Kreisgericht St.Gallen verurteilt Sicherheitsleute

Kreisgericht St. Gallen Sicherheitsleute treten vermeintlichen Dieb – und kassieren harte Strafen Zwei Sicherheitsleute mussten sich vor Gericht verantworten. Ihnen wurde vorgeworfen, sie hätten einen vermeintlichen Ladendieb angegriffen. Nun sind sie schuldig gesprochen worden und erhalten empfindliche Strafen. Claudia Schmid 09.02.2023, 05.00 Uhr

Die beiden Sicherheitsleute wurden zu Hilfe gerufen. Im Shop kam es zum Gerangel mit dem vermeintlichen Dieb. Symbolbild: Getty

Die beiden Beschuldigten, ein 37-jähriger und ein 33-jähriger Schweizer, waren als Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma im Einsatz, als sie vom Personal eines Shops am Hauptbahnhof St. Gallen zu Hilfe gerufen wurden. Die Angestellten hatten einen Kunden in Verdacht, dass er einen Diebstahl beabsichtigt.

Video dokumentiert Fusstritt

Die Sicherheitsleute führten den Verdächtigen in einen Nebenraum des Shops. Auf einem Video, das an der Verhandlung am Kreisgericht St. Gallen gezeigt wurde, war zu sehen, dass sich der jüngere der beiden Plastikhandschuhe überzog und sich am Rucksack des Verdächtigen zu schaffen machte. Plötzlich gab es ein Gerangel zwischen den Männern. Der zweite Sicherheitsangestellte kam hinzu, packte den Verdächtigen und drückte ihn gegen eine Tiefkühltruhe. Bei diesem Gerangel stürzten beide zu Boden, wobei sich der ältere Sicherheitsangestellte das Knie verletzte.

Dem jüngeren Beschuldigten gelang es schliesslich, den am Boden kauernden Verdächtigen festzuhalten. Das Video zeigte weiter, dass der verletzte Sicherheitsmann hinzuhumpelte und dem Privatkläger einen Fusstritt versetzte. In der Zwischenzeit hatten die Shop-Angestellten die Polizei gerufen. Aufgrund der Schilderungen, welche die beiden Sicherheitsleute über das Geschehene machten, nahmen die Beamten den Verdächtigen mit auf den Polizeiposten.

Kompetenzen weit überschritten

Mit diesem Einsatz handelten sich die beiden Sicherheitsleute Anzeigen ein. Die Staatsanwaltschaft klagte die beiden wegen Angriffs, Freiheitsberaubung, Amtsmissbrauch und falscher Anschuldigung an. Beim älteren Beschuldigten kamen wegen des Fusstrittes zusätzlich der Vorwurf der versuchten schweren Körperverletzung und wegen des Besitzes eines Schlagrings der Vorwurf des Vergehens gegen das Waffengesetz hinzu.

Die Sicherheitsleute hätten gegen den ausdrücklich geäusserten Willen des Privatklägers, entgegen ihren gesetzlichen Befugnissen und entgegen den klaren internen Instruktionen ihres Arbeitgebers, angefangen, den Rucksack zu durchsuchen, betonte der Staatsanwalt in seinem Plädoyer.

Während eines rein verbalen Disputs sei der Privatkläger von den Beschuldigten angegriffen, geschlagen und unter Gewaltanwendung fixiert worden. Der ältere Beschuldigte habe mit dem Fusstritt gegen den hilflos in Kauerstellung gezwungenen Privatkläger schwere Verletzungen in Kauf genommen. Aufgrund der tätlichen Übergriffe habe der Geschädigte eine Schädelprellung, Schürfwunden, multiple Prellungen und Hämatombildung am ganzen Körper erlitten. Zudem hätten die beiden Beschuldigten gegenüber der Polizei unwahre Angaben über das Geschehene gemacht.

Der Staatsanwalt forderte für den älteren Beschuldigten eine Freiheitsstrafe von 40 Monaten, eine Geldstrafe und ein fünfjähriges Tätigkeitsverbot im Bereich des Sicherheitsdienstes und der Polizei. Für den jüngeren Beschuldigten beantragte er eine bedingte Freiheitsstrafe von 22 Monaten und ebenfalls ein für fünf Jahre geltendes Tätigkeitsverbot.

Ein anspruchsvoller Einsatz

Die Verteidigerin des 37-jährigen Sicherheitsangestellten bezeichnete das Geschehene als anspruchsvollen Einsatz, der sich in die falsche Richtung entwickelt habe. Ihr Mandant habe Fehler gemacht, jedoch müsse berücksichtigt werden, dass der Privatkläger vermutlich unter Drogeneinfluss gestanden und sich sehr aggressiv und provozierend verhalten habe.

Der Beschuldigte selber sei beim Einsatz schwer am Knie verletzt worden. Ein Band sei gerissen und die Kniescheibe herausgesprungen. Der eher leichte Fusstritt sei nicht gegen den Kopf des Privatklägers gerichtet gewesen. Ihr Mandant sei lediglich wegen Amtsmissbrauchs und Vergehens gegen das Waffengesetz zu einer Geldstrafe zu verurteilen.

Wie ihre Vorrednerin stellte sich auch die zweite Verteidigerin auf den Standpunkt, der Privatkläger sei damit einverstanden gewesen, dass die Sicherheitsleute in den Rucksack sehen würden. Angestellte aus dem Shop hätten berichtet, der Privatkläger sei sehr aggressiv gewesen und habe es geradezu darauf angelegt, dass die Sicherheitsleute tätlich würden.

Ihr Mandant habe sich in der schwierigen Situation richtig verhalten und der Polizei das Geschehene in seiner Wahrnehmung wahrheitsgetreu geschildert. Sie beantragte für den 33-jährigen Beschuldigten einen Freispruch von Schuld und Strafe und in jedem Fall den Verzicht auf ein Tätigkeitsverbot.

Schuldsprüche im Sinne der Anklage

Das Kreisgericht St. Gallen ging auf die Argumentation der Verteidigung nicht ein und fällte Schuldsprüche im Sinne der Anklage. Es verurteilte den älteren Beschuldigten zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von 40 Monaten, einer bedingten Geldstrafe und einem Tätigkeitsverbot für fünf Jahre. Der jüngere Beschuldigte erhielt eine bedingte Freiheitsstrafe von 22 Monaten. Das Tätigkeitsverbot schwächte das Kreisgericht ab, indem es nur für ein Jahr ausgesprochen wurde und lediglich für den Aussendienst gilt.

Der Privatkläger sei offensichtlich keine einfache Person, erklärte der vorsitzende Richter zum Urteil des Kreisgerichts. Dies aber habe weder zu Kompetenzüberschreitungen noch zu Übergriffen berechtigt. Das Video zeige klar, dass die körperliche Aggression von den Sicherheitsleuten ausgegangen sei. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

