Kreisgericht St. Gallen Schweizer leitet Geld von betrogenen Tennisklubs weiter, aber will nichts von Geldwäsche gewusst haben Ein 42-jähriger Schweizer fiel auf die «Money Mule»-Masche herein. Er leitete Geld, das aus Betrügereien stammte, an ein ihm unbekanntes Konto weiter und betrieb so Geldwäsche. Drei Tennisklubs sind dabei geschädigt worden. Der Beschuldige stand deshalb vor dem Kreisgericht St.Gallen. Claudia Schmid Jetzt kommentieren 13.01.2023, 14.41 Uhr

Abzocke: Drei Geschädigte waren Tennisklubs. Bild: Getty

Ein «Money Mule» soll der Beschuldigte gewesen sein – ein Geldesel. Als solcher stellte er einer ihm nicht bekannten Person aus Nigeria sein Privatkonto zur Verfügung. Diese nutzte sein Konto im Mai und Juni 2021, um Geld aus Betrügereien reinzuwaschen. Der beschuldigte 42-jährige Schweizer, der sich nun vor dem Kreisgericht St.Gallen wiederfand, hätte sich damit an illegalen Machenschaften mitschuldig gemacht, so der Vorwurf.

Im vorliegenden Fall gingen aus den Betrugshandlungen vier Geschädigte hervor. So fiel eine Privatperson aus dem Kanton Bern auf die Betrugsmasche «Romance Scam» (Liebesbetrug) herein. Ein vermeintlicher Militärarzt kontaktierte die Frau via soziale Medien und bewog sie mit einer rührseligen Geschichte dazu, 10'000 Franken auf ein Konto zu überweisen.

Bei den anderen drei Geschädigten handelte es sich um Tennisklubs. Fake-E-Mails, die an die Kassierin oder den Kassier gerichtet waren, lockten sie in eine Falle. Die Betrüger gaben sich als die Klubpräsidenten aus und wiesen die Adressaten an, sofort eine dringende Zahlung zu tätigen. Zwei der Tennisklubs überwiesen je einen Betrag in der Höhe von 3500 Franken, der dritte 4550 Franken.

Beschuldigter stellt immer wieder Landsleuten Konto zur Verfügung

Der Beschuldigte habe diese Beträge auf sein Bankkonto erhalten und sie anschliessend an eine Firma in St.Gallen und in Mannheim weitergeleitet, schreibt die Staatsanwaltschaft in der Anklageschrift. Für die vier Überweisungen habe er kein Entgelt erhalten. Mit der Zurverfügungstellung des Bankkontos aber habe der Beschuldigte der unbekannten Täterschaft geholfen, die Auffindung und die Einziehung dieser Gelder zu vereiteln. Der Beschuldigte hätte davon ausgehen müssen, dass die überwiesenen Gelder aus Verbrechen stammten – aufgrund der «Money Mule»-Masche.

Dass der Beschuldigte hätte wissen müssen, dass das Geld aus illegalen Tätigkeiten stammte, dem widersprach der Verteidiger. Sein Mandant, der über den Schweizer Pass verfüge und nigerianische Wurzeln habe, unterstütze immer wieder Landsleute aus Nigeria bei finanziellen Überweisungen. Dabei gehe es aber stets um Gelder aus legalen Geschäften.

Oft sei er um Unterstützung angefragt worden, weil die Landsleute entweder über kein Konto in der Schweiz verfügten oder ihnen das nötige Know-how fehle. Bei den vier angeklagten Überweisungen habe er keineswegs annehmen müssen, dass das Geld aus Straftaten stamme. Nichts habe darauf hingedeutet, da das Geld innerhalb der Schweiz oder in einem Fall nach Mannheim transferiert worden sei. Auch kenne nicht jeder die sogenannte «Money Mule»-Masche.

Wie «Money Mule»-Maschen funktionieren Am Ursprung einer «Money Mule»-Falle stehe oft ein Jobangebot, mit dem Kriminelle «Geldvermittler» zu ködern versuchten, schreibt das Bundesamt für Polizei, das sich immer wieder mit Geldwäscherei-Delikten beschäftigen muss. «Die Angebote klingen gut – zu gut: Homeoffice, hohes Gehalt, flexible Arbeitszeiten. Einzig das Privatkonto müsse man zur Verfügung stellen», heisst es in der Medienmitteilung aus dem Jahre 2018. Der Schein aber trüge ganz gewaltig, da die Geköderten eingesetzt würden, um Gelder zu waschen. In manchen Fällen werden aber auch gutgläubige Private ohne jegliche Entschädigung als «Geldesel» genutzt. (cis)

Für seinen Mandanten müsse zwingend ein Freispruch erfolgen, erklärte der Verteidiger weiter. Nicht zuletzt auch deshalb, weil es keine Urteile von den genannten Betrugshandlungen gebe. Damit sei nicht einmal klar, ob es sich tatsächlich um Straftaten handle.

Dann wies der Verteidiger die Verantwortung an die Geschädigten weiter. Die Fake-E-Mails an die Tennisklubs etwa, seien in extrem schlechtem Deutsch abgefasst gewesen. «Somit ist es geradezu unverständlich, dass überhaupt Überweisungen getätigt worden sind», so der Verteidiger.

Urteil in Abwesenheit des Beschuldigten

Das Kreisgericht St.Gallen gab das Urteil in Abwesenheit des Beschuldigten bekannt. Er hatte über seinen Anwalt wegen eines Auslandaufenthalts die Dispensierung von der Verhandlung beantragt, welche das Gericht akzeptierte. Der Einzelrichter erklärte ihn der mehrfachen Geldwäscherei schuldig und bestrafte ihn mit einer bedingten Geldstrafe von 90 Tagessätzen à 90 Franken mit einer Probezeit von drei Jahren. Den Geschädigten muss er ausserdem Schadenersatz von insgesamt 17'000 Franken zahlen.

Bei den vier angeklagten Geldüberweisungen habe der Beschuldigte nicht erklären können, weshalb die Auftraggeber seiner Hilfe bedurft hätten, erklärte der Einzelrichter zum Urteil. Spätestens als er gesehen habe, dass drei der Überweisungen von Schweizer Tennisklubs stammten, hätte er sich fragen müssen, ob diese tatsächlich Geschäftsbeziehungen nach Nigeria unterhalten würden.

