Kreisgericht Mels Zwischen Heroin, Knast und Studium: Zwei junge Albaner werden nach Drogengeschäften abgeschoben Zwei Männer, beide kaum 20-jährig, fassen am Kreisgericht Mels Gefängnisstrafen, weil sie Heroin verkauft haben. Sie waren als Teil einer gut organisierten Bande unterwegs, die die Gesundheit der Bevölkerung noch immer in Gefahr bringt. Reinhold Meier 17.05.2021, 05.00 Uhr

Verhängnisvolle Drogengeschäfte: Weil sie als «Heroin-Läufer» arbeiteten, wurden zwei junge Albaner zu Haftstrafen verurteilt. Bild: Susann Basler

Die Einreise der Burschen erfolgte bei offenen Grenzen in der zweiten Jahreshälfte 2020, im Zeitfenster zwischen dem ersten und zweiten Lockdown. Die beiden Albaner quartierten sich in der Region ein. Vor Gericht gaben sie später an, unter falschen Versprechungen in die Schweiz gelockt worden zu sein, sie hätten auf eine reelle Chance zur Schwarzarbeit gehofft.