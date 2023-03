See-Gaster: Pfleger wollte schwer demente Heimbewohnerin schänden

Kreisgericht See-Gaster Pfleger wollte schwer demente 82-jährige Heimbewohnerin schänden Das Kreisgericht See-Gaster hat einen 46-jährigen ehemaligen Hilfspfleger in einem Alters- und Pflegeheim in St.Gallenkappel der versuchten Schändung schuldig gesprochen. Er soll versucht haben, Sex mit einer schwer dementen Heimbewohnerin zu haben, als eine Arbeitskollegin das Zimmer betrat und ihn überraschte. Enrico Kampmann Jetzt kommentieren 08.03.2023, 18.24 Uhr

Symbolbild: Getty

Der Fall ist bereits zum zweiten Mal vor dem Kreisgericht in See-Gaster. Beim ersten Mal wurde der heute 46-jährige Tunesier der «sexuellen Handlungen mit Anstaltspfleglingen» schuldig gesprochen und zu einer bedingten Freiheitsstrafe von acht Monaten verurteilt.

Der Beschuldigte legte Berufung ein. Das Kantonsgericht wies den Fall dann aufgrund von Formfehlern in der Anklage an die Staatsanwaltschaft zurück. Nun sitzt der hagere Mann zweieinhalb Jahre nach dem ersten Gerichtsentscheid erneut in Uznach vor demselben Richter auf der Anklagebank. Diesmal lautet die Anklage auf versuchte Schändung.

Konkret wird dem Mann vorgeworfen, dass er versucht habe, sich an einer 82-jährigen, hochgradig dementen Heimbewohnerin sexuell zu vergehen. Zur Tatzeit Mitte Juni 2020 arbeitete der Beschuldigte als Hilfspfleger in einem Alters- und Pflegeheim in St.Gallenkappel. Es war Sonntagabend kurz nach 19 Uhr, als eine Mitarbeiterin, die den Beschuldigten suchte, das Zimmer der Heimpatientin betrat.

Dort fand sie den Beschuldigten vor, wie er frontal vor der Heimbewohnerin stand, sein Penis vollständig erigiert oben aus seiner Hose ragend. Die Heimbewohnerin trug weder Hose noch Unterhose und lag mit gespreizten, erhobenen Beinen vor ihm quer auf dem Bett. Dieses war auf Tischhöhe hochgestellt.

Er fühlt sich als Opfer, nicht als Täter

So zumindest beschreibt es die Anklageschrift, welche sich auf die Aussagen der Pflegeheim-Mitarbeiterin stützt, die den Beschuldigten in der kompromittierenden Situation überraschte. Dort heisst es auch, der Beschuldigte habe sein Opfer absichtlich in «eine zur Penetration geeignete Position» gebracht. Er jedoch schildert den Vorfall ganz anders.

Die Heimbewohnerin sei bereits untenherum nackt gewesen, als er an jenem Abend ihr Studio-Apartment innerhalb des Alters- und Pflegeheims betrat, sagt der Beschuldigte. Er habe sie darauf ins Bett bringen wollen, woraufhin sie ihm die Hose runtergezogen, in seine Unterhose gefasst und seinen Penis herausgezogen habe.

Er sei zunächst in Schockstarre verfallen. Nach einigen Sekunden habe er dann einen Schritt zurück gemacht, und just in dem Moment, in dem er dabei war, sich die Hose wieder hochzuziehen, sei die Mitarbeiterin ins Zimmer gekommen. Der Beschuldigte bestreitet, eine Erektion gehabt zu haben. Entsprechend sagt er in seinem Schlusswort: «Ich fühle mich als Opfer, nicht als Täter».

Unglaubwürdige Aussagen

Der Staatsanwalt fordert eine Freiheitsstrafe von 13 Monaten, einen Landesverweis von 7 Jahren und ein Berufsverbot. In seinem Plädoyer fasst er sich kurz: Die Version des Beschuldigten hält er für unglaubwürdig, die Rückweisung des Falls an die Staatsanwaltschaft durch das Kantonsgericht für falsch. Im Wesentlichen verweist er auf die Anklageschrift und sein Plädoyer aus der ersten Verhandlung. Er weist aber auch darauf hin, dass der Beschuldigte bei seiner Schilderung der Ereignisse merkwürdigerweise ausgelassen habe, wie die Heimbewohnerin rücklings auf dem Bett landete.

Umso ausführlicher begründet die Verteidigerin des Angeklagten ihre Forderung nach einem vollumfänglichen Freispruch. Es stehe Aussage gegen Aussage. Da man dem Beschuldigten nicht zweifelsfrei nachweisen könne, dass er die demente Frau selbst aufs Bett gelegt habe, sei er gemäss dem Grundsatz «in dubio pro reo» – im Zweifel für den Angeklagten – freizusprechen.

Zudem sei das Zimmer weder abgeschlossen gewesen, noch habe er sonst etwas getan, um sich vor Zeugen zu schützen. Auch gebe es keinerlei Hinweise in den Akten, dass sich das Bett zum Zeitpunkt des Vorfalls «auf Tischhöhe» befand. Wie hoch das Bett tatsächlich war, wisse daher niemand. Die Verteidigerin fasst zusammen: «Es liegen weder objektive noch subjektive Beweise vor, um den schwerwiegenden Vorwurf zu stützen.»

Das Gericht sieht es anders. Der vorsitzende Richter spricht den Tunesier der versuchten Schändung schuldig. Die Abfolge der vom Beschuldigten geschilderten Ereignisse gehe nicht auf, begründet er den Entscheid, die Aussagen seien nicht glaubwürdig.

Wegen der langen Verfahrensdauer wird das Strafmass im Vergleich zum ersten Urteil aber reduziert. Der Beschuldigte wird verurteilt zu einer bedingten Geldstrafe von 180 Tagessätzen zu je 80 Franken (14’400 Franken), bei einer Probezeit von zwei Jahren. Auf einen Landesverweis wird verzichtet, da es sich beim Beschuldigten um einen Härtefall handle, der in der Schweiz gut integriert sei und Familie habe. Jedoch erhält er ein lebenslanges Berufsverbot im Pflegebereich. Der Beschuldigte hat zehn Tage Zeit, Einsprache gegen das Urteil zu erheben.