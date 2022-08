Kreisgericht St.Gallen Klägerin machte widersprüchliche Zeitangaben – Gericht spricht Ex-Freund vom Vorwurf der Vergewaltigung frei Ein Afghane hatte sich wegen mehrerer Straftaten vor Gericht zu verantworten. Vom Vorwurf der Vergewaltigung wurde er freigesprochen, für andere Taten muss er eine Geldstrafe hinnehmen. Claudia Schmid Jetzt kommentieren 16.08.2022, 11.41 Uhr

Das Gericht kam zum Schluss, dass die Vergewaltigungsvorwürfe nicht genügend belegt sind. Bild: Seb_ra / iStockphoto

Die Staatsanwaltschaft warf dem vorläufig aufgenommenen Flüchtling mehrere Straftaten vor und klagte ihn wegen Vergewaltigung, Tätlichkeiten, mehrfacher Sachbeschädigung, Beschimpfung, Übertretung des Betäubungsmittelgesetzes und Widerhandlung gegen das Ausländer- und Integrationsgesetz an. Sie forderte eine Freiheitsstrafe von 30 Monaten, eine Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu je 30 Franken, eine Busse von 500 Franken und eine Landesverweisung von sieben Jahren.

Er war schon einmal im Gefängnis

Die Gerichtsverhandlung musste um mehr als eineinhalb Stunden verschoben werden, da der 25-jährige Beschuldigte nicht rechtzeitig im Gerichtssaal eingetroffen war. Ein Bekannter, der ihn habe fahren wollen, sei nicht aufgetaucht, begründete er seine Verspätung. In der Befragung des vorsitzenden Richters erzählte er, dass er als afghanischer Staatsangehöriger im Iran aufgewachsen, 2014 als 17-jähriger alleine in die Schweiz gekommen sei und Asyl beantragt habe. Bereits vor dem aktuellen Strafverfahren hatte er sich strafbar gemacht und eine Gefängnisstrafe verbüssen müssen.

Beschuldigter bestreitet Vergewaltigung

Die Staatsanwältin legte ihm zur Last, dass er 2020 gegen den Willen seiner damaligen Freundin sexuelle Handlungen vollzogen und sie geschlagen hatte. Zudem soll er in der Wohnung der Privatklägerin drei Türen beschädigt haben. Die Vergewaltigung bestritt der Beschuldigte. Er vermute, die Freundin habe ihn wieder ins Gefängnis bringen wollen, weil er beabsichtigt habe, sich von ihr zu trennen, erklärte er. Sie sei sehr eifersüchtig gewesen. Die Türen habe er eingetreten, weil sie am Telefon gedroht habe, sich umzubringen.

Weitere Anklagepunkte waren nicht umstritten. So gab der Mann zu, einen Zugbegleiter beschimpft und eine geringe Menge Marihuana konsumiert zu haben. Zudem reiste er aus der Schweiz aus, obwohl er dazu mit dem Ausländerausweis der Kategorie F nicht berechtigt war.

Der Beschuldigte lebe noch immer in einer Asylunterkunft, arbeite nur sporadisch und habe ausser einem Kind, zu dem er keinen Kontakt pflege, keine Verwandtschaft in der Schweiz, begründete die Staatsanwältin die beantragte Landesverweisung. Der Rechtsvertreter der Privatklägerin unterstützte die Anträge der Anklage. Er betonte, seine Mandantin leide noch heute an einer posttraumatischen Belastungsstörung.

Mehrere Freisprüche verlangt

Der Verteidiger verlangte mehrere Freisprüche und eine milde Bestrafung. Die Anklage der Vergewaltigung sei problematisch, da sie zeitlich nicht eingeordnet werden könne. Damit sei seinem Mandanten verunmöglicht, sich rechtsgenüglich zu verteidigen, da er gar nicht wisse, um welche Situation es sich gehandelt habe. Das Liebespaar habe sehr oft Sex gehabt. Die Privatklägerin habe widersprüchlich und teilweise falsch ausgesagt.

Das Gericht kam ebenfalls zum Schluss, dass die Vergewaltigungsvorwürfe nicht genügend belegt sind. Die Privatklägerin habe zunächst erklärt, sie sei im November 2020 vergewaltigt worden, erklärte der vorsitzende Richter. Später habe sie dies widerrufen und gesagt, es sei viele Monate früher gewesen. Ein anderes Mal habe sie «einige Wochen früher» als Zeitpunkt genannt. Auch sei in der Anklageschrift praktisch nichts über den Ablauf der Geschehnisse zu erfahren. Auf dieser ausserordentlich vagen Grundlage könne keine Verurteilung wegen Vergewaltigung erfolgen.

In den weiteren Anklagepunkten wurde der Afghane schuldig erklärt und mit einer Geldstrafe von 40 Tagessätzen à 30 Franken und einer Busse von 400 Franken sanktioniert. Da aufgrund des Freispruchs vom Vorwurf der Vergewaltigung keine Katalogtat mehr vorlag, sprach das Gericht keine Landesverweisung aus.

