Kreisgericht St.Gallen «Du willst doch jetzt mit mir ins Bett»: Nach Studentenparty sexuell belästigt Ein Student war angeklagt, eine Kommilitonin unter Alkohol- und Kokaineinfluss sexuell belästigt zu haben. Das Kreisgericht St.Gallen sprach ihn schuldig, doch verzichtet auf einen Landesverweis. Claudia Schmid 16.05.2022, 05.00 Uhr

Die Studentin gab an, dass der Beschuldigte sie an den Fussgelenken vom Wohnzimmer in den Flur in Richtung seines Schlafzimmers zog. Jens Kalaene / DPA-tmn

An einem Abend Ende April 2021 trafen sich mehrere Studentinnen und Studenten auf Drei Weieren. Sie sassen auf einem Steg zusammen, sprachen über ihr Studium und tranken dazu Bier und Wein. In dieser Zeit setzte sich der Beschuldigte zur Privatklägerin. Beide haben sich laut Anklageschrift nur flüchtig gekannt.

Alkohol und Drogen führte zu Blackouts

Im Gespräch zwischen den beiden soll es unter anderem auch darum gegangen sein, dass man nach einer anstrengenden Phase des Studiums gerne wieder mehr Spass, Ausgang und Party hätte. Als die Gruppe beschloss, sich in der Stadt Pizza zu holen und in einer Privatwohnung weiterzufeiern, trennten sich die beiden zunächst von den anderen, um Ecstasy zu kaufen. Da der Dealer das Gewünschte nicht hatte, erstanden sie für 50 Franken Kokain. Auf dem Weg zur Party in der Wohnung eines Kollegen konsumierten sie laut Staatsanwaltschaft einen Teil des Kokains. Eine weitere Linie der Droge schnupften sie während der Party auf der Toilette.

Als sich die Feier kurz nach Mitternacht auflöste, beschlossen sie, mit einem E-Scooter zur Wohnung des Beschuldigten zu fahren. Dort tranken sie weiter Alkohol, bis es bei beiden zu Blackouts gekommen sein soll. Die Studentin gab unter anderem bei der Polizei zu Protokoll, es sei ihr übel und schwindlig gewesen als sie wieder zu sich gekommen sei und sie habe ihren Körper nicht mehr gespürt. Sie sei vom Beschuldigten gegen ihren Willen geküsst und angefasst worden. Als sie sich im Wohnzimmer wegen der Übelkeit auf das Sofa gelegt habe, habe der Beschuldigte sie wegtragen wollen und sie fallen lassen. Laut Anklage erlitt sie dadurch eine Prellung an der rechten Hüfte und am Oberschenkel.

Später soll der Beschuldigte die am Boden liegende Privatklägerin an den Fussgelenken gepackt und wiederholt gesagt haben: «Du willst doch jetzt mit mir ins Bett.»

Wie von der Anklage ausgeführt wurde, zog er sie an den Fussgelenken vom Wohnzimmer in den Flur in Richtung seines Schlafzimmers.

Durch das Ziehen über Türschwellen habe die Studentin Hautschürfungen am Rücken erlitten. Schliesslich habe sie sich lostreten und aus der Wohnung flüchten können.

Schändung oder sexuelle Belästigung?

Die Staatsanwältin beantragte, Schuldsprüche wegen Schändung, einfacher Körperverletzung, Übertretung des Betäubungsmittelgesetzes und Fahrens in nicht fahrfähigem Zustand. Der Beschuldigte sei zu einer bedingten Freiheitsstrafe von zehn Monaten und einer Busse von 600 Franken zu verurteilen. Für die Dauer von fünf Jahren sei der deutsche Staatsangehörige des Landes zu verweisen. Der vorsitzende Richter gab noch vor der Befragung des Beschuldigten bekannt, dass das Kreisgericht St.Gallen bei der Urteilsberatung prüfen werde, ob statt Schändung eine sexuelle Belästigung und statt einfacher Körperverletzung, Tätlichkeiten vorliege.

Der Beschuldigte wies die Vorwürfe zurück. Auch er berichtete aufgrund des übermässigen Alkoholkonsums von einem Blackout. An den Konsum von Kokain könne er sich nicht erinnern. Er sei am nächsten Morgen aufgewacht und habe sich gewundert, dass die Kommilitonin bereits gegangen sei. Er könne sich absolut nicht vorstellen, dass er sich so verhalten habe, wie es die Studentin ihm vorwerfe, zumal er kein sexuelles Interesse an ihr gehabt habe. Er erinnere sich an sehr gute Gespräche und ganz vage an einen Kuss, gegen den sie sich aber nicht gewehrt habe.

Kein Landesverweis mangels Katalogtat

Die Verteidigerin forderte einen vollumfänglichen Freispruch.

Ihr Mandant habe schon früh in seinem Leben erkannt, dass er homosexuell sei. Schon deshalb seien die vorgeworfenen Übergriffe höchst unwahrscheinlich.

Die jungen Leute seien gemeinsam auf die sehr dumme Idee gekommen, grosse Mengen Alkohol zu konsumieren. Dadurch seien sie in einen körperlich sehr desolaten Zustand versetzt worden. Klar sei, dass die Privatklägerin das Kokain erstanden und bezahlt habe. Was sie in ihrem Rauschzustand genau gemacht habe, könne niemand wissen.

Das Kreisgericht St.Gallen zeigte sich von der Schuld des deutschen Staatsangehörigen überzeugt und sprach ihn der mehrfachen sexuellen Belästigung, der Tätlichkeiten, der Übertretung des Betäubungsmittelgesetzes und des Fahrens in fahrunfähigem Zustand schuldig. Es verurteilte ihn zu einer Busse von 1500 Franken. Da der Vorwurf der Schändung im Urteil nicht mehr zur Diskussion stand, wurde der Beschuldigte mangels Katalogtat nicht des Landes verwiesen. Hingegen gehen die Verfahrenskosten von rund 14’000 Franken zu seinen Lasten.