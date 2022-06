Kreisgericht SG: Mann klaut 600 Briefe mit Geld und Gutscheinen

Kreisgericht St.Gallen Bargeld, Checks, Gutscheine: Postmitarbeiter plündert 600 Couverts, hortet Zehntausende Franken Diebesgut im Schlafzimmer und fliegt auf Er griff zu, als alle anderen Pause machten: Mehr als ein Jahr lang klaute ein Postmitarbeiter regelmässig Briefumschläge mit Wertgegenständen, nahm sie mit nach Hause und behielt den Inhalt für sich. Das Kreisgericht St.Gallen zog das Diebesgut ein und sprach eine bedingte Freiheitsstrafe aus. Claudia Schmid Jetzt kommentieren 01.06.2022, 17.00 Uhr

Der Angeklagte wählte gezielt Umschläge aus, in denen er Bargeld, Briefmarken oder Gutscheine vermutete. Bild: Gabriele Putzu / Keystone

Der Beschuldigte arbeitete fast vier Jahrzehnte in der Briefverarbeitung der Post. Zu seinen Aufgaben gehörte es, im Logistikzentrum Gossau die Briefe von verschiedenen Poststellen in grauen Boxen entgegenzunehmen und für den Weiterversand zu triagieren.

Auf Wertsachen abgesehen

An der Gerichtsverhandlung am Kreisgericht St.Gallen war der über 60-jährige Schweizer geständig, zwischen Januar 2019 und Mitte Juni 2020 jeweils zwischen 16.30 und 17.30 Uhr rund 600 Briefe entwendet zu haben. In jenen Nachmittagsstunden hatten die anderen Mitarbeitenden Pause.

Als Diebesgut wählte er Umschläge aus, bei denen er davon ausging, dass sie Bargeld, Briefmarken, Gutscheine, Geschenkkarten und Reka-Checks beinhalteten. Die Briefe nahm er nach Hause, behielt die Wertsachen und warf die Umschläge weg.

Von den 600 Briefen konnten 80 an Adressaten zugeordnet werden, weil sie eingeschrieben aufgegeben worden waren. In diesem Teil sollen sich Wertsachen im Wert von rund 14‘500 Franken befunden haben. Auf die 600 Briefe aufgerechnet, kam die Anklage auf eine Gesamtdeliktsumme von 50‘000 Franken. Diese Summe sei seines Erachtens zu hoch, erklärte der Beschuldigte. Er schätze, es seien Wertsachen im Betrag von höchstens 30‘000 Franken gewesen.

Der ehemalige Postmitarbeiter gab an, er habe das Bargeld in einem Kasten im Schlafzimmer und im Keller gehortet. Er habe es für eine grössere Anschaffung wie beispielsweise ein Auto sparen wollen. Einen Teil der Gutscheine und Checks löste er ein. Er könne sich selber nicht wirklich erklären, weshalb er plötzlich Briefe entwendet habe, betonte er. Mit seinem Lohn habe er zwar keine grossen Sprünge machen können, doch habe es für den Lebensunterhalt gereicht.

Vertrauen ins Postgeheimnis verletzt

Der Beschuldigte habe die Briefe allein deshalb gestohlen, um sich zu bereichern, erklärte der Staatsanwalt in seinem Plädoyer. Er habe das Vertrauen der Bevölkerung ins Postgeheimnis erheblich verletzt. Der ehemalige Postmitarbeiter sei wegen gewerbsmässigen Diebstahls und mehrfacher Verletzung des Post- und Fernmeldegeheimnisses zu verurteilen. Dafür sei er mit einer bedingten Freiheitsstrafe von 23 Monaten zu sanktionieren.

Die Verteidigerin sperrte sich nicht gegen die Anträge der Anklage. Ihr Mandant habe alle Tatvorwürfe eingestanden, erklärte sie. Er sei bereit, die Konsequenzen für sein deliktisches Tun zu tragen. Einverstanden sei er auch, dass das beschlagnahmte Deliktsgut eingezogen und gemeinnützigen Organisationen übergeben werde.

Längere Ausführungen machte die Verteidigerin zu bestrittenen Zivilforderungen. Es sei wohl nicht mehr zu eruieren, wie hoch der Gesamtdeliktsbetrag wirklich gewesen sei. Jedoch bestreite ihr Mandant, dass es unter den gestohlenen Briefen auch einzelne Umschläge mit einer 1000er-Note gegeben habe. Daran hätte er sich erinnern müssen.

Gericht spricht mildere Strafe aus

Das Kreisgericht St.Gallen folgte bei den Schuldsprüchen den Anträgen der Anklage. Jedoch reduzierte es die bedingte Freiheitsstrafe auf 18 Monate mit einer Probezeit von zwei Jahren. Vergleiche mit ähnlich gelagerten Gerichtsurteilen in Nachbarkantonen und am Bundesstrafgericht hätten dazu bewogen, eine mildere Strafe auszusprechen, erklärte der vorsitzende Richter. Auch sei das vollumfängliche Geständnis berücksichtigt worden.

Wie bereits während der Gerichtsverhandlung angesprochen werden die beschlagnahmten Vermögenswerte eingezogen und einer gemeinnützigen Organisation übergeben. Die bereits erledigten Zivilforderungen wurden abgeschrieben, Genugtuungssummen abgewiesen und nicht genügend belegte Forderungen auf den Zivilweg verwiesen. Die Verfahrenskosten von rund 13’500 Franken hat der Beschuldigte zu bezahlen.

