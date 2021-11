Konzert Die Band der Stunde: Das Zürcher Rock’n’Roll-Quartett Annie Taylor spielt in der St.Galler Grabenhalle Eingängige Melodien, verspielte Gitarren, ein abenteuerlicher Bandname und eine geplatzte US-Tour: Das ist die Band Annie Taylor. Bevor sie auf den grossen Bühnen der Welt stehen, gastieren Frontfrau Gini Jungi und ihre drei Mitstreiter am Freitag in St.Gallen. Sandro Büchler 11.11.2021, 05.00 Uhr

Die Band Annie Taylor gastiert am Freitag in der Grabenhalle St.Gallen. Bild: PD

Annie Taylor tönen nicht wie eine Band aus der Schweiz. Das Quartett könnte gerade so gut von Kunststudierenden im Schmelztiegel New York gegründet worden sein, der Mix aus Surf-Rock, Rock’n’Roll und Grunge aus hippen Städten wie San Francisco, Seattle oder Portland entspringen und ihr Hit «Where The Grass Is Greener» schon von Radiostationen rund um den Globus aufgenommen worden sein.

Die vierköpfige Zürcher Band Annie Taylor war bereit für die grossen Bühnen dieser Welt. Doch auf dem Weg dahin hat ihr die Pandemie einen gewaltigen Stich durch die Rechnung gemacht – sie ist irgendwo zwischen der Schweiz und Amerika steckengeblieben. 2020 hätte das Jahr von Annie Taylor werden sollen. Das Débutalbum war in den Startlöchern, eine zehntägige USA-Tour von Texas bis Kalifornien gebucht, alles war bereit. «Wir hatten die Visa-Stempel, dann kam der Lockdown – und der ganze Aufwand war für nichts», sagte Bassist Michael Mutter im Februar der «Schweizer Illustrierten».

Der Wintersport brachte die Band zusammen

Vielleicht hätten die Bandmitglieder auf ihrer Tour durch die Staaten auf dem Friedhof neben den Niagara-Wasserfällen einen Halt eingelegt. Denn dort liegt die Namensgeberin der Band begraben. Im Oktober 1901 – also vor genau 120 Jahren – stürzte sich die verwitwete Tanzlehrerin Annie Taylor an ihrem 63. Geburtstag in einem verschlossenen Holzfass die Niagarafälle hinunter. Taylor wurde zwar ohnmächtig, aber sie überlebte als erster Mensch überhaupt den Stunt – mit einigen wenigen Schrammen. Das Fass wurde ihr später geklaut, nur mit Mühe konnte Taylor es zurückbekommen. Im April 1921 starb sie in einem New Yorker Armenhaus.

Lange Haare, viel Selbstvertrauen: Die Band Annie Taylor ist hungrig auf Konzerte. Bild: PD

Nicht ganz so abenteuerlich wie die Geschichte der amerikanischen Draufgängerin ist die Vita der vier Mitglieder der Band Annie Taylor. Frontsängerin Gini Jungi ist Kindergärtnerin, Bassist Michael Mutter verkauft Harley-Davidson-Motorräder, Schlagzeuger Jan Winkler hat einen Bachelor in Physik und Geografie, und Gitarrist Tobias Arn ist Maler und Gipser.

Zusammengefunden haben die Vier vor rund zehn Jahren in Laax – sie alle teilten die Liebe zum Snowboard. Mittlerweile haben sie dieses jedoch gegen Instrumente und Mikrofon eingetauscht.

Annie Taylors Musik ist eine Melange aus Garage, Psych und Blues. Obwohl immer wieder Referenzen an Genregrössen herauszuhören sind, bleibt ihr Sound eigenständig. Annie Taylor hüpfen zwischen den Genres umher. Manche Songs kommen energetisch, lässig und rotzfrech daher – andere sind verträumt und gemächlich. Wieder andere sprechen die Vergänglichkeit des Lebens an. Das Album «Sweet Mortality» sei wie eine Tasse Kaffee, sagte Sängerin Jungi unlängst einem Musikmagazin:

«Manche Kaffeesorten sind süsser mit etwas mehr Milch, andere sind schwarz und kräftig.»

Konzerte in Deutschland und den Niederlanden stehen an

Nach dem unfreiwilligen Abbruch im vergangenen Jahr ist nun aber alles wieder angerichtet für die Band. Das Débutalbum ist auf Taxi Gauche Records erschienen, dem Independent-Plattenlabel des Zürcher Musikkenners und Langstreckenpilots Piet Alder, der aber in Hundwil aufgewachsen ist.

Die Bandmitglieder von Annie Taylor sind hungrig, wollen nachholen, was ihnen wegen Corona verwehrt wurde. Vom Zürcher Proberaum soll es nun doch in die grosse Welt hinausgehen. Im November spielen Annie Taylor Konzerte in Deutschland und im Januar treten sie im niederländischen Groningen am Eurosonic Festival auf, einem der grössten Newcomer-Festivals Europas. Wer weiss, vielleicht geht es ja dann doch noch in die USA. Zuvor steht das Quartett jedoch am Freitag im Rahmen der Indie Night in der St.Galler Grabenhalle auf der Bühne.

Konzert am Freitag, 12. November 2021, in der Grabenhalle St.Gallen.

Tickets und Infos unter: www.grabenhalle.ch