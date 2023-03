Kreisgericht St.Gallen: Student ergaunert Millionen

Kreisgericht St.Gallen Gewerbsmässiger Betrug? Student ergaunert bei Stiftungen 1,3 Millionen Franken Einem Studenten wird vorgeworfen, er habe sich bei 135 Institutionen mit falschen Angaben weit über eine Million Franken an Unterstützungsgeldern erschlichen. Vor dem Kreisgericht St.Gallen relativierte der Beschuldigte sein Geständnis. Claudia Schmid Jetzt kommentieren 24.03.2023, 12.00 Uhr

Ein heute 35-Jähriger ergaunerte bei Stiftungen über 1,3 Millionen Franken nicht rückzahlbare Unterstützungsgelder. Bild: Getty

Laut Staatsanwaltschaft ergaunerte sich der heute 35-jährige Beschuldigte über sieben Jahre finanzielle Unterstützung von Institutionen und generierte auf diesem Wege ein regelmässiges Zusatzeinkommen in der Höhe von jährlich über 196’000 Franken. «Aufgrund seiner Lebenshaltungskosten sowie der Einkünfte aus Mieten und den Unterstützungen aus der Familie wäre er auf diese Gelder nie angewiesen gewesen», heisst es in der Anklageschrift.

Zwei Drittel der Gesuche erfolgreich

Zu lesen ist in der 188-seitigen Anklageschrift zudem, dass der Beschuldigte von August 2012 bis zum April 2019 mindestens 342 Gesuche in der Höhe von rund 1’934’000 Franken gestellt hat. Er konnte dadurch über 1,3 Millionen Franken nicht rückzahlbare Unterstützungsgelder erhältlich machen. Hinzu kamen 103’136 Franken rückzahlbare Darlehen.

Die Staatsanwaltschaft hatte den Studenten im abgekürzten Verfahren angeklagt. Sie beantragte dem Kreisgericht St.Gallen, der Mann sei wegen gewerbsmässigen Betrugs schuldig zu sprechen. Im teilweisen Zusatz zum Strafbefehl des Untersuchungsamtes St.Gallen vom März 2016 sei er zu einer bedingten Freiheitsstrafe von zwei Jahren zu verurteilen.

Der Beschuldigte hatte diesem Urteilsvorschlag im Vorfeld der Gerichtsverhandlung zugestimmt. Auch anerkannte er Zivilforderungen im Umfang von rund 600’000 Franken. Vom Vermögen des Beschuldigten sollten rund 123’000 Franken zur Deckung der Verfahrenskosten sowie zur anteilsmässigen Deckung der Zivilforderungen verwendet werden.

Beschuldigter relativiert Geständnis

An der Verhandlung am Kreisgericht St.Gallen relativierte der Beschuldigte sein Geständnis. Er verneinte, die Stiftungen getäuscht und in Bereicherungsabsicht gehandelt zu haben. Anfangs habe er tatsächlich finanzielle Unterstützung benötigt. Später sei das Ganze wohl aus dem Ruder gelaufen. Auf grossem Fuss habe er mit dem erhaltenen Geld aber keineswegs gelebt, sondern sich an Start-up-Unternehmen beteiligt und Darlehen gewährt. Von einigen dieser Darlehen erhalte er noch immer Zinsen.

Den Erzählungen des Beschuldigten und dem Inhalt der Anklageschrift war zu entnehmen, dass er zunächst in Zürich ein englisches College mit Bestnoten abschloss und beabsichtigte, in den USA ein Studium zu absolvieren. Dafür gewährte ihm seine Familie ein Darlehen von 200’000 Franken. Während seines Militärdienstes erlitt er einen Schiessunfall, durch den das Studium in den USA verunmöglicht wurde. Nach seiner Genesung entschloss er sich, in der Schweiz zu studieren, und begann, Bittschreiben zu verfassen, die er an eine Vielzahl von Stiftungen in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein schickte.

Verteidiger erachtet Strafmass als zu hart

Sein Verteidiger stellte dem Kreisgericht zwar den Antrag, der Vorschlag der Staatsanwaltschaft zu Schuldspruch und Strafmass sei zum Urteil zu erheben, übte aber gleichzeitig harsche Kritik. Die Staatsanwaltschaft habe auf einem viel zu harten Urteilsvorschlag beharrt. Nicht alle Gesuche um finanzielle Unterstützung seien ungerechtfertigt gewesen. Der Schiessunfall im Militär und mehrere Todesfälle in der Familie hätten seinen Mandanten aus der Bahn geworfen. Es müsse berücksichtigt werden, dass der junge Mann eine sehr schwere Zeit durchgemacht habe.

Auch stellte sich der Verteidiger auf den Standpunkt, im Urteilsvorschlag seien eine ganze Reihe ungerechtfertigter Schadenersatzforderungen enthalten. Diese habe sein Mandant nur deshalb alle anerkannt, weil er wolle, dass das Verfahren zu einem Ende komme.

Kreisgericht weist Urteilsvorschlag zurück

Das Kreisgericht St.Gallen verweigerte es, den Urteilsvorschlag durchzuwinken. Es wies den Straffall zur Vorbereitung eines ordentlichen Gerichtsverfahrens an die Staatsanwaltschaft zurück. Für ein abgekürztes Verfahren brauche es zwingend die Voraussetzung, dass der Beschuldigte den Sachverhalt anerkenne, erklärte der vorsitzende Richter zum Urteil. In diesem Fall aber fehle ein umfassendes Geständnis, da der Beschuldigte sowohl die Täuschung als auch die Bereicherungsabsicht verneine.

Anders als die Verteidigung beurteile das Gericht zudem das vorgeschlagene Strafmass. Es erachte die bedingte Freiheitsstrafe von zwei Jahren angesichts der Deliktsumme nicht als zu hoch, sondern zu tief. Hinzu komme, dass der Beschuldigte noch immer Darlehenszinsen erhalte und damit zumindest teilweise vom Deliktserlös lebe. Nach dem Grundsatz, dass sich Verbrechen nicht lohnen dürfe, gehe dies nicht an.

