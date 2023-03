Hohe Zuwanderung: Warum die Schweiz selber schuld ist

Kommentar Zuwanderung: Hat die Schweiz zu viele Ausländer? Nein, zu wenig Schweizer Alle reden wieder über Zuwanderung. Diese ist hausgemacht. Auf dem attraktiven, aber überdimensionierten Arbeitsmarkt fehlen die Schweizer. Diese arbeiten lieber Teilzeit und fragen sich, warum der Ausländeranteil weiter steigt. Stefan Schmid Jetzt kommentieren 05.03.2023, 20.00 Uhr

Attraktive Schweiz: Grenzkontrolle am Bahnhof Buchs. Bild: Gian Ehrenzeller/ky

Die Diskussionen um die Zuwanderung und den hohen Ausländeranteil gewinnen an Fahrt. Kein Wunder: Es kommen viele Menschen zu uns – Arbeitende wie Flüchtlinge. Und es ist Wahljahr. Die SVP hat jedes Interesse, das Thema zu bewirtschaften.

Die Schweiz hat Routine, wenn es um Ausländerfragen geht. Seit den 1960er-Jahren und der damaligen Migrationswelle aus Italien gehört das Thema zum festen Inventar schweizerischer Innenpolitik. Darüber hinaus spricht aber auch sonst alles dafür, die Sache nüchtern und selbstkritisch zu betrachten.

Warum kommen so viele Menschen – 2022 rund 80’000 Zuwanderer – in unser Land? Weil es uns gut geht, weil die Wirtschaft läuft wie geschmiert, weil überall Arbeitskräfte gefragt sind.

Wir sind das Monaco der Alpen, ein globalisierter Hotspot mit zahlreichen Giganten wie Google, Glencore, Syngenta, Novartis oder den Grossbanken und vielen mehr.

Wir sind ein kleines Land, haben aber eine XXL-Volkswirtschaft. Die zwanzigstgrösste der Welt. Alleine mit einheimischem Personal lassen sich die vielen Stellen nie und nimmer besetzen.

Hinzu kommt, dass wir seit Jahren alles tun, um im internationalen Wettbewerb vorne mitzuspielen. Tiefe Steuern für Firmen, Pauschalsteuern für reiche Ausländer, eine Politik, die den Rohstoffhandel zu wenig reguliert, Standortförderungsorganisationen, die mit Millionenbudgets operieren, um dicke Fische an Land zu ziehen.

Und es funktioniert: Kaum ein Land ist ökonomisch so erfolgreich wie die Schweiz. Eine Musterschülerin, wenn auch eine konservative.

Eine XXL-Volkswirtschaft mit globalen Topshots trifft auf eine einheimische Bevölkerung, die oft nur Teilzeit arbeitet und traditionellen Rollenbildern verhaftet ist. Weltmarktführer und zu Hause Kinder betreuen – das geht nur auf mit Zuwanderung. Führungspositionen müssen zwangsläufig mit Personal aus dem Ausland besetzt werden, weil es an Inländern mangelt.

Wer weniger Zuwanderung will, sollte nicht über Ausländer motzen, sondern sich für höhere Unternehmenssteuern und die Abschaffung des Standortmarketings einsetzen. Beides würde den Zustrom dämpfen.

Wer hingegen nicht an diesen unpopulären Stellschrauben drehen will, muss die Anzahl Inländer auf dem Arbeitsmarkt erhöhen. Entweder mittels höherer Pensen. Oder dann durch eine generelle Ausweitung des inländischen Angebots. Eigentlich müsste die Schweiz jedes Interesse an mehr eigenem Nachwuchs haben, also mithin alles dafür tun, dass sich Kinder kriegen finanziell lohnt. Die Politik jedoch setzte bisher – siehe die viel zu hohen Kita-Tarife – oft gegenteilige Anreize.

Es galt die Devise: Wer Kinder hat und Karriere machen will, ist selber schuld.

Dabei ist offensichtlich: Stünde der Wirtschaft absehbar mehr einheimisches Personal zur Verfügung, müssten weniger Arbeitskräfte im Ausland rekrutiert werden.

Den hohen Ausländeranteil schliesslich könnten wir mit grosszügigeren Einbürgerungen auf einfache Weise senken. Stattdessen dauern die Verfahren immer noch zu lange, sie sind zu kompliziert und zu teuer. Rund eine Million Menschen lebt bei uns seit Jahrzehnten, spricht längst Schweizerdeutsch, zahlt Steuern, zählt aber auf dem Papier als Fremde – kein Wunder, steigt der Ausländeranteil kontinuierlich an.

Wir sind ein kleines Land, das auf grossem Fuss lebt. Die Folgen dieser Widersprüche: Die Zuwanderung bleibt hoch und der Anteil der ausländischen Bevölkerung nimmt zu. Die Schweizerinnen und Schweizer werden, wenn sie weiterhin den Fünfer und das Weggli und das Rückgeld wollen, irgendwann zur Minderheit im eigenen Land.

Wir haben nicht zu viele Ausländer, wir haben zu wenig Schweizer. Wer weniger Zuwanderung will, sollte Ideen für eine umfassende Mobilisierung und Ausweitung des einheimischen Arbeitskräftepotenzials entwickeln. Routiniert gegen Fremde zu wettern, ist hingegen billige Effekthascherei.