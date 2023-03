Der wohl fleissigste Dieb der Schweiz muss ins Gefängnis

Kreisgericht Rorschach Über 60 Einbrüche in knapp drei Monaten: Der wohl fleissigste Dieb der Schweiz muss fünf Jahre hinter Gitter Ein Mann aus Polen hat zwischen August und Oktober 2021 in sieben Kantonen Dutzende Diebstähle begangen. Die Verteidigung gab an, er habe das Geld für seine Spielsucht gebraucht. Doch die Richterin zeigte sich unbeeindruckt. Renato Schatz Jetzt kommentieren 01.03.2023, 17.46 Uhr

Der Beschuldigte gab an, spielsüchtig zu sein. Laut Verteidigung sei das der Grund für die Diebstähle gewesen. Bild: Witthaya Prasongsin/Moment RF

Er startete Anfang August 2021 in Rorschacherberg. Der Weg führte ihn durch die ganze Ostschweiz: St.Gallen, Speicherschwendi, Flawil, Rickenbach, dann auch Mels und Bad Ragaz. Irgendwann verliess er die Gegend, machte Halt im zürcherischen Unterengstringen, in Luzern und Bern, im aargauischen Rombach. Und schliesslich im Kanton Schwyz.

Das sind nicht die Etappen eines Radrennfahrers an der Tour de Suisse, das sind auch nicht die Spesenbelege einer besonders eifrigen Aussendienstlerin. Das ist vielmehr der Leistungsnachweis eines polnischen Berufsverbrechers, der sich am Mittwochmorgen vor dem Kreisgericht in Rorschach verantworten musste. Fast dort also, wo alles begann, in Rorschacherberg.

29'000 Franken und Trinkgläser

Der damalige Prolog: ein Einbruch in die Geschäftsräume von einer Immobilien- und Gastrofirma. Laut Anklageschrift entwendete der Beschuldigte über 8000 Franken Bargeld sowie eine Kamera und deren Zubehör. Bis zum 4. Oktober seien weitere 65 Einbrüche in Wohn- und Geschäftsräume dazugekommen, «mit dem immer gleichen Schema», wie die Staatsanwältin in ihrem Plädoyer sagte: «Er verschaffte sich Zugang, notfalls auch mit Gewalt, und durchsuchte die Räumlichkeiten nach allem, was sich verkaufen liess.»

Und das war allerhand. Von Trinkgläsern im Wert von zwei Franken bis zu Bargeld in Höhe von fast 29'000 Franken. Gemäss der Staatsanwaltschaft hat die Deliktsumme insgesamt rund 140’000 Franken betragen. Und all das innerhalb von nur knapp drei Monaten. Der Verteidiger verzichtete darauf, die Fälle einzeln durchzugehen, «sonst wären wir übermorgen noch dran».

Ja, fleissig war er, der in Polen wohnhafte Mann. Aber auch ungeschickt: Meist hinterliess er DNA-Spuren, mehrfach wurde er von Überwachungskameras gefilmt. Trotzdem legte der Beschuldigte nur teilweise ein Geständnis ab, sagte: «Ich habe einige dieser Taten begangen, aber nicht alle.» Er wisse, er habe «Scheisse gebaut und so».

Auch im Ausland straffällig

«Und so», immer wieder beendete er damit seine Sätze. Als sei da noch etwas, das er nicht aussprechen will. «Ich habe meine Probleme und so.» Damit meinte der Angeklagte seine Spielsucht. Er sei oft in Liechtenstein ins Casino gegangen. Das sei der Grund, weshalb er gestohlen habe, sagte sein Verteidiger. Um weiter spielen zu können. Der Beschuldigte führte aus, er habe kein Limit gehabt. «Ich habe im Casino geschlafen, gegessen und so.»

Bei der Richterin verfing diese Argumentation nicht, da der Mann schon vor seinem Aufenthalt in der Schweiz straffällig geworden sei. Er sass in Polen genauso im Gefängnis wie in Deutschland.

Das wird er in der Schweiz auch weiterhin müssen. Das Kreisgericht sprach den Angeklagten des gewerbsmässigen Diebstahls, der mehrfachen Sachbeschädigung und des mehrfachen Hausfriedensbruchs schuldig. Es verhängte eine Freiheitsstrafe von fünf Jahren, wovon der Angeklagte schon über ein Jahr abgesessen hat – unter anderem wegen der Untersuchungshaft. Ausserdem wird er für zwölf Jahre des Landes verwiesen und muss dieses und jenes zurückbezahlen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.