HSG-CS-Sponsoring «Kooperation mit Credit Suisse ist zielführend»: Die St.Galler Regierung fürchtet keinen Imageschaden für die HSG Die Partnerschaft mit der Credit Suisse gefährde das Image der Universität St.Gallen und die Freiheit der Lehre, kritisierten linksgrüne Parteien im Frühling. Die Regierung hingegen findet diese wertvoll, wie sie in der Antwort auf einen Vorstoss schreibt. Janina Gehrig 25.06.2021, 17.00 Uhr

Wegen der engen Verzahnung von Theorie und Praxis stand die HSG in der Vergangenheit immer wieder in der Kritik. Bild: Michel Canonica

Sie wurde von Rektor Bernhard Ehrenzeller als «die bisher grösste Forschungszusammenarbeit» der Universität angepriesen: die Kooperation zwischen der Schweizer Grossbank Credit Suisse und der HSG, die Ende März bekannt wurde. Über zehn Jahre lang möchte die Credit Suisse 20 Millionen Franken aufwerfen, die Hälfte davon soll in den Start des neu zu gründenden Zentrums für Innovation im Finanzbereich (Center for Financial Services Innovation) und den Aufbau von sieben Assistenzprofessuren fliessen, das «Topstudienabgängerinnen und -abgänger für die Finanzindustrie» schaffen soll.

Die Ankündigung liess bei linksgrünen Politikern die Alarmglocken läuten. Wenn sich eine Grossbank quasi ein eigenes Zentrum an der Uni leiste, sei die Freiheit der Lehre gefährdet, sagte etwa Bettina Surber, Fraktionspräsidentin der SP im St.Galler Kantonsrat. Auch die Grünen fürchteten um die Reputation der Uni. Dass man zum jetzigen Zeitpunkt eine Partnerschaft eingehe, sei hochproblematisch und riskant, sagte Meinrad Gschwend, Fraktionspräsident der Grünen.

Am 19. April reichte die SP-Fraktion eine Interpellation ein, in der sie die Zusammenarbeit kritisch hinterfragt. Die Grossbank habe in letzter Zeit mehrfach wegen milliardenschwerer Verlustgeschäfte «unrühmliche» Schlagzeilen produziert. So sei es «sehr erklärungsbedürftig, wie die Universität glaubhafte Forschung im Gebiet an der Schnittstelle zwischen Finance, Management und Recht leisten will mit einer finanzierenden Partnerin, die gerade in diesem Bereich grosse Schwächen an den Tag legt», heisst es im Vorstoss. Die Fraktion wollte von der Regierung wissen, wie sie das Risiko eines Imageschadens für die Universität einschätzt und wie etwa sichergestellt werde, dass die Unabhängigkeit der universitären Forschung und Lehre im Finanzbereich gewährleistet werde. Auch fragte die SP, ob die Regierung bereit sei, qualitative Vorgaben über strategische Partnerschaften für die Universität im neuen Universitätsgesetz aufzunehmen.

Regierung sieht Partnerschaft als «zielführend und wertvoll» an

Nun liegt die Antwort der Regierung vor. Diese erachtet die Partnerschaft hingegen als «zielführend und wertvoll», da sie der HSG ermögliche, «Exzellenzprojekte» zu verfolgen. Dass die Bank kurz nach Abschluss der Verhandlungen in negative Schlagzeilen geraten war, sei nicht vorhersehbar gewesen. Einen längerfristigen Imageschaden für die Universität befürchtet die Regierung denn auch nicht, denn der Vertrag mit der CS baue auf eine langjährige Zusammenarbeit auf. Zudem stünden im Mittelpunkt der Tätigkeit des HSG-Centers grundsätzliche Fragen zum Finanzplatz Schweiz, nicht spezifisch auf die CS fokussierte Fragen.

Weiter führt die Regierung aus: «Die Verträge zwischen der CS und der HSG sichern die Unabhängigkeit von Forschung und Lehre.» Die Regierung kann den jetzigen Verwerfungen bei der CS gar Positives abgewinnen. Sie zeigten, dass multidisziplinäre Forschung im Bereich von Finanzmarktinnovationen notwendig sei, um Chancen und Risiken besser zu verstehen und sich vertieft und kritisch damit auseinanderzusetzen. Die Freiheit von Forschung und Lehre seien sowohl von der Bundesverfassung geschützt als auch im Gesetz über die Universität St.Gallen verankert und müssten gewahrt bleiben, heisst es weiter.

«Keine weiteren Vorgaben nötig»

Schliesslich müsse die HSG ihren Spielraum zur Weiterentwicklung haben, um ihren Anspruch als führende Wirtschaftsuniversität erfüllen zu können. Sie sei darin aber nicht völlig frei, sondern müsse sich an die Rahmenbedingungen und Vorgaben, die im Universitätsstatut und -gesetz festgeschrieben seien, halten. Es sei nicht nötig, weitergehende Vorgaben für strategische Partnerschaften zu machen.

Die Universität unterhält und geht seit Jahren strategische Kooperationen mit Unternehmen ein, so zum Beispiel mit Bosch, BMW, Hilti oder den SBB. Die enge Vernetzung von Theorie und Praxis hat der HSG in der Vergangenheit öfters Kritik eingebracht und schon manchen Skandal bereitet. Zu den unrühmlichen Beispielen gehören etwa Professor Johannes Rüegg-Stürm, der als Raiffeisen-Präsident die Rotlicht- und Freizeitluxusspesen des angeklagten Konzernchefs Pierin Vincenz anscheinend ohne kritische Nachfragen durchgewunken hat, oder der einstige HSG-Rektor Thomas Bieger, der als Verwaltungsratspräsident der Jungfraubahn mit Marktmanipulationen in Verbindung gebracht wurde, sowie die Inhaftierung des damaligen Audi-Chefs und HSG-Honorarprofessors Rupert Stadler als Folge des Dieselskandals.