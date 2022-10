Drohung und versuchte Nötigung: Beschuldigter erhält Geldstrafe

Kreisgericht St.Gallen Berufung abgewiesen: Beschuldigter erhält Geldstrafe wegen Drohung und versuchter Nötigung Das Kantonsgericht hat das Urteil gegen einen Mann geschützt, der einen Gemeindeangestellten des Amtsmissbrauchs bezichtigte. Der Beschuldigte soll ihn bedroht und dazu aufgefordert haben, die Gemeinde zu verlassen. Claudia Schmid Jetzt kommentieren 20.10.2022, 11.22 Uhr

Der Beschuldigte soll einen Gemeindeangestellten bedroht haben. Bild: Getty

Das Kreisgericht St.Gallen hatte den 59-jährigen Schweizer im November 2020 der Drohung und der versuchten Nötigung schuldig gesprochen und ihn zu einer unbedingten Geldstrafe von 70 Tagessätzen zu je 30 Franken verurteilt. Vorgeworfen wurde ihm, dass er einen Gemeindeangestellten, dem er zufällig beim Einkaufen begegnete, des Amtsmissbrauchs bezichtigte. Er habe zu ihm gesagt, wegen ihm sei grosses Leid über seine Familie gekommen. Diese Schuld werde mit Blut beglichen. Am Ende des Gesprächs soll er den Gemeindeangestellten aufgefordert haben, die Gemeinde zu verlassen.

Die Worte missverstanden

Gegen dieses Urteil erhob der Beschuldigte Einsprache und verlangte mit seiner Berufung am Kantonsgericht St.Gallen vollumfängliche Freisprüche. Er habe den Gemeindeangestellten keineswegs bedroht, erklärte er an der Berufungsverhandlung vom vergangenen Frühling. Er habe ihn lediglich gefragt, ob ihm bewusst sei, wie viel Leid er und seine Familie wegen ihm erfahren haben. Von Blutrache sei nie die Rede gewesen. Mit den Worten, er habe «sein Blut» verloren, sei der Tod eines seiner Kinder gemeint gewesen, das an einer Thrombose verstorben sei.

Tatsache sei, dass er seit Jahren ungerecht behandelt werde und ihm niemand Glauben schenke. Die ganze Vorgeschichte, die er habe erleben müssen, habe ihn gesundheitlich zerstört. Noch immer befinde er sich in psychiatrischer Behandlung. Er leide an Angstzuständen und Depressionen. Damit sprach der Beschuldigte an, dass 2011 aufgrund einer Strafanzeige der Sozialversicherungsanstalt (SVA) des Kantons St.Gallen ein Verfahren wegen Verdacht des Betrugs und der Widerhandlung gegen das IV-Gesetz gegen ihn eingeleitet wurde. Vorgeworfen wurde ihm, er habe zu Unrecht IV-Renten bezogen.

Vorgängig hatte der Gemeindeangestellte auf Anweisung seines Vorgesetzten Angaben über den Beschuldigten an die SVA gemeldet. Dies habe der Gemeindeangestellte nur getan, um ihm und seiner Familie zu schaden, hatte der Beschuldigte bei der erstinstanzlichen Gerichtsverhandlung betont. Die Vorwürfe gegen ihn stimmten nicht. Er sei systematisch verleugnet worden. Er sei wirklich krank und werde dies beweisen.

Verteidigung beantragt Zeugenbefragung

Der Verteidiger beantragte in seinem Plädoyer einen Freispruch von den Vorwürfen der Drohung und versuchten Nötigung. Bereits vor 15 Jahren habe sich ein angespanntes Verhältnis zwischen seinem Mandanten und der Gemeindebehörde entwickelt, erklärte er in seinem Plädoyer. Er fühle sich seither stark gekränkt. Dadurch habe sich etwas in seiner Seele festgesetzt, was ihn fast zerrissen habe.

Welche Worte genau bei der Begegnung im Einkaufszentrum gefallen seien, könne nicht mit Sicherheit gesagt werden. Aus diesem Grund sei es wichtig, dass das Kantonsgericht den Gemeindeangestellten als Zeuge befrage. Diesem Antrag wurde stattgegeben und die Urteilsberatung um mehrere Monate vertagt.

Kantonsgericht weist Berufung ab

Nun hat das Kantonsgericht das Urteil schriftlich bekanntgegeben. Es wies die Berufung ab und bestätigte damit den Entscheid des Kreisgerichtes St.Gallen. Die Kosten des Berufungsverfahrens in der Höhe von 4800 Franken hat der Beschuldigte zu bezahlen.

