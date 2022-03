Amcor-Giftskandal von Goldach: Fischer ärgern sich über WWF

Kontroverse Giftskandal von Goldach – Fischer ärgern sich über WWF: «Unser Berufsstand wird durch den Dreck gezogen» Nach dem Auslaufen von giftigem Löschschaum bei der Firma Amcor in Goldach befürchtet der WWF, dass das Trinkwasser und die Fische mit zu viel Gift verunreinigt sein könnten. Bodensee-Fischer teilen diese Befürchtungen nicht. Sie stören sich allerdings daran, dass der Skandal unter den Teppich gekehrt wurde. Daniel Walt Jetzt kommentieren 30.03.2022, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Man hackt wieder mal auf Schweizer Produkten herum – damit habe ich Mühe»: Reto Leuch, Bodensee-Berufsfischer und Präsident des Schweizerischen Berufsfischerverbandes. Bild: Raphael Rohner (24. Juni 2021)

«Schade, dass das Ganze nun derart hohe Wellen schlägt. Den Schaden haben wir Fischer, und zwar in einem Umfeld, das ohnehin sehr anspruchsvoll ist.» Der Landschlachter Berufsfischer Reto Leuch macht keinen Hehl aus seinem Verdruss über den WWF St.Gallen.

Die Umweltorganisation befürchtet nach dem Auslaufen von rund drei Tonnen giftigem Löschschaum in Goldach, dass der Konsum von Trinkwasser und Fischen aus dem Bodensee eben doch nicht so harmlos sein könnte, wie die Behörden sagen. Mit Verweis auf neue wissenschaftliche Erkenntnisse argumentieren die Umweltschützer, die entsprechenden Grenzwerte in der Schweiz seien zu hoch angesetzt.

«Man hackt wieder mal auf Schweizer Produkten herum»

Der WWF zweifle an, dass der Verzehr von Bodensee-Fischen bedenkenlos sei, könne den Gegenbeweis aber nicht erbringen, stellt Reto Leuch fest. Obwohl dem Berufsfischer noch keine negativen Reaktionen seitens von Kundinnen und Kunden zu Ohren gekommen sind, befürchtet er jetzt einen Imageschaden.

Wenn schon, müsse man auch bei allen importieren Fischen ganz genau hinschauen, findet Leuch.

«Stattdessen hackt man wieder einmal auf Schweizer Produkten herum, und unser Berufsstand wird durch den Dreck gezogen. Damit habe ich Mühe.»

Bild: Raphael Rohner (24. Juni 2021)

Für Reto Leuch steht fest: Selbstverständlich muss man der Frage nachgehen, welche Langzeitfolgen der Vorfall vor einem Jahr für das Seewasser und die Fische hat. Bis dato habe es seines Wissens aber weder vom Kanton Thurgau noch vom Kanton St.Gallen eine Gefahrenmeldung gegeben, weshalb es Stand jetzt keinen Anlass zur Besorgnis gebe.

Was Reto Leuch und viele seiner Berufskollegen hingegen stört, ist die Informationspolitik der Verantwortlichen. «Wir sehen es kritisch, dass dieser Vorfall allem Anschein nach verheimlicht werden sollte», sagt Leuch, der auch Präsident des Schweizerischen Berufsfischerverbandes ist. Erst durch eine Recherche des «Tagblatts» war der Giftunfall, der sich Ende 2020/Anfang 2021 zugetragen hatte, einer breiten Öffentlichkeit bekannt geworden.

«So etwas darf schlicht nicht passieren»

Als wir den Salmsacher Fischer Paul Imhof erreichen, freut er sich gerade auf zwei Felchen, die er frisch zubereiten wird. Angst vor dem Verzehr von Fischen aus dem Bodensee? Fehlanzeige: «Ich glaube nicht, dass man sich Sorgen machen muss. Aufgrund der Grösse des Sees haben sich die giftigen Stoffe schnell verteilt.»

Aber natürlich seien solche Vorfälle schlecht für die Bodensee-Fischer: Die Menschen hätten sofort das Gefühl, dass man die Fische nicht mehr essen könne. Er zeigt Verständnis für diese Reaktion.

«Handkehrum kaufen viele Menschen zu Schundpreisen ausländische Fische, dort weiss man auch nicht, was drin ist. Und in vielen Restaurants sagen sich die Wirte: Super, billiger Fisch aus dem Ausland. Eine feine Sauce drüber, und gut ist ...»

Symbolbild: Pius Amrein

Den Giftskandal von Goldach bezeichnet Paul Imhof als «schlimm». Er persönlich sei überrascht gewesen, als er davon erfahren habe. So etwas dürfe schlicht nicht passieren, zudem hätte die Öffentlichkeit sofort breit informiert werden müssen.

«Bei weitem nicht der einzige Vorfall»

Verständnis für den WWF zeigt Markus Schättin, Präsident des Fischereivereins Romanshorn. «Ich finde es gut, dass Alarm geschlagen wird. Für viele hört die Welt leider an der Wasseroberfläche auf, die Lebewesen darunter werden oft vergessen», sagt er. Die Fische hätten ohnehin einen schweren Stand, auch ohne Gift. Der WWF ist laut Schättin eine Art Lobby für diese Lebewesen.

Inhaltlich kann Markus Schättin die Bedenken des WWF zwar nachvollziehen. Er hofft aber auf die Grenzwerte. Es sei sicher wichtig, das Ganze im Auge zu behalten und Veränderungen oder eine Erhöhung der Belastung zu dokumentieren – und in der Folge schnell und seriös zu informieren.

Markus Schättin, Präsident Fischereiverein Romanshorn. Bild: PD

«Sollten Rückstände des Löschmittels wirklich in Fischen nachgewiesen worden sein, zeigt das, wie wenig es im Verhältnis zum Volumen des Bodensees braucht, um ernsthafte Probleme und Schäden anzurichten», sagt Markus Schättin weiter. Der Fall Goldach sei zwar in Grösse und Ausmass speziell und werde den See noch lange beschäftigen – er sei aber bei weitem nicht der einzige. «Verschmutzungen mit Fischsterben treten leider immer wieder in kleinerem Mass auf.» Trotz alledem: Markus Schättin isst noch Fische aus dem See – im Vertrauen auf die gültigen Grenzwerte.

«Eine reine, masslos übertriebene These»

Ein Berufsfischer aus der Region oberer Bodensee will nicht öffentlich über seinen Ärger über den WWF sprechen. Auskunft gibt hingegen Gallus Baumgartner, Berufsfischer aus Altenrhein. Auch er war überrascht, als er vom ausgelaufenen Löschschaum erfuhr.

«So klein war dieser Vorfall nicht. Da wurde offenbar etwas unter den Teppich gekehrt.»

Anlass zur Besorgnis sieht aber auch er nicht: Das Ganze sei jetzt ein Jahr her, also genau so lange, wie der Austausch des gesamten Bodensee-Wassers dauere. Das Gift sei verdünnt worden, es gebe Strömungen im See – und eine potenzielle Gefahr hätte seiner Ansicht nach zuerst einmal im Trinkwasser nachgewiesen werden müssen. «Von daher ist die Behauptung, die Fische seien jetzt möglicherweise vergiftet, eine reine, masslos übertriebene These.»

Klar gebe es Diskussionen unter den Fischern über den Giftunfall, sagt Gallus Baumgartner. Dieser sei ein neues Problem für die Fischer neben der bekannten Tatsache, dass zu wenig Fische gefangen würden.

«Und das ist nicht gut für uns.»

Gallus Baumgartner, Berufsfischer aus Altenrhein, bei seiner Arbeit. Bild: Ralph Ribi (21. Mai 2012)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen