Kreisgericht Rorschach Nachbarschaftsstreit artet aus: Frau soll Neidmauer aus Pflanzkübeln errichtet haben, um ihm die Seesicht zu versperren Ein älterer Mann fordert uneingeschränkte Sicht auf den See und verklagt seine Nachbarin. Diese wiederum hinterfragt, ob er überhaupt der rechtmässige Eigentümer seiner Liegenschaft ist. Weiter bezichtigt sie ihn, eine Kamera auf seiner Terrasse angebracht zu haben. Nina Steiner Jetzt kommentieren 22.02.2023, 12.20 Uhr

Pflanzkübel auf dem Dach eines Geräteschuppens sollen dem Kläger die Sicht auf den See versperren. Bild: Getty

Für eine uneingeschränkte Aussicht auf den Bodensee gehen manche bis vor Gericht. So ein Kläger, ein wohlhabend wirkender Mann Anfang 70, der in Rorschach eine Attikawohnung im zweiten Geschoss direkt am See besitzt. Grund für die Klage: Seine Nachbarin, ebenfalls über 70, soll auf dem Dach ihres Geräteschuppens, der sich vor der Liegenschaft des Klägers befindet, eine Neidmauer errichtet haben, um ihm die Seesicht zu versperren. Die vermeintliche Neidmauer bestehe aus leeren Pflanzkübeln, die gemäss der Beklagten lediglich als Sichtschutz dienen sollen. Der Nachbar fordert von der Angeklagten, die Pflanzkübel zu entfernen und die Verhandlungskosten zu bezahlen.

Die Frau hingegen beantragt die Abweisung der Klage. Sie führt ins Feld, der Kläger sei nicht rechtmässiger Eigentümer der Attikawohnung. Er habe die Liegenschaft mangels Wohnsitz in der Schweiz nicht rechtmässig erwerben können und sei daher nicht als Eigentümer anzusehen. Ohne einen Wohnsitz in der Schweiz hätte er für den Kauf nämlich eine Bewilligung einholen müssen.

«Man könnte sich sogar nackt sonnen»

Mit auffallend hochpreisigen Luxus-Accessoires wie Burberry-Schal und Markentasche sitzt die Beklagte mit ihrem Anwalt im Wartebereich des Kreisgerichts Rorschach. Sie ist nervös. Der Ablauf der Gerichtsverhandlung wird ungeniert im Wartebereich besprochen. Die Angeklagte sei zum ersten Mal an einer Gerichtsverhandlung und scherzt: «Ich weiss ja selbst nicht so genau, wieso ich eigentlich angeklagt wurde, ich habe nichts falsch gemacht.»

Mit den Pflanzkübeln wolle seine Mandantin lediglich ihre Privatsphäre schützen, führt ihr Verteidiger später in der Verhandlung aus. Der klägerische Nachbar würde sonst auf ihren Sitzplatz sehen. Die Anwältin des Klägers bestreitet den Sinn der Pflanzkübel, ausser damit ihrem Nachbarn die Sicht zu versperren, vehement. Man sehe so oder so nicht auf die Terrasse der Beklagten. Die Verteidigerin argumentiert weiter: «Man könnte sich sogar nackt sonnen.» Zudem würden Pflanzkübel auf dem Dach eines Gebäudes ein Sicherheitsrisiko darstellen.

Die Verteidigerin des Klägers sagt: «Wenn man eine solche Liegenschaft erwirbt, muss man sich des Einblicks der Nachbarn bewusst sein.» Die Gegenseite argumentiert: «Das lässt sich auch umdrehen. Wenn man ungehinderte Seesicht möchte, muss man eben eine Liegenschaft in der ersten Reihe kaufen.»

Sie habe an Long Covid gelitten

Inmitten des Gefechts zwischen den Verteidigern ertönt klassische Musik im Gerichtssaal. Die Anwältin des Klägers versucht vergebens, ihr Handy auszustellen. Ihr Mandant unterdrückt ein beschämtes Grinsen. Von Seiten des Gerichtsvorsitzenden und der Richter gibt es böse Blicke.

Der Verteidiger der Beklagten habe ein derartiges Verhalten einer Anwältin in seinen 30 Jahren in der Branche ohnehin noch nie erlebt, wie er sagt. Aufgrund ihres Versäumnisses, eine Rechnung weiterzuleiten, habe er den Kläger sogar betreiben müssen. Die Anwältin versucht, sich mit einer Leidensgeschichte herauszureden: Sie habe an Long Covid gelitten. Weiter finde sie die Betreibung aber unerhört, sie habe zuvor weder eine Mahnung noch einen Anruf bekommen.

Kamera auf die Liegenschaft der Nachbarin gerichtet

Der Streit zwischen den Nachbarn scheint schon 2019 entbrannt zu sein. Die Nachbarin bringt gewichtige Anschuldigungen gegen den Kläger hervor. Er spüle etwa die Exkremente seiner Katze auf die Terrasse seiner Nachbarin. Weiter verstopfe er mutwillig den Abfluss mit Holzresten und stelle Teller mit Geflügelresten auf, um Wespen zur Liegenschaft der Beklagten zu locken.

Zudem habe der Kläger eine Kamera an der Brüstung seiner Terrasse angebracht und auf die Liegenschaft seiner Nachbarin gerichtet. Das Argument, sie funktioniere nicht mehr, sei unbefriedigend. Der Anwalt der Angeklagten führt aus: «Vor diesem Hintergrund ist es verständlich, dass die Frau mittels der Pflanzkübel ihre Privatsphäre schützen möchte.»

Der ansonsten eher teilnahmslose Kläger lässt sich das nicht gefallen. Er erhebt sich und sagt: «Der Herr Anwalt nimmt es mit der Wahrheit ohnehin nicht besonders ernst.» Er spielt dabei auch auf die Vorwürfe an, er besitze keinen festen Wohnsitz in der Schweiz. Er habe seinen Lebensmittelpunkt seit mehr als einem Jahrzehnt hier und sei unangefochtener Eigentümer seiner Attikawohnung in Rorschach.

Ihm wurde vorgeworfen, dass sein Lebensmittelpunkt zum Zeitpunkt des Erwerbs der Liegenschaft nicht in der Schweiz gewesen sei. Er habe seinen Hauptwohnsitz stets in Altach gehabt und sei im Vorarlberger Telefonbuch eingetragen gewesen. In diesem Falle wäre der Kaufvertrag nichtig und der Kläger wäre nicht Eigentümer der Liegenschaft, führte der Anwalt der Beklagten aus.

Das Urteil ist noch hängig.