Kreisgericht See-Gaster: Niederlassungsfreiheit gegen Vaterliebe

Niederlassungsfreiheit gegen Vaterliebe 1:0: Weshalb es einer Mutter aus Rapperswil erlaubt wird, mit den Kindern nach Kanada zu ziehen, und der Vater leer ausgeht Ein Vater will die Eheschutzmassnahmen des Kreisgerichts See-Gaster nicht akzeptieren. Dass es der Mutter erlaubt wird, mit den beiden Kindern in ihr Heimatland Kanada zu ziehen, bedeutet für ihn praktisch den Kontaktabbruch zu seinem Nachwuchs. Er hat Berufung eingelegt. Christa Kamm-Sager 01.03.2023

Wie so viele Ehedramen beginnt auch dieses mit einer Liebesgeschichte. Und endet mit einer bitteren Trennung und verzweifelten Tränen. Bei dieser Geschichte ist es der Vater, der am Telefon weint, weil er den Entscheid des Kreisgerichts See-Gaster nicht akzeptieren kann und will. Es ist ein Entscheid, der es ihm praktisch verunmöglicht, seine beiden kleinen Kinder, bald ein- und dreijährig, aufwachsen zu sehen. Seine von ihm getrennt lebende Frau durfte ihren Wohnsitz gerichtlich erlaubt nach Kanada verlegen – und hat das bereits getan. Er konnte sich nicht von seinem Sohn und seiner Tochter verabschieden. Es stellt sich die Frage: Unter welchen Umständen ist es einem Elternteil gerichtlich erlaubt, so weit wegzuziehen, dass dem anderen Elternteil seine Kinder praktisch entzogen werden, obwohl das geteilte Sorgerecht nicht in Frage gestellt wird?

Mann beantragt Reiseverbot ins aussereuropäische Ausland

Die 37-jährige Kanadierin und der 32-jährige Schweizer mit kosovarischen Wurzeln lernen sich im Kosovo kennen, werden ein Paar, heiraten am 29. September 2017 in Rapperswil-Jona. Kurz vor der Heirat zieht die Frau aus Kanada zu ihrem zukünftigen Mann nach Rapperswil. Was dann kommt, ähnelt wohl vielen Beziehungen: Ein Bub und ein Mädchen werden 2020 und 2022 geboren, das Glück könnte perfekt sein – doch die Differenzen beginnen schnell.

Die Frau reicht am 18. Mai 2022 ein Gesuch um Eheschutzmassnahmen ein. Sie wird von einem Rechtsanwalt vertreten. An diesem Tag kehrt sie für zwei Monate nach Kanada zurück. Bei ihrer Rückkehr in die Schweiz, am 11. Juli, eröffnet sie ihrem Mann, dass sie wieder in ihrer alten Heimat leben möchte – mit den Kindern. Der Mann beantragt ein Ausreiseverbot ins aussereuropäische Ausland.

Die Frau begründet ihren Wunsch damit, dass sie die Hauptbetreuung der Kinder alleine übernommen habe. Der Vater zeige sich beim Umgang mit den Kindern «nicht verantwortungsvoll». Der Vater hingegen beteuert, dass er seinen Sohn zeitweise alleine betreue, sich die Frau mit den Kindern im Schlafzimmer einsperre und nicht in der Lage sei, einen Haushalt zu führen. Oft eskaliert die Situation, bei Streitereien wird schnell die Polizei gerufen.

Das Gericht hält fest, dass die Eheleute überhaupt nicht in der Lage seien, miteinander über die Kinderbelange zu sprechen. Zwischen den Eheleuten bestehe keine Kooperations- oder Kommunikationsbereitschaft und die Voraussetzung für eine alternierende Obhut sei so nicht gegeben. Das Gericht hält aber auch fest, dass keine Gründe vorlägen, die gegen eine gemeinsame elterliche Sorge sprechen würden.

Alleinige Obhut der Mutter

Obwohl das gemeinsame Sorgerecht nicht wirklich in Frage gestellt wird, entscheidet das Gericht See-Gaster schliesslich ganz im Sinne der Mutter:

«Die beiden Kinder werden unter die alleinige Obhut der Mutter gestellt. Der Mutter wird erlaubt, den Aufenthaltsort und Wohnsitz der Kinder nach Ontario, Kanada, zu verlegen.»

Bis zum Wegzug darf der Vater die Kinder dreimal unter der Woche abends für eineinhalb Stunden sehen, jedes zweite Wochenende kann er seinen Buben einen Tag, das jüngere Mädchen einen halben Tag betreuen. Doch diese Zeit währt nur kurz: Wenige Tage nach der Urteilsverkündung ist die Frau mit den Kindern weggezogen, ohne Abschied. Für den Vater bricht eine Welt zusammen.

Richterlich erlaubt ist ihm ab jetzt zweimal wöchentlich ein Telefonat von einer halben Stunde, plus vier Wochen Ferien pro Jahr – davon maximal zwei zusammenhängend. Was ihm auch noch bleibt, sind die Unterhaltskosten von 730 Franken pro Monat und Kind.

Kommt ein solches Urteil einer staatlich sanktionierten Kindesentfremdung gleich? Hat sich hier das Gericht gegen die Bestrebungen des Bundes, die alternierende Obhut zu fördern, ausgesprochen? Die Richterin verweist auf das Amtsgeheimnis im konkreten Fall. Sie sagt: «Wenn der Vater mit dem Entscheid nicht einverstanden ist, steht es ihm zu, Rechtsmittel zu ergreifen und beim Kanton St.Gallen Berufung einzureichen.»

Der Vater kämpft weiter darum, regelmässigen Kontakt zu seinen Kindern halten zu können, und legt in der Tat Berufung beim Kantonsgericht ein.

Es gilt die Niederlassungsfreiheit

Nicht wenige binationale, trennungswillige Paare sind mit dem Thema Wegzugswunsch eines Elternteils konfrontiert. Das Familienrechtsteam der Anwaltskanzlei Bratschi in St.Gallen erklärt: «Der Wegzug des obhutsberechtigten Elternteils ins Ausland kann aus Gründen der Niederlassungsfreiheit nicht verboten werden.» Das Gericht könne folglich lediglich prüfen, ob aufgrund des Umstandes, dass der obhutsberechtigte Elternteil ins Ausland ziehen möchte, zur Wahrung des Kindeswohls eine Obhutsumteilung der Kinder an den in der Schweiz verbleibenden Elternteil vorzunehmen sei.

Während die Obhut die Befugnis umfasse, mit den Kindern zusammenzuwohnen und Betreuungsverantwortung wahrzunehmen, gehe es beim Sorgerecht um Entscheidungen rund um die Erziehung, Ausbildung des Kindes, die gesetzliche Vertretung, die Verwaltung seines Vermögens sowie das Aufenthaltsbestimmungsrecht. «Das gemeinsame Sorgerecht ist in der Praxis die Regel», erklären die Familienrechtsspezialisten. Eine alternierende Obhut werde dann angeordnet, wenn die Voraussetzungen dafür gegeben seien. Das sei in der Schweiz bei rund einem Sechstel der Ex-Paare der Fall. Und:

«Das Wohl des Kindes steht immer an oberster Stelle bei diesen Entscheiden.»

Bei diesem Paar aus Rapperswil könne es ausreichen, dass eine fehlende Kooperationsfähigkeit zwischen den Elternteilen bestehe und deshalb wohl nicht die alternierende Obhut ausgesprochen worden sei.

«Der andere Elternteil hat kein eigentliches Vetorecht»

Da bei gemeinsamer elterlicher Sorge der Grundsatz der gemeinsamen Ausübung des Aufenthaltsbestimmungsrechts gelte, sei in zwei Situationen beim Umzug des obhutsberechtigten Elternteils die Zustimmung des anderen Elternteils notwendig: Wenn der neue Aufenthaltsort im Ausland liege oder der Wechsel des Aufenthaltsortes (im Inland) erhebliche Auswirkungen auf die Ausübung der elterlichen Sorge und den persönlichen Verkehr durch den andern Elternteil hat.

«Der andere Elternteil hat jedoch kein eigentliches Vetorecht. Eine Verweigerung der Zustimmung ist deshalb nur aus Gründen des Kindeswohls möglich und nicht etwa aus ausschliesslich eigenem Interesse oder um den anderen Elternteil in seiner Niederlassungsfreiheit zu behindern», so die Ausführungen der Familienrechtler. Wenn der Umzug mit dem Kindeswohl vereinbar sei, werde er in der Regel genehmigt.