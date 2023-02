Krawalle Nach Hockey-Randalen in Rapperswil-Jona: Kantonsräte fordern Personenregistrierung bei Eintritt ins Stadion – Lakers sind dagegen Am 7. Januar kam es bei einem Derby zwischen den Rapperswil-Jona Lakers und den ZSC Lions zu Ausschreitungen. Unter anderem wurden St.Galler Polizistinnen und Polizisten mit Pyros beworfen. Nun fragen drei Kantonsrätinnen und -räte, ob die St.Galler Regierung bald ein Personenidentifikationssystem zur Auflage machen will. Die Lakers halten von dieser Idee nicht viel. Luca Hochreutener 2 Kommentare 17.02.2023, 15.40 Uhr

Am 7. Januar war die Gegend um das Stadion der SCRJ Lakers in roten Rauch gehüllt. Szenen wie diese sollen in Zukunft verhindert werden. Bild: Gian Ehrenzeller/KEYSTONE

Das Eishockey-Derby zwischen den Rapperswil-Jona Lakers und den ZSC-Lions vom 7. Januar war von Ausschreitungen und Angriffen auf die Polizei geprägt. Bereits vor dem Spiel zündeten ZSC-Anhänger in Rapperswil-Jona Pyros, Böller und Rauchpetarden.

Auch innerhalb des Stadions hielten einige vermummte Fans Pyros in die Höhe. Nach dem Spiel, aus dem die Lakers siegreich hervorgegangen waren, machten die ZSC-Chaoten noch einmal richtig Radau und bewarfen St.Galler Polizeiangehörige mit Böllern und weiteren Pyros. Ausserdem versuchten sie, in die Garderobe der Lakers einzudringen. Die Ermittlungen laufen bis heute. Bislang ohne Erfolg, wie Hanspeter Krüsi, Sprecher der Kantonspolizei St.Gallen, gegenüber der «Linth-Zeitung» bestätigt.

Kantonsräte fordern Personenregistrierung

Die Voraussetzungen für solche Ermittlungen könnten mit einer systematischen Personenregistrierung bei Stadioneintritt womöglich verbessert werden. So schreiben es jedenfalls Mitte-Kantonsrat Cornel Aerne und seine beiden Parteikolleginnen Heidi Romer und Yvonne Suter in einer Interpellation, die sie der St.Galler Regierung eingereicht haben.

«Die Situation erforderte einen erheblichen Einsatz der Sicherheitskräfte im und um das Stadion.»

Sie fragen die Regierung deshalb, ob sie erwägt, ein technisches Personenidentifikationssystem bei Sportanlässen in Stadien zur Auflage zu machen.

Damit sollen sämtliche Personen bei Stadioneintritt registriert werden. So könne die Identifikation von straffälligen Fans erleichtert und der Ermittlungsaufwand deutlich reduziert werden. Bei den beiden Eishockeyklubs EV Zug und HC Lausanne werde ein solches System bereits seit Jahren erfolgreich eingesetzt.

Dadurch würden sich auch Sicherheitskontrollen erübrigen, zumal weniger Polizeipräsenz nötig wäre. Aerne, Romer und Suter befürchten in ihrem Vorstoss, dass durch die Vorkommnisse am 7. Januar die öffentliche Hand stärker belastet werde: «Es werden sowohl Polizei als auch die Verantwortlichen der Klubführung in sicherheitstechnischer Hinsicht die Lage für künftige Veranstaltungen neu beurteilen müssen», schreiben sie. Die weiteren Kosten müssten dann auch von den Steuerzahlenden getragen werden. «Der hohe Sicherheitsaufwand darf in der Gesellschaft nicht als Norm akzeptiert werden.» Durch eine Personenregistrierung sollen solche «unschönen Vorkommnisse» verhindert werden.

Lakers: «Würde nur bedingt etwas bringen»

Was hält die Klubführung der Lakers von dem Vorschlag der drei Kantonsräte? Angesprochen auf die Vorfälle vom 7. Januar, antwortet Kommunikationschef Stefan Bürer: «Zunächst ist festzuhalten, dass dies der erste Zwischenfall im Zusammenhang mit einem Lakers-Spiel seit zehn Jahren war.»

Ausserdem, schreibt er, «ist der Polizeiaufwand an unseren Spielen sehr überschaubar und wesentlich kleiner als beispielsweise im Fussball, wo es regelmässig zu Ausschreitungen kommt.» Seit dem Abstieg seien die Polizeikosten bei Lakers-Spielen massiv gesunken.

«Das Problem am 7. Januar entstand, weil sich die Fans der ZSC Lions und jene des SC Freiburg diesen Abend als Anlass für Randale ausgesucht hatten.» An jenem Spiel waren nämlich auch Fans des SC Freiburgs angereist, um die fünfjährige Fanfreundschaft zu feiern.

«Hätte der ZSC an diesem Abend anderswo gespielt, wäre das Problem vermutlich dort entstanden. Dass es die Lakers traf, war reiner Zufall.»

Auf die Frage, ob ein Identifikationssystem, wie es in der Interpellation gefordert wird, aus der Sicht der Lakers sinnvoll und nötig wäre, antwortet Bürer: «Eine ID-Kontrolle würde nur bedingt etwas bringen, da Randalierende vermummt agieren.» Zudem wäre die Einführung eines solchen Systems laut Bürer mit erheblichem Mehraufwand und langen Wartezeiten beim Einlass verbunden. Eine ID-Kontrolle würde das Problem noch mehr nach ausserhalb der Halle verlagern.

«Randalierer kommen nicht wegen des Spiels, sondern weil sie randalieren wollen.»

Ihr bestehendes Sicherheitskonzept funktioniere seit vielen Jahren bestens. So werde jedes Spiel im Voraus beurteilt und entsprechend vorbereitet. «Zudem befolgen wir das Kaskadenmodell der Liga mit verschiedenen Stufen von Konsequenzen.» Ein Beispiel sei der Umgang mit den Fans des HC Ambrì-Piotta. Weil sich diese beim letzten Spiel gegen die Lakers nicht richtig verhalten haben, dürfen sie laut Bürer beim nächsten Spiel keinerlei Material wie Fahnen ins Stadion mitbringen.