Kreisgericht St.Gallen Gewalt im St.Galler Drogenmilieu: Mann raubt mit geladener Pistole seinen Dealer aus und verkauft das ergaunerte Kokain dann selbst Im Frühjahr 2020 drang ein Mann mit einer geladenen Waffe ins Hotelzimmer seines Dealers ein, fesselte ihn und raubte ihm Drogen, Schmuck und Bargeld. In den darauffolgenden Monaten beging er zudem drei Einbruchsdiebstähle, unter anderem in zwei religiösen Institutionen. Nun drohen ihm fünf Jahre und sechs Monate Haft. Enrico Kampmann Jetzt kommentieren 11.05.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Beschuldigte bedrohte seinen Dealer mit einer Pistole und fesselte ihn mit Handschellen. Bild: Martin Ruetschi / Keystone

Es sind Szenen wie aus einer amerikanischen Cop-Show, die sich im Frühjahr 2020 in einem Hotel nahe dem Burgweiher in St.Gallen abspielen. Das Hotel ist ein bekannter Treffpunkt in der St.Galler Drogenszene – immer wieder taucht es in Strafbefehlen rund um Drogendelikte auf, die der Redaktion vorliegen.

Gemäss der Anklageschrift klopft es an einem Mittwochabend an der Türe eines Drogendealers, der dort ein Zimmer bewohnt. Davor stehen zwei Männer, mindestens einer von ihnen ist ein Kunde. Dieser fragt ihn wie üblich nach Drogen. Nur zieht er diesmal eine Pistole hinter dem Rücken hervor und richtet sie auf den Dealer.

Mit geladener Waffe eingeschüchtert

«Ine, ine!», befiehlt er ihm, und die drei Männer begeben sich ins Zimmer. Der Kunde, der nun als Beschuldigter auf der Anklagebank sitzt, droht dem Dealer, dass er ihn erschiessen werde, wenn er nur einen Mucks mache. Er zieht das geladene Magazin aus der Waffe, um seinem Opfer zu zeigen, dass er Ernst macht. Während der Beschuldigte die Waffe auf den Dealer richtet, legt der zweite Mann, der bis heute unbekannt ist, ihm Handschellen mit rotem Stoffüberzug an – sie waren ursprünglich wohl für sinnlichere Aktivitäten gedacht.

Anschliessend durchsuchen die beiden Männer das Zimmer. Dabei finden sie mehrere Armbanduhren, Schmuck und Bargeld im Wert von rund 4000 Franken und 15 Gramm Kokain mit einem Strassenpreis von etwa 1500 Franken. Mit dem erbeuteten Deliktsgut machen sich die Täter dann aus dem Staub. Der gesamte Vorfall dauert gemäss Anklageschrift mehr als drei Stunden. Noch in derselben Nacht konsumiert der Beschuldigte einen Teil des Kokains selbst, den Rest wird er in den kommenden Tagen und Wochen an Leute von der Gasse verkaufen.

Aufgrund dieser Tat muss sich der Mann am Mittwoch wegen Raubes besonderer Gefährlichkeit, Nötigung und Vergehen gegen das Betäubungsmittelgesetz vor dem Kreisgericht St.Gallen verantworten. Doch diese Vorwürfe bilden nur die Spitze des Eisbergs der Vergehen, die ihm zu Lasten gelegt werden.

Drei Einbruchdiebstähle und weitere Delikte

Denn der Beschuldigte, für den die Unschuldsvermutung gilt, soll gemäss Anklageschrift in den darauffolgenden Monaten noch drei Einbruchsdiebstähle und einen Diebstahl begangen und zudem verschiedene illegale Drogen praktisch täglich konsumiert und gehandelt haben. Ebenfalls wurden bei einer Durchsuchung seiner Wohnung mehrere illegale Waffen gefunden, womit er sich insgesamt acht verschiedener Delikte schuldig gemacht haben soll.

Unter anderem brach der Beschuldigte gemäss der Anklageschrift ins Pfarreiheim St.Martin Bruggen sowie in die Räumlichkeiten der Griechisch-orthodoxen Kirchgemeinde St.Gallen ein und stahl elektronische Geräte sowie Gold- und Silberketten. Bei den beiden Raubzügen behändigte er gemäss Anklageschrift Deliktsgut im Wert von insgesamt 7700 Franken und verursachte Sachschaden in Höhe von 5600 Franken.

Nebst einem weiteren Einbruchdiebstahl in eine private Liegenschaft soll der Beschuldigte am helllichten Tag in eine Brezelbäckerei in die unbeaufsichtigte Kasse gegriffen und daraus 230 Franken entwendet haben.

Die Staatsanwaltschaft fordert eine Freiheitsstrafe von fünf Jahren und sechs Monaten. Die bereits abgesessene Zeit soll ihm angerechnet werden, denn der Beschuldigte sitzt bereits seit November 2020 in Haft. Ob am Mittwoch bereits ein Urteil gefällt wird, ist noch unklar.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen