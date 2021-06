Kreisgericht St.Gallen: Rentner-Schreck entgeht Landesverweis

Kreisgericht St.Gallen 78-jährige Frau überfallen und in Badezimmer gesperrt: Bosnier kassiert bedingte Strafe, entgeht jedoch einem Landesverweis Weil ihm gekündigt wurde und seiner Familie die Wohnungsräumung drohte, versuchte ein Bosnier mit Raubüberfällen zu Geld zu kommen. Vor dem Kreisgericht St.Gallen steht auch sein Kollege, der den 31-Jährigen angestachelt haben soll. Sandro Büchler 23.06.2021, 05.00 Uhr

Der Bosnier überfiel eine 78-Jährige und eine 75-Jährige. Bild: Imago

Boulevardblätter würden den 31-Jährigen aus Bosnien und Herzegowina, der vor dem Kreisgericht St.Gallen steht, wohl als «Rentner-Schreck» betiteln. An einem Freitagnachmittag im November 2018 überfiel er eine damals 78-jährige Frau in ihrem Zuhause. Mit einem Messer bewaffnet forderte er Geld. Tags zuvor hatte der Beschuldigte den Ehemann der Rentnerin beim Geldabheben in einer Bank in St.Gallen-Bruggen beobachtet und war ihm nachgefahren.

Als der Ehemann ausser Haus war, klingelte der Bosnier an der Wohnungstür, drängte dann die Rentnerin zurück und erbeutete aus dem Tresor rund 2000 Franken sowie 2500 Euro. Bevor er die Wohnung verliess, sperrte der Räuber die 78-Jährige im Badezimmer ein.

Beim Raubüberfall ist ein Kollege mit dabei – ein 28-jähriger Schweizer. Als sich der 31-Jährige Zutritt zur Wohnung verschaffte, ging dieser das Treppenhaus hinunter und wartete im Fluchtfahrzeug, dem Auto seiner Mutter. Danach fuhren die beiden zum Wohnort des 28-Jährigen und teilten die Beute hälftig auf.

Das Kreisgericht St.Gallen befindet sich an der Neugasse 3, schräg vis-à-vis vom Vadian-Denkmal. Bild: Ralph Ribi (16.01.2020)

Nur elf Tage nach dem ersten Raub beging der Bosnier die zweite Tat – nach ähnlichem Muster, jedoch ohne seinen Kompagnon im Schlepptau. In Mörschwil drang er in die Wohnung einer damals 75-Jährigen ein, die er von einer früheren Tätigkeit her kennt. Erst sagte er, Reinigungsarbeiten müssten gemacht werden, dann bedrohte er die Frau und forderte Geld. Mit knapp über 200 Franken zog der 31-Jährige von dannen.

Schulden vor Frau verheimlicht

Vor Gericht spricht der Bosnier von «schwarzen Minuten». Er sei nicht sich selbst, sei «im Loch» gewesen. Denn kurz zuvor sei ihm fristlos gekündigt worden. Auch mit der Wohnungsmiete ist er im Rückstand. Am Tag der zweiten Tat erhält der 31-Jährige eine letzte Mahnung: Werden die ausstehenden Mieten nicht subito bezahlt, werde die Wohnung geräumt.

Der 31-Jährige ist mit einer Schweizerin verheiratet, kurz vor den Taten wird das erste Kind des Paars geboren.

«Ich hatte Angst, mich zu blamieren und meine Frau und meinen Sohn zu verlieren.»

Er sei unter Druck gestanden, habe zu Geld kommen wollen. Über seine Sorgen habe er nicht sprechen können, habe alles in sich hineingefressen. Der Bosnier verheimlicht Schulden und Kündigung, versucht die Fassade zu wahren – geht gar jeden Morgen in Arbeitskleidern aus dem Haus. Er fährt planlos umher. Auch an Suizid habe er gedacht. «Ich habe keinen Ausweg gesehen. Wäre mein Sohn nicht auf der Welt gewesen …» Er spricht den Satz nicht zu Ende.

Einzig mit seinem Kumpel spricht er über die finanziellen Nöte. Dieser stachelt ihn an. «Er sagte: ‹Wir müssen jemanden ausrauben›.» Nach der zweiten Tat gratuliert ihm der Schweizer via Whatsapp.

«Ich habe von deinem Coup im Radio gehört. Aber wir brauchen mehr.»

Der 28-Jährige streitet vor dem Kreisgericht eine Beteiligung ab. Er verstrickt sich in Widersprüche. Es habe nie die Absicht bestanden, jemanden auszurauben. Was der Bosnier im Schilde führte, habe er erst erkannt, als der 31-Jährige an der Wohnungstür das Messer aus dem Ärmel gezogen habe. Im Schockzustand sei er zum Auto zurückgegangen. Und die Nachrichten zwischen ihm und dem Bosnier seien nicht ernst gemeint gewesen. «Das war Machtgehabe.»

Auch habe er seinen Kollegen nicht zu den Raubüberfällen angestiftet. Das sei Blödsinn, er sei bei der Arbeit gewesen.

«Was er gemacht hat, hat nichts mit mir zu tun.»

Die rund 2000 Franken – die Hälfte der Beute – will der Schweizer nur angenommen haben, weil er diese als Begleichung von Schulden zwischen den beiden angesehen habe. «Ich wollte bloss mein Geld.»

Abgebrüht gehandelt

Die Staatsanwältin fordert für den Hauptbeschuldigten wegen mehrfachen Raubs, Freiheitsberaubung und Hausfriedensbruch eine teilbedingte Freiheitsstrafe von 36 Monaten sowie eine Landesverweisung für zehn Jahre. Für seinen Kompagnon sei eine bedingte Freiheitsstrafe von 24 Monaten bei einer zwei Jahre dauernden Probezeit angemessen.

«Es ist leichter zu stehlen, als zu arbeiten», sagt die Staatsanwältin. Der 31-Jährige offenbare eine tiefe Hemmschwelle und habe aus Faulheit egoistisch und abgebrüht gehandelt. Er sei nicht der fürsorgliche Vater, für den er sich in der Gerichtsverhandlung ausgegeben habe. Das Duo hätte gar über eine Entführung des erst wenige Monate alten Sohns des Hauptbeschuldigten gesprochen, um vom Schwiegervater Lösegeld zu erpressen.

Die Staatsanwältin zerpflückt das Argument des mitbeschuldigten Schweizers:

«Dass die Nachrichten nicht bloss ein Gag oder blosses Gerede waren, wie er den Anschein machen will, zeigt die Frage in einer Nachricht des ledigen, kinderlosen 28-Jährigen, mit welcher Nahrung man ein Kleinkind füttern müsse.»

Der Verteidiger des Schweizers verlangt einen Freispruch für seinen Mandanten. Dem Bosnier sei es gelungen, den Kollegen in seine Taten hineinzuziehen. Dieser sei ihm lediglich aus falscher Bewunderung für dessen illegales Tun gefolgt. Der 28-Jährige habe eine untergeordnete Rolle gespielt.

Der Verteidiger des Hauptbeschuldigten Bosniers plädierte auf eine bedingte Freiheitsstrafe von 16 Monaten und einen Verzicht auf den Landesverweis. Seit den Taten habe sein Mandant sein Leben geändert.

«Damals war er überfordert und verzweifelt.»

Anstatt sich seiner Frau anzuvertrauen, sei er wegen der «toxischen Freundschaft» mit dem 28-Jährigen nur tiefer in den Schlamassel geraten. Nach der Festnahme habe er sich der Wahrheit gestellt und zur Aufklärung beigetragen. Alles, was er getan habe, habe er auch seiner Frau und der Familie gestanden. Jetzt erfahre der Bosnier viel Halt in der Familie. Zudem habe der Familienvater, dessen Frau ein zweites Kind erwartet, einen neuen Job. Auch bei den zwei Rentnerinnen hat er sich mit einem Brief entschuldigt.

«Mitgehangen, mitgefangen»

Das Kreisgericht spricht den Bosnier vom Vorwurf der Freiheitsberaubung frei. Dieses Delikt sei Teil des Raubs gewesen und somit nicht zweifach zu ahnden. Hingegen wird der 31-Jährige des Raubes und Hausfriedensbruchs schuldig gesprochen und zu einer bedingt zu vollziehenden Freiheitsstrafe von 24 Monaten bei drei Jahren Probezeit und einer Geldstrafe verurteilt. Das Gericht entscheidet auf Härtefall und sieht deshalb von einer Landesverweisung ab.

Der Eingang zum Saal des Kreisgerichts St.Gallen. Bild: Ralph Ribi (16.01.2020)

Auch wenn er geständig, einsichtig und reuig sei, sagt die vorsitzende Richterin, so sei der Überfall auf ältere Personen dennoch verwerflich. Die Tat sei aufgrund einer finanziellen Drucksituation gereift. Da er jetzt jedoch in stabilen Verhältnissen lebe, könne man dem Bosnier eine gute Prognose machen. «Würde so etwas aber nochmals passieren, müssten Sie die Schweiz sicher verlassen», mahnt die Kreisrichterin.

Der 28-jährige Schweizer Kollege wird wegen Gehilfenschaft zu einer bedingten Freiheitsstrafe von ebenfalls 24 Monaten mit einer Probezeit von drei Jahren verurteilt. Die Richterin sagt in der Urteilsverkündung, er sei kein klassischer Mittäter. Jedoch habe er den 31-Jährigen bei der Planung und beim Tatentschluss psychisch unterstützt. «Auch wer andere vorschickt, hängt mit drin», so die Kreisrichterin. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.