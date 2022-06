Kommentar Zwischenzeugnis für die St.Galler Regierung: Nach der Coronakrise braucht es ein Herzensprojekt Die Hälfte der Legislatur ist vorbei im Kanton St.Gallen. Fast alles drehte sich bisher um die Bewältigung der Coronapandemie. Jetzt kommt die Chance, noch ein paar Pflöcke einzuschlagen. Michael Genova Jetzt kommentieren 11.06.2022, 05.00 Uhr

Metropolitanraum Bodensee: Nach zwei Jahren Dauerkrise ist die Zeit reif für ein identitätsstiftendes Projekt, eine Generationenidee. Bild: PD/Christian Seitz

Mit einem solchen Kaltstart hätte sie wohl kaum gerechnet. Nach der Departementsverteilung im Mai 2020 versammelte sich die St.Galler Regierung vor dem Regierungsgebäude zum ersten Gruppenbild: mit ungewohntem Coronaabstand, noch zuversichtlich lächelnd. Der Lockdown lag gerade hinter ihnen, die kommenden Coronawellen waren erst eine vage Vermutung.

Nun waren die Regierungsräte in einer historischen Ausnahmesituation plötzlich als aktive Krisenmanager gefragt. Doch die frisch gewählte Regierung fand nur schwer in ihre neue Rolle hinein. Plötzlich hätte sie im Dauernebel mit wenig Informationen Entscheide fällen müssen, stattdessen fiel sie in den gewohnten Modus zurück.

Sie beobachtete, wog ab, schielte auf die Kosten – und wehrte sich gegen schärfere Bundesmassnahmen. Mit fatalen Folgen: Im ersten Coronaherbst führte die zögerliche Haltung zu einer deutlichen Übersterblichkeit und zu vielen Todesfällen in St.Galler Altersheimen. Und im zweiten Coronasommer gingen der Regierung bei der Impfkampagne schnell die Ideen aus. Die vorläufige Coronabilanz der Regierung ist deshalb bestenfalls durchwachsen.

Kurzsichtig in der Energiewende

Den zweiten Stresstest bestand sie hingegen erstaunlich gut. Mitten in der Krise wurde das schwierigste Dossier in neue Hände übergeben. Bruno Damann übernahm die unfertige Spitalreform von der abtretenden SP-Gesundheitschefin Heidi Hanselmann. Er tat es widerwillig, doch dann führte er den Auftrag mit Gleichmut aus.

Er liess sich auch nicht aus der Ruhe bringen, als die Gemeinde Wattwil die Nachfolgelösung für das dortige Spital torpedierte. Die Reform ist nun ein gutes Stück vorangekommen, das ist auch das Verdienst der Gesamtregierung. Die Zeiten der offen sichtbaren ideologischen Grabenkämpfe in der St.Galler Spitalpolitik sind vorbei. Die neue Regierung harmoniert als Kollegialbehörde besser als frühere.

Kaum war die Pandemie abgeklungen, wurde die Exekutive von der nächsten Krise überrollt. Der Ukraine-Krieg führt dem Kanton schmerzlich seine Abhängigkeit von ausländischem Öl und Gas vor Augen. Nun rächen sich die kurzsichtigen Entscheide der jüngsten Vergangenheit.

Das revidierte Energiegesetz hätte eigentlich die Ablösung von fossilen Heizungen vorantreiben sollen. Doch am Ende konnte sich der Kantonsrat nur auf eine minimale Kompromissvariante einigen. Die Stärkung des Klimaschutzes steht zwar hoch oben auf der Agenda der Regierung, trotzdem werden ihre durchaus progressiven Vorschläge zur Energiewende regelmässig von der bürgerlichen Kantonsratsmehrheit zerzaust. Beim grössten Reformthema unserer Zeit fehlt es der Exekutive somit an Durchschlagskraft. Sie wird meist vom effizient lobbyierenden Hauseigentümerverband rechts überholt

Hoffen auf den Metropolitanraum

Und sonst? Die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit gehört zum Pflichtprogramm jeder Regierung. Das kürzlich vorgestellte Massnahmenpaket ist gut austariert. Neben einer Steuersenkung für den Mittelstand sind unter anderem ein Förderprogramm für Start-ups und höhere Kitabeiträge geplant. Für St.Galler Verhältnisse ist ein solcher Mix fast schon progressiv.

Während die Regierung gewissenhaft ihre Schwerpunktziele abarbeitet, ist sie beim Metropolitanraum Bodensee dynamisch unterwegs. Die Idee eines grenzüberschreitenden Wirtschaftsraums wächst – und mit ihr die Hoffnung, dereinst an die lukrativen nationalen Fördertöpfe zu gelangen. Die Regierung hat im Verbund eine Führungsrolle übernommen und kooperiert mit beiden Appenzell, Vorarlberg und den deutschen Landkreisen Bodensee und Lindau – fehlt noch der Thurgau.

Meisterin des wohltemperierten Kompromisses

Kooperationen könnten zum neuen Erfolgsprinzip der St.Galler Regierung werden – wenn sie es geschickt anstellt und auch die Interessen der kleineren Kantone berücksichtigt. Das kann man nicht nur beim Metropolitanraum beobachten, sondern auch bei der Spitalversorgung Ost, dem Versuch, eine gemeinsame Spitalplanung mit den anderen Ostschweizer Kantonen aufzubauen.

Die St.Galler Regierung ist solide, fleissig, aber auch etwas mutlos. Sie ist Meisterin des wohltemperierten Kompromisses, was gewiss auch dem zentrifugal organisierten Ringkanton geschuldet ist. Doch wo bleibt der grosse Wurf? Nach zwei Jahren Dauerkrise wäre die Zeit reif für ein identitätsstiftendes Projekt, eine Generationenidee. Der Metropolitanraum Bodensee könnte eine solche werden, wenn es St.Gallen gelingt, die noch etwas luftige Idee mit Leben zu füllen.

