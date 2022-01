Konstanz Überwachungskamera zeichnete Vergewaltigung auf – Richterin verurteilt Kellner zu Haftstrafe: «Es war Ihnen egal, ob die Frau jetzt leidet» In Konstanz vergewaltigte ein 26-Jähriger Kellner in der Bar, in der er arbeitet, eine 23-Jährige anal. Nach der Tat erniedrigte er sie zusätzlich mit Ohrfeigen. Eine Überwachungskamera liefert den Beweis der Tat. Der Kellner ist zwar geständig, schiebt sein Verhalten allerdings auf den Alkohol. Daniela Biehl Jetzt kommentieren 10.01.2022, 05.00 Uhr

Der Kellner hatte nach der Vergewaltigung Kratzspuren am ganzen Körper. Die 23-Jährige hatte sich so sehr gewehrt wie sie nur konnte. Bild: Urs Bucher

Da sitzt sie nun, in einem Saal des Konstanzer Amtsgerichts, gut vier Meter von dem Mann entfernt, der sie im Juni in einer Konstanzer Bar vergewaltigt – und sie nach der Tat erniedrigt hatte. Sie habe Bauchschmerzen, sagt die 23-Jährige. An damals will sie eigentlich gar nicht mehr denken. Sie will vergessen. Verdrängen. Mehr nicht. Ob der Angeklagte sie ansprechen, sich bei ihr entschuldigen dürfe, fragt Richterin Heike Willenberg. «Ich weiss nicht», sagt die 23-Jährige. «Wenn er will, ist das okay.»

Eine Überwachungskamera in der Konstanzer Bar zeichnete den Tathergang auf. Bild: Susann Basler

Draussen vor dem Amtsgericht ist es nasskalt und nebelig. Und drinnen fast ebenso frostig. Noch vor ein paar Minuten – bevor die 23-Jährige in den Saal gerufen wird – liefen im Gericht Ausschnitte eines Überwachungsvideos von jener Nacht, als die Frau in einer nicht direkt im Stadtzentrum gelegenen Bar in Konstanz vergewaltigt wurde. In dieser Bar arbeitet der Angeklagte, der Kellner. Auf dem Video zu sehen: Wie beide nach Ladenschluss miteinander schlafen. Zunächst noch einvernehmlich, wie beide betonen. «Und gut betrunken», sagt der 26-Jährige, der die Vergewaltigung schon bei der Festnahme im Juli gestand.

Auf dem Überwachungsvideo sieht man aber auch, wie es nicht mehr einvernehmlich wird – wie er die 23-Jährige am Hals packt und würgt, dann anal in sie eindringt und dass sie sich wehrt. «Ich habe um mich geschlagen», sagt sie. Kratzspuren am Rücken, an den Armen und Oberschenkeln und am linken Schienbein zeugen später von der Gewalt in dieser Nacht. «Er wusste, dass ich das nicht mag», sagt die 23-Jährige, die den Täter gut kannte. Öfter auch mit ihm schlief. Doch sie habe ihm klar gesagt, dass sie jene Art Sex ablehne, die der 26-Jährige wollte.

Erniedrigungen auch nach der Tat

Vier Minuten lang vergewaltigt er sie. Das zeigt der Zeitstempel der Überwachungskamera. Doch auch nach der Tat, als sie längst am Boden zusammengebrochen ist, lässt er nicht von ihr und ohrfeigt sie mehrmals. Warum er die 23-Jährige durch Ohrfeigen nochmals erniedrigt hat, fragt die Richterin. «Ich weiss nicht.» Nur noch bruchstückhaft will er sich an die Nacht erinnern. «Da ist ein grosser Filmriss bei meinem Mandanten. Vieles ist in Rage und triebbedingt geschehen», sagt sein Verteidiger Tomislav Duzel. «Und vieles auch unter massivem Alkoholeinfluss. Ich will die Tat nicht bagatellisieren. Aber ich glaube nicht, dass so was unter normalen Umständen passiert wäre. Hier hat etwas Klick gemacht. Mein Mandant hatte sich nicht mehr unter Kontrolle.» Verminderte Steuerungsfähigkeit nennt Duzel das.

Doch wie hoch war der Alkoholeinfluss beim Kellner? Richterin Heike Willenberg schätzt den zum Tatzeitpunkt, etwa um 3 Uhr nachts, auf rund 1,35 Promille. Da die Polizei beim Täter sechs Stunden später noch 0,15 Promille nachweisen konnte. «Das ist viel, aber nicht massiv», sagt sie. «Und ein Filmriss? Erinnert er sich wirklich nicht?»

Zwei Jahre und drei Monate Gefängnis

Der 26-Jährige schüttelt mit dem Kopf. Über die Tat will er nicht sprechen. Sein Anwalt sagt:

«Der Vorfall ist ihm unheimlich peinlich. Er gesteht sie aber vollumfänglich ein.»

Eins will der junge Mann dann aber doch: sich bei der 23-Jährigen entschuldigen. «Wir haben zu viel gefeiert. Und was dann passiert ist, tut mir wirklich leid», sagt er. Kurz vorher sind die Ausschnitte der Überwachungskamera gelaufen – man mag es ihm glauben, die Reue wirkt ehrlich. Und doch wirkt der Moment seltsam beklemmend. Auf die Fragen der Richterin zur Tat oder dem, was ihn getrieben hat, antwortet er nicht. Eine vor Gericht aussagende Polizistin erinnert sich. Ihr habe die 23-Jährige noch in der Tatnacht erzählt, sie würde sich lieber zu Hause ausweinen. «Die junge Frau habe ich total verängstigt erlebt», sagt die Polizistin.

«Sie haben wissentlich Grenzen überschritten und wollten ihre sexuelle Befriedigung», sagt Richterin Heike Willenberg am Ende des Prozesstags. Den 26-Jährigen hat sie zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und drei Monaten verurteilt. Die Staatsanwaltschaft hatte zweieinhalb Jahre gefordert, der Verteidiger zwei Jahre auf Bewährung. Doch eine solche Grenzüberschreitung sei nicht auf Bewährung zu haben, das macht Willenberg unmissverständlich klar:

«Es war Ihnen in dem Moment egal, ob die Frau jetzt leidet.»

Der Strafrahmen

Angeklagt war der 26-Jährige für eine Vergewaltigung in Tateinheit mit Körperverletzung. Nach dem Deutschen Strafgesetzbuch liegt die Mindeststrafe für Vergewaltigungen bei zwei Jahren Freiheitsstrafe. Das Urteil von zwei Jahren und drei Monaten Freiheitsstrafe liegt somit im Strafrahmen und etwas über der Mindeststrafe. Innerhalb von einer Woche nach der Urteilsverkündung kann gegen das Urteil noch Berufung oder Revision eingelegt werden. Verteidiger Tomislav Duzel kündigte an, in Berufung zu gehen.

Wie derselbe Tatbestand in der Schweiz aussähe In der Schweiz hätte die gewaltsame und erzwungene anale Penetration des Kellners nicht als Vergewaltigung gegolten, sondern als sexuelle Nötigung. «Das liegt daran, dass im Schweizer Strafgesetz nur eine vaginale Penetration als Vergewaltigung angesehen wird, während unter einer sexuellen Nötigung eine ganze Bandbreite an Eingriffen in die sexuelle Integrität zusammengefasst sind. Etwa ungewollte Berührungen», erklärt Marco Breu, Oberstaatsanwalt in Kreuzlingen. Politikerinnen und Politiker kritisieren die Definition der Vergewaltigung im Schweizer Rechtssystem schon seit Jahren, da auf diese Weise einerseits nur Frauen vergewaltigt werden können und andererseits die Mindeststrafe bei der sexuellen Nötigung geringer. Während einem verurteilten Vergewaltiger mindestens ein Jahr Gefängnis droht, kann ein Täter bei sexueller Nötigung auch einzig mit einer Geldstrafe davon kommen. «Beide Tatbestände lassen allerdings einen gleichen Strafrahmen zu», sagt Breu. Das heisst, dass in der Theorie eine erzwungene anale Penetration genauso hoch bestraft werden kann wie eine vaginale, nämlich mit bis zu 10 Jahren ohne Bewährung. (aye)

