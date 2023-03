Konferenz Schwing-Profi und HSG-Student: Noe van Messel wirkt nun auch noch am St.Gallen Symposium mit – «Ich gehe eben gern eine Extrameile» Eine Gruppe aus rund 30 Studentinnen und Studenten organisiert jedes Jahr das St.Gallen Symposium. Dies tun sie ehrenamtlich, pausieren dafür sogar ihr Studium. Darunter auch der Profi-Schwinger Noe van Messel. Über ein Leben zwischen «Bauernsport» und dem Ziel, die Welt zu verändern. Luca Hochreutener Jetzt kommentieren 02.03.2023, 05.00 Uhr

Schwinger Noe van Messel organisiert mit weiteren Studierenden ehrenamtlich das St.Gallen Symposium. Im Bild: Leo Legler, Neo van Messel und Victoria Surber (v.l.n.r.) Bild: Donato Caspari

Die Räume der alten Villa an der St.Galler Dufourstrasse könnte man auf den ersten Blick für eine grosse Studenten-WG halten. An der Wand hängen Fotos von Partyabenden und auf dem Stehtisch in der Ecke befindet sich ein Kühlschrank, der mit Red-Bull-Dosen gefüllt ist. Studentinnen und Studenten der HSG laufen von einem Zimmer ins andere und diskutieren.