, eine Geldstrafe, eine Busse und einen Landesverweis von 15 Jahren. Für den älteren Beschuldigten beantragte er eine bedingte Freiheitsstrafe von 14 Monaten, eine Geldstrafe und einen Landesverweis von acht Jahren. Die beiden hätten die Mitglieder der Polterabendgruppe mit roher Gewalt angegriffen, betonte er.

Jeder auf jeden losgegangen

Der Verteidiger des 31-Jährigen verlangte eine Verurteilung wegen Raufhandels und als Strafmass eine bedingte Geldstrafe oder eine bedingte Freiheitsstrafe von höchstens einem halben Jahr. Von einer Landesverweisung sei abzusehen. Das Geschehene werde von der Anklage zu einseitig dargestellt, erklärte er. In Tat und Wahrheit hätten sich alle Beteiligten und somit auch die Mitglieder der Polterabendgruppe an der Auseinandersetzung beteiligt. Jeder sei auf jeden losgegangen. Damit handle es sich nicht um einen Angriff, sondern einen Raufhandel, der nicht zu den Katalogtaten gehöre.

Der Verteidiger des 24-Jährigen forderte einige Freisprüche und Schuldsprüche wegen einfacher Körperverletzung, Tätlichkeiten und Verkehrsdelikten. Er sei mit Einbezug einer früher ausgesprochenen Sanktion zu einer Freiheitsstrafe von 37 Monaten und einer Busse zu verurteilen. Es sei eine Landesverweisung von sieben Jahren auszusprechen. Der Verteidiger argumentierte ähnlich wie sein Vorredner. Der Schlagabtausch habe sich auf beiden Seiten abgespielt. Es sei absolut unglaubwürdig, dass nur die Gruppe von drei Personen zugeschlagen habe, während die Gruppe von acht Personen lediglich abwehrend reagiert habe. Es sei zudem keineswegs bewiesen, dass sein Mandant für Schläge mit der Whiskyflasche verantwortlich sei.

Gericht gibt Urteil später bekannt

Nach der Gerichtsverhandlung zog sich das fünfköpfige Richtergremium zur Urteilsberatung zurück. Es wird seinen Entscheid zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben.