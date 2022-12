Unternehmer wegen Misswirtschaft verurteilt

Kreisgericht St.gallen Er hat sich in seiner AG wie in einem Selbstbedienungsladen verhalten: Geschäftsführer nach Konkurs vor Gericht Es sei nie seine Absicht gewesen, seine Firma auszuplündern, erklärt der 43-jährige Beschuldigte. Doch nicht nur deswegen musste er sich vor Gericht verantworten. Der ehemalige Unternehmer hat nun Teilfreisprüche erwirkt. Claudia Schmid Jetzt kommentieren 19.12.2022, 12.05 Uhr

Er habe grosse Ziele gehabt, sei dabei aber zu forsch vorgegangen, gesteht der Beschuldigte ein. Bild: Getty

Die Anklage warf dem Beschuldigten in der Hauptsache Verfehlungen als Geschäftsführer seiner Aktiengesellschaft vor. Diese war ab 2014 im Bereich der Vermittlung von Krankenversicherungsverträgen tätig. 2016 ging die AG in Konkurs. Dem 43-jährigen Schweizer wurde unter anderem angelastet, dass er über die Buchhaltung der Firma zu viel private Ausgaben abgerechnet hat. Zudem habe er der Firma ohne Sicherheiten zu grosse Aktionärsdarlehen gewährt und so ein konkurswürdiges Klumpenrisiko geschaffen.