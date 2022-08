Kreisgericht St.Gallen Beim Sex Grenzen überschritten: Beschuldigter muss seiner Ex-Partnerin 10'000 Franken bezahlen Ein Paar lernte sich über Tinder kennen und hatte mehrfach Sex. An einem Oktobermorgen vergewaltigte der 36-jährige Mann seine Partnerin. Die Frau wehrte sich, ging nach dem Vorfall aber nicht direkt zur Polizei. Einige Zeit später erstattete die Frau Anzeige wegen sexueller Nötigung. Claudia Schmid Jetzt kommentieren 22.08.2022, 11.58 Uhr

Das Paar lernte sich über die Datingapp Tinder kennen und führte danach eine zweieinhalb Jahre lange Beziehung. Bild: Getty

Ein 36-jähriger Schweizer musste sich vor dem Kreisgericht St.Gallen verantworten. Die Staatsanwaltschaft warf ihm sexuelle Nötigung vor und beantragte eine bedingte Freiheitsstrafe von 18 Monaten. Die Verteidigung verlangte einen Freispruch von Schuld und Strafe.

Nach Pornofilm zum Sex gezwungen

Der vorsitzende Richter befragte an der Gerichtsverhandlung zunächst die Frau. Der Vorfall, um den es im Straffall ging, ereignete sich am 13. Oktober 2018. An jenem Morgen sei sie bekifft gewesen, weil sie und ihr Sexpartner die ganze Nacht zuvor Alkohol getrunken und Cannabis geraucht hätten. Er habe ihr irgendwann einen Pornofilm gezeigt, in dem ein Mann die Frau mehrfach ohrfeige und sie zum Sex zwinge. Auf seinen Kommentar, er finde dies geil, habe sie ablehnend reagiert. Sie habe ihm gesagt, sie glaube nicht, dass es der Frau gefallen habe und sie finde weder das Ohrfeigen noch das unterwürfige Verhalten der Frau cool.

In den zweieinhalb Jahren ihrer sexuellen Beziehung hätten sie immer viel miteinander ausprobiert, erzählte sie weiter. Aber alles sei immer abgesprochen gewesen. An jenem Morgen aber sei er beim Sex so brutal vorgegangen, dass sie nicht gewusst habe, was ihr passiere. Immer wieder habe sie gesagt, sie wolle das nicht. Erst als es ihr gelungen sei, ihr Knie gegen seine Geschlechtsteile zu drücken, habe er aufgehört. Sie habe geblutet von den Malträtierungen. Weil sie noch bekifft gewesen sei, sei sie weder ins Spital noch zur Polizei gegangen. Erst auf der Fahrt im Auto habe sie einen Nervenzusammenbruch erlitten und sich einer Freundin anvertraut. Zur Bewältigung des Geschehenen habe sie sich in psychiatrische Behandlung und zur Opferhilfe begeben.

Sie habe nach der Vergewaltigung Fehler gemacht, betonte die Frau in der Befragung. Dazu gehöre, dass sie nicht sofort zur Polizei gegangen sei und einige Stunden später nochmals mit dem Beschuldigten einvernehmlich geschlafen habe.

Beschuldigter verneint Nötigung

Der Beschuldigte verneinte, dass an jenem Wochenende im Oktober 2018 etwa Spezielles vorgefallen sei. Das Treffen sei wie gewohnt verlaufen. Auch wenn er gerne aussergewöhnliche Sexpraktiken habe, so sei für ihn immer klar, dass es allen wohl dabei sein müsse und es nicht gegen den Willen einer involvierten Person gehe. Zur fraglichen Zeit sei er bereits 30 Stunden wach sowie stark alkoholisiert und bekifft gewesen. Aus all diesen Gründen sei er nicht in der Lage gewesen, mit der Frau Sex zu haben. Nach einem Versuch dazu sei er eingeschlafen.

Gegen Abend hätten sie Pizza bestellt, geredet und zwischendurch einvernehmlichen Sex gehabt. Sie habe auch ein klärendes Gespräch gesucht, jedoch nicht über Vergewaltigungsvorwürfe, sondern über Liebe und Gefühle. Sie habe eine verbindlichere Beziehung gewünscht. Er aber tue sich zugegebenermassen schwer, über seine Gefühle zu sprechen. Er habe sich unter Druck gesetzt gefühlt und sie hätten sich nicht mehr getroffen. Später habe sie ihm per Chat die Vergewaltigungsvorwürfe geschickt und mit Anzeige gedroht.

Vier-Augen-Delikt liegt vor

Der Staatsanwalt sah es als erwiesen an, dass der Beschuldigte sexuelle Praktiken gegen den Willen der Frau durchführte. Für die Glaubwürdigkeit spreche, dass sie die Geschehnisse im Laufe der Zeit immer wieder detailreich und konstant geschildert habe. Auch sei kein Belastungseifer auszumachen. Bemerkenswert sei, dass der Beschuldigte die Vorwürfe nicht sofort klar zurückgewiesen, sondern abgewartet habe.

Es sei nicht zu übersehen, dass es hier um den Vorwurf eines Vier-Augen-Deliktes gehe, erklärte der Verteidiger. Tatsache sei zudem, dass bei der Frau der Wunsch nach einer engeren Beziehung aufgekommen sei, auf die sein Mandant nicht habe eingehen wollen. In diesem Zusammenhang sei ihre Nachricht an ihn zu verstehen, sie sei rachsüchtig und werde ihm das Leben zur Hölle machen. Den Beschuldigten habe ein schlechtes Gewissen geplagt, weil er ihre Gefühle nicht habe erwidern können. Dies sei der Grund, warum er die Übergriffsvorwürfe nicht sofort klar zurückgewiesen habe.

Kreisgericht fällt Schuldspruch

Das Kreisgericht St.Gallen fällte einen Schuldspruch im Sinne der Anklage und verurteilte den Beschuldigten zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 21 Monaten. Der Privatklägerin hat er 10’000 Franken zu bezahlen. Es handle sich im vorliegenden Fall tatsächlich um eine klassische Aussage-gegen-Aussage-Situation, erklärte der vorsitzende Richter zum Urteil. Dennoch gebe es mehrere sogenannte Realitätshinweise. So seien die Schilderungen der Privatklägerin in den Ablauf eingebettet und sehr glaubhaft. Sie belaste den Beschuldigten nicht übermässig und gestehe auch eigene Fehler ein. Erwiesen sei zudem, dass sie sich an die Opferhilfe und einen Psychiater gewandt habe, um das Geschehene verarbeiten zu können.

In den Aussagen des Beschuldigten fehle dagegen eine nachvollziehbare Begründung, weshalb man sich nach jenem Tag nicht mehr getroffen habe. Auch erachte es das Gericht als aussergewöhnlich, dass er auf die Vorwürfe an ihn nicht unmittelbar mit Widersprechen oder Nachfragen reagiert habe. Aufgrund des Schuldspruchs muss der Beschuldigte die Verfahrenskosten von 5880 Franken bezahlen.

