Mildes Urteil nach Schüssen am Filmset in Rapperswil-Jona

Kreisgericht See-Gaster Statt im Rampenlicht steht der Schauspieler im Gerichtssaal: Mildes Urteil nach Schüssen am Filmset in der «Boomerang»-Bar in Rapperswil-Jona Das Kreisgericht in Uznach hat nach fatalen Schüssen an einem Filmset in Rapperswil-Jona sein Urteil gesprochen. Der Fall erinnert an einen tragischen Vorfall in den USA. Christine Schibschid/Linth-Zeitung 16.03.2023, 21.00 Uhr

Dreh- und Tatort. Die Boomerang Bar in Rapperswil-Jona. Bild: Markus Timo Rüegg

Auf seiner Website beschreibt sich Peter Organ als Produzent, Schauspieler und Buchautor. Er sei etwa für die Filme «Kill ‘em all» mit Jean-Claude Van Damme und «Among the shadows» mit Lindsay Lohan bekannt, ist dort zu lesen. Im Hintergrund der Homepage lodern Flammen, welche die Konzentration stören und ein Gefühl von Unruhe vermitteln.

Im wahren Leben braucht Organ ruhige Hände. Er ist Zahnarzt und Mundchirurg, das gibt er am Donnerstag auch so vor dem Kreisgericht in Uznach an. Geboren in Polen, sei er im Alter von drei oder vier Jahren mit seinen Eltern in die Schweiz gekommen. Für Filme interessiere er sich seit etwa 2007, erzählt der 47-Jährige vor Gericht. Er habe während seines Zahnmedizinstudiums in Polen die Schauspielschule besucht. Inzwischen sei er etwa drei Monate pro Jahr in der Filmbranche tätig. Grössere Einnahmen erziele er damit jedoch nicht. Im Gegenteil, er habe Schulden, weil er in Filme investiert habe.

Vor Gericht wirkt der Schauspieler sehr angeschlagen. Er ist erkältet. Auch die Vorwürfe scheinen ihm zuzusetzen. «Ich bereue sehr, was passiert ist, es zehrt bis heute an meinen Nerven.» Organ ist unter anderem wegen einfacher Körperverletzung mit einer Waffe, Vergehen gegen das Waffengesetz sowie Besitz und Verbreitung von Gewaltdarstellungen und harter Pornografie angeklagt.

Am Tag, um den es vor Gericht geht, wirkte er als Co-Produzent und Schauspieler am Dreh eines Actionfilms namens «Smokers» für die US-amerikanische Firma ITN Films mit. Laut Anklageschrift sind deren Filme «billige Massenproduktion». Organ war verantwortlich für die Organisation der Dreharbeiten in der Schweiz.

Schussverletzung von mehreren Zentimetern Durchmesser

In der «Boomerang»-Bar in Rapperswil-Jona kam es dabei am 18. Januar 2020 zu einem folgenschweren Vorfall: Laut Anklageschrift zielte Organ mit einer Repetierflinte auf Laiendarsteller, die mit ungeeigneten Knallpatronen geladen war. Drei Personen wurden durch Kunststoff- und Filzelemente, die aus dem Lauf kamen, verletzt, zwei von ihnen mittelschwer. Eine Frau erlitt eine Schussverletzung von mehreren Zentimetern Durchmesser und musste chirurgisch versorgt werden.

Organ habe es unter anderem versäumt, die erforderliche Laufkontrolle durchzuführen, wirft ihm die Staatsanwaltschaft vor. Ausserdem habe er einen ungeeigneten Kumpel zum Waffenmeister ernannt und die erforderlichen Bewilligungen für den Dreh mit teils echten Waffen nicht eingeholt. Am Drehort seien Sicherheitsvorschriften nicht eingehalten worden.

«Das Waffenlager am Set war ein unverschlossenes Büro, in dem ein Kommen und Gehen wie im Bienenhaus herrschte», so der Staatsanwalt vor Gericht. Offenbar habe niemand den Sicherheitshinweis auf den Knallpatronen gelesen. Es stehe drauf, dass sie niemals auf Personen abgefeuert werden dürften. «Sie haben ein Biotop geschaffen, auf dem schwere Schiessunfälle gedeihen können», sagt der Staatsanwalt. Organ habe gegen elementare Regeln der Sicherheit verstossen, sich «wegtragen» lassen von seinem Traum, ein Hollywood-Bösewicht zu werden. Er habe sich nicht mehr gespürt.

Laut Staatsanwalt hatte der Schauspieler die Bewilligungsverfahren für die Dreharbeiten mit Waffen zwar angestossen, aber nicht weiterverfolgt. Ihm habe etwa die Erlaubnis dafür gefehlt, fünf echte Waffen aus seinem Besitz von seinem Wohnort in die «Boomerang»-Bar zu bringen.

Auch Gewaltdarstellungen und harte Pornografie gefunden

Nach dem Vorfall in der Bar wurden auf dem Handy des Schauspielers ausserdem Gewaltdarstellungen und harte Pornografie gefunden. Er soll diese Inhalte teils weitergeleitet haben.

Nach den fatalen Schüssen fiel auch auf, dass Organ eine Maschinenpistole (Uzi) in seinem Besitz hatte, die unzulässigerweise von einer halbautomatischen in eine vollautomatische umgebaut worden war. Organ bestreitet, dass er diese Änderungen vorgenommen hat. Er will sie erst nach dem Unfall bemerkt haben.

Wie er sagt, ist er Waffensammler und besitzt rund 70 Exemplare. Ein Grund für den Staatsanwalt, ihm nicht zu glauben: «Er ist ein Waffennarr erster Güte, Waffen sind seine Fetische», sagt der Ankläger. Es sei daher unglaubwürdig, dass er sie nicht genau betrachte.

«Er schiebt die Schuld auf Dritte»

Organ sei von Egoismus und Drang zur Selbstverwirklichung getrieben gewesen, wirft ihm der Ankläger vor. Es sei ihm darum gegangen, seinen «Traum vom Hollywoodstar möglichst effektvoll zu leben». Dass er seinen Ruf ruiniert habe, habe er sich auch selbst zuzuschreiben. Er habe den Medien nach dem Unfall bereitwillig Auskunft gegeben, wenn auch falsche. «Er schiebt die Schuld auf Dritte, statt Verantwortung zu übernehmen», befindet der Staatsanwalt.

Organ behauptet, beim Kauf der verhängnisvollen Patronen falsch beraten worden zu sein. Er habe der Verkäuferin gesagt, dass sie für einen Film verwendet würden, und angegeben, dass er in Richtung von Menschen zielen würde. Direkt auf Personen habe er aber ohnehin nie gezielt. Was den Transport der Waffen angehe, habe er angenommen, er dürfe diese von einem privaten Ort zu einem anderen privaten Ort bringen.

Der Verteidiger des Schauspielers fordert einen Freispruch für seinen Mandanten. Dass dieser einen grossen Sprung in Hollywood habe machen wollen, sei unzutreffend, er sei dort bereits im Geschäft und habe in «berühmten» Filmen mitgewirkt. Mit der Polizei habe sich sein Mandant bezüglich der Bewilligungen mehrfach abgesprochen und die mündliche Zusage erhalten, die Papiere würden nachgereicht. Organ habe sogar die Begleitung durch die Polizei am Set angefordert, wie dies in den USA üblich sei. Die Polizei habe diese aber nicht als notwendig erachtet.

Der Angeklagte wird teils freigesprochen

Der Richter spricht Organ vom Vorwurf der mehrfachen Körperverletzung frei, verurteilt ihn aber wegen mehrfacher Vergehen gegen das Waffengesetz und Besitzes und Verbreitung von Gewaltdarstellungen und harter Pornografie. Er verhängt eine bedingte Geldstrafe von 18 000 Franken, die Organ aber nur zahlen muss, wenn er in den nächsten zwei Jahren erneut auffällt. Die Verfahrenskosten muss der Beschuldigte zu einem Drittel übernehmen, den Rest trägt der Staat. Ausserdem erhält der Schauspieler 11 000 Franken, um seinen Verteidiger zu entschädigen.

Wie der Richter sagt, hat der Schauspieler in seinen Augen klar fahrlässig gehandelt. Er gehe nicht davon aus, dass er die Verletzten in Kauf genommen habe, und spreche ihn deshalb vom wichtigsten Vorwurf der Körperverletzung frei. Fahrlässige Körperverletzung kann das Gericht nicht verfolgen, weil keine Strafanträge seitens der Geschädigten vorliegen, wie der Richter erklärt.

Organ habe Glück im Unglück gehabt, sagt der Richter.

«Sie können extrem froh sein, dass nichts anderes passiert ist. In Amerika haben wir andere Sachen gesehen.»

Der Richter spielt dabei auf den Fall um Schauspieler Alec Baldwin an. Dieser erschoss 2021 bei einem Westerndreh in den USA eine Kamerafrau. Nun ist er wie die zuständige Waffenmeisterin wegen fahrlässiger Tötung angeklagt.

Das dürfte ein Grund sein, warum auch Organs Fall viel Aufmerksamkeit bekommt: Wie der Beschuldigte in der Gerichtspause erzählt, haben sogar Fernsehsender aus dem Ausland bei ihm angerufen.