Blumeninsel Mainau erlebt Besucheransturm nach Pandemie

Konstanz «Es ist wie in die Ferien fliegen»: Nach Corona boomt die Blumeninsel Mainau Nach zwei Jahren Pandemie erlebt die Blumeninsel am Bodensee einen regelrechten Ansturm von Besuchern. Gerade die farbenfrohen Frühlingsblumen locken die Menschen an. Raphael Rohner Jetzt kommentieren 30.04.2022, 05.50 Uhr

Tausende blühende Tulpen locken so viele Gäste an, wie lange nicht mehr. Bilder: Raphael Rohner

Wer keine Online-Tickets vorab gekauft hat, steht kurz vor Mittag an der Kasse der Insel Mainau Schlange. Auch beim Einlass steht man an und wartet erst einmal. Viele der Besucherinnen und Besucher kommen aus der Region. «Wir haben unsere Blumeninsel während der letzten zwei Jahre enorm vermisst», sagt der 62-jährige Ludwig Peter aus der Region Konstanz. Die Blumeninsel Mainau ist am 18. März in das neue Blumenjahr gestartet und erlebt jetzt, seit die Coronaregeln aufgehoben wurden, einen regelrechten Besucheransturm. Vor der Pandemie kamen jährlich bis zu 1,2 Millionen Besucherinnen und Besucher auf die Insel. Dann kam Corona und der Betrieb wurde reduziert oder gar ganz eingestellt. Insgesamt war die Mainau über acht Monate ganz geschlossen. Jetzt wurden die Massnahmen gelockert und es blühen Tausende Tulpen, Orchideen im Palmenhaus und allerhand Frühlingsblumen spriessen. An der Kasse bemerkt eine Frau auf Schwäbisch:

«Das ist wie ein Schwarm Bienen, der sich auf die frischen Blumen stürzt.»

Ihr Begleiter grinst. Dann gehen sie durchs Tor. Vorbei an vergilbten Coronaschildern und freundlichen Warnhinweisen für den Mindestabstand von 1,5 Metern.

Insel Mainau ist nicht nur für ältere Leute

Auch wer Führungen buchen will, bemerkt schnell, dass die Tickets im Nu weggehen. Zu Beginn der rund einstündigen Führung über die Insel begrüsst die Führerin die Gäste mit: «Schön Sie alle wieder auf der Insel zu sehen, nach dieser langen Zeit ohne Gäste.» Die Gruppe besteht aus einigen Rentnern, einigen Familien und auffallend vielen jüngeren Gästen. Die Blumeninsel ist auch bei jüngeren Gästen beliebt.

Das Schmetterlingshaus der Insel Mainau ist ein Besuchermagnet. Bild: Raphael Rohner

Auf den tausenden Blumen können viele Bienen beobachtet werden. Bild: Raphael Rohner

Eine Zürcher Studentin kannte die Insel Mainau noch nicht: «Ich dachte immer, dass die Insel Mainau nur für ältere Leute etwas ist. Jetzt habe ich schon eine kleine Runde gemacht, nachdem ich darüber gelesen habe während Corona und muss sagen: Es ist wirklich ein Traum hier.» Die vielen anderen Gäste stören sie nicht. «Man kann sich ja gut verteilen und sich zum Beispiel einige Pflanzen genauer ansehen oder einfach ein Buch lesen oder die Leute beobachten – das ist doch lustig», sagt sie und geht in der Gruppe weiter.

Beliebte Kräutergärten dank Corona

Dass sich das Interesse der Besucherinnen und Besucher während der Pandemie verändert hat, hat auch die Insel Mainau bemerkt. Gerade im Kräutergarten und bei den Küchenpflanzen sind vermehrt jüngere Leute anzutreffen. Es wird über die Wirkung von verschiedenen Kräutern gefachsimpelt. «Die Leute haben in der Pandemie wieder mehr zu Hause gekocht und sich Pflanzen für den eigenen Garten angeschafft. Jetzt sind wir natürlich auch mit unseren vielen exotischen Pflanzen und Kräutern interessanter für die jüngere Generation geworden», erklärt die Leiterin der Gruppe.

Zwei Familien aus dem Kanton Aargau sind erstmals auf der Insel: «Schon verrückt, dass man so einen schönen Ort in der Nähe hat und noch nie hier war.» Während sie Bilder vom Schloss machen, das vor mehr als 275 Jahren gebaut wurde, stehen vor der Kirche daneben gleich drei Brautpaare an. «Auch Hochzeiten auf der Insel haben in den vergangenen Jahren stark zugenommen. Manchmal sind es – so wie heute – gleich mehrere Hochzeiten an einem Tag», erklärt die Tourführerin den Gästen. Beim Palmenhaus stehen abermals einige Leute an. Darin zeigt die Insel eine Sonderausstellung mit Orchideen und klassischen Instrumenten.

Um die Mittagszeit ist das Restaurant «Schwedenschenke» bestens besucht. Jeder Platz ist besetzt. Zwei ältere Damen aus Ulm sitzen zu einem Paar aus der Schweiz: «Endlich können wir hierherkommen, um die tausenden Tulpen zu sehen, darauf haben wir jetzt zwei Jahre gewartet», sagt eine der beiden zu ihrer Kollegin und dem Paar. Das Servicepersonal arbeitet schnell und bedacht, wirbelt herum und kommt schliesslich kurz angebunden, dennoch freundlich an den Tisch mit dem Essen: «Wir sind noch nicht ganz auf Zack, entschuldigen Sie.» Ausser den wenigen Coronawarnschildern an den Türen, die auf eine freiwillige Maskentragpflicht hinweisen, merken die Gäste nichts mehr von der Pandemie.

Im Palmenhaus werden klassische Instrumente und seltene Orchideen ausgestellt. Bild: Raphael Rohner

Die Insel Mainau erlebt einen Boom nach der Pandemie. Bild: Raphael Rohner

Schmetterlingshaus weckt Feriengefühle der Gäste

Bei der grossen Frühlingsstrasse stehen alle paar Meter Leute still und schiessen Fotos von der bunten Blütenpracht: In allen Farben leuchten Tausende Tulpen aus den Wiesen. Auf der Insel Mainau werden jedes Jahr zwischen 400'000 bis 550'000 Tulpenzwiebeln gesetzt. Deren Blütezeit beginnt Anfang April und dauert bis Mitte Mai. Die Betreiber der Insel Mainau haben online sogar ein Tulpen-Barometer eingerichtet, damit Blumenfreunde im Internet sehen können, wo die Blumen stehen.

Jedes Jahr werden bis zu 550'000 Tulpenzwiebeln gesetzt auf der Insel Mainau.

Doch sind die Blumen nicht die einzige Attraktion der Insel. Das Schmetterlingshaus der Blumeninsel Mainau war schon immer ein besonderer Besuchermagnet. An diesem Nachmittag bildet sich am Eingang eine regelrechte Traube. Drinnen jedoch merkt man wenig vom Ansturm. Die feuchtwarme Luft, die exotischen Pflanzen aus dem Regenwald und die Schmetterlinge lenken die Leute ab. Smartphones werden gezückt, Kameras klicken und Kinder juchzen vor Freude, wenn sie einen Schmetterling entdecken. Nur wenige tragen eine Maske. «Das ist irgendwie wie in die Ferien zu fliegen und im Dschungel herumzulaufen – Touristen inklusive», sagt ein Familienvater und versucht ein Foto von seinem Sohn zu machen, der einen Schmetterling auf der Hand hat.

Inselbetreiber rechnen noch nicht mit einem Rekordansturm

«Natürlich sind die Besucherzahlen an Ostern, Pfingsten oder verlängerten Wochenenden üblicherweise höher als an anderen Tagen», schreibt das Pressebüro der Insel Mainau auf Anfrage. Man rate den Gästen, die Insel eher an Randzeiten zu besuchen. Mit Gedränge sei auch bei grösseren Besucherzahlen nicht zu rechnen, da die Insel auch schon in den vergangenen Jahren viele Besucher empfangen habe: «Noch ist es zu früh, um zu wissen, wie sich das Jahr genau entwickeln wird. Natürlich strebt die Mainau eine Besucherzahl von 1,2 Millionen an, aber damit ist in den kommenden Jahren vermutlich noch nicht zu rechnen.»

