Kreisgericht St.Gallen Bruder soll Schwester mit dem Tod gedroht haben, weil sie fremdging – nun wird er freigesprochen Nachdem ein 32-jähriger Mann von der Affäre seiner Schwester Wind bekam, hat er eine Drohkulisse aufgebaut. So zumindest stand es in der Anklageschrift. Die Richterin entlastet den Beschuldigten wegen widersprüchlicher Aussagen der Klägerin. Claudia Schmid Jetzt kommentieren 21.03.2023, 12.25 Uhr

Weil der Beschuldigte 40 Tage in Untersuchungshaft sass, bekommt er eine Genugtuung zugesprochen. Bild: Ralph Ribi

An der Verhandlung am Kreisgericht St.Gallen befragte die vorsitzende Richterin zunächst die Privatklägerin. Sie berichtete, dass ihre Familie nicht damit einverstanden war, dass sie sich von ihrem Ehemann scheiden lassen wollte. Es habe deshalb Streit mit ihrem Bruder gegeben, erklärte sie. Er habe sie mehrfach bedroht. Unter anderem habe er gesagt, sie sei tot, wenn sie ihren Mann verlasse.

Schande mit Patrone tilgen

Bei mehreren Fragen erklärte die Frau, sie erinnere sich heute nicht mehr. Sie habe alles kurz nach den Vorfällen zu Protokoll gegeben. Laut Anklageschrift sagte der Beschuldigte, er wisse von ihrer ausserehelichen Beziehung. Die Familie werde dies niemals akzeptieren. Eine solche Schande könne nur mit einer Patrone abgewaschen werden. Ihr Schicksal liege nun in den Händen der Familie.

Nachdem sie Anzeige gegen den Beschuldigten erstattet habe und er in Untersuchungshaft gekommen sei, habe es ihr leidgetan, betonte die Frau. Es handle sich immerhin um ihren Bruder. Seit sie sich nach dem Vorfall von ihrem Mann getrennt habe, sei der Kontakt zur Familie abgebrochen. Auch ihre Kinder dürfe sie nicht mehr sehen.

Der Schwester helfen wollen

Der 32-jährige Beschuldigte wehrte sich gegen den Vorwurf, er habe seine Schwester konkret mit dem Tode bedroht. Die Schwester habe ihm erzählt, dass sie Streit mit ihrem Mann habe, den ausserehelichen Partner jedoch verschwiegen. Sie hätten gemeinsam über die Eheprobleme und mögliche Lösungen gesprochen. Als er von der Beziehung seiner Schwester zu einem anderen Mann erfuhr, fühlte er sich laut seinen Aussagen verraten, weil sie ihm nicht die Wahrheit erzählt hatte.

Er habe ihr darauf gesagt, er wolle nichts mehr mit ihr zu tun haben. Für ihn und die Familie sei sie gestorben, wenn sie sich weiter mit ihrem Freund treffe. Damit aber habe er sie keineswegs mit dem Tode bedroht. Er habe seiner Schwester, die er liebe, bei der ganzen Angelegenheit nur helfen wollen. Sein Ziel sei gewesen, einen Dialog zwischen den Familienmitgliedern herbeizuführen. Möglich sei, dass seine Schwester die Gespräche falsch verstanden habe. Sie müsse selber wissen, wie sie ihr Leben führen wolle und habe zu keiner Zeit vor ihm Angst haben müssen.

Bedingte Freiheitsstrafe beantragt

Die Staatsanwältin beantragte für den nordmazedonischen Staatsangehörigen eine bedingte Freiheitsstrafe von zehn Monaten und eine Busse. Die Privatklägerin habe vor allem in der ersten Einvernahme glaubhaft ausgesagt, dass sie wegen der Drohungen ihres Bruders und auch ihres Vaters grosse Angst ausgestanden habe. Der Beschuldigte habe eine Drohkulisse aufgebaut, um seine Schwester davon abzuhalten, dass sie ihren Ehemann verlasse.

Die Rechtsvertreterin der Privatklägerin plädierte ebenfalls für einen Schuldspruch. Ihre Mandantin habe sich nach den wochenlangen Drohungen und der Nötigung ins Frauenhaus begeben und sich über längere Zeit verstecken müssen. Sie leide unter dem Kontaktabbruch zu ihrer ganzen Familie und stehe noch immer Angst aus.

Beweise für Anschuldigungen fehlen

Der Verteidiger verlangte, sein Mandant sei von Schuld und Strafe freizusprechen. Die Anschuldigungen gegenüber dem Beschuldigten seien nicht bewiesen. Mehrere Familienmitglieder bestätigten, dass die Privatklägerin sehr ängstlich sei und oft Situationen dramatisiere. Ein Gutachten, das über seinen Mandanten erstellt worden sei, attestiere ihm, dass er sich zwar den Traditionen und der Familie verbunden fühle, jedoch weder von Wut noch Rachegefühlen geleitet sei, sondern ruhig und besonnen agiere. Er habe die Schwester auf die moralischen Wertvorstellungen seiner Familie aufmerksam gemacht, dabei aber keine Drohungen ausgesprochen.

Die Privatklägerin habe während der Befragung an Schranken immer wieder gesagt, sie erinnere sich nicht mehr an den genauen Wortlaut der Drohungen, erklärte der Verteidiger weiter. In seinen Augen habe sie sich damit unglaubwürdig gemacht. Ihre beiden Kinder hätten sich zudem nicht auf Druck der Familie, sondern aus freien Stücken dazu entschieden, nicht mehr bei der Mutter, sondern wieder beim Vater zu wohnen.

Freispruch und Entschädigung

Das Kreisgericht St.Gallen entlastete den Beschuldigten von allen Vorwürfen. Die Zweifel an seiner Schuld seien viel zu gross für einen Schuldspruch, begründete die vorsitzende Richterin das Urteil. Die Privatklägerin habe bereits bei der zweiten Einvernahme völlig anders ausgesagt als bei der ersten. Sie sei vielen Fragen ausgewichen oder habe sie nicht beantwortet. Zudem habe sie keine konkreten Drohungen des Bruders genannt. Habe sie Drohungen gegen sie formuliert, habe sie nicht gesagt, von welchem Familienmitglied sie ausgesprochen worden seien.

Der Beschuldigte war während der Urteilsverkündigung sichtlich gerührt und erleichtert. Weil der dreifache Familienvater rund 40 Tage in Untersuchungshaft sass, sprach ihm das Kreisgericht eine Genugtuung und eine Entschädigung für den Erwerbsausfall zu. Die Verfahrenskosten von rund 29’000 Franken trägt der Staat.