KOMMENTAR ZUR ABSTIMMUNG Mutig oder naiv? Die St.Galler Energievorlage hat es in sich Der Kanton St.Gallen legt den Grundstein für die Energiepolitik der nächsten zehn Jahre: Dabei verzichtet er zwar analog zum nationalen CO 2 -Gesetz auf Verbote, setzt im Übrigen aber ausschliesslich auf Förderanreize, Freiwilligkeit und Kooperation. Christoph Zweili 25.05.2021, 05.00 Uhr

Am 13. Juni am Scheideweg? Gemäss Umfragen standen die Aussichten beim nationalen CO 2 -Gesetz für die Befürworter schon besser. Bild: Laurent Gillieron/KEY

Das Ziel ist vorgegeben: Bis ins Jahr 2050 müssen die Treibhausgas-Emissionen mit Blick auf eine klimaneutrale Schweiz Netto-Null betragen. So fordert es das Pariser Klimaabkommen – so will es der Bundesrat, und so hat es sich auch der Kanton St.Gallen auf die Fahne geschrieben. Von diesem Ziel ist er aktuell allerdings weit entfernt.

Wie stellt sich der Kanton daher für die nächsten zehn Jahre auf? Die Zielvorgaben für das neue Energiekonzept bis 2030 sind höher angesetzt: Analog zum Bund soll eine Halbierung des CO 2 -Ausstosses gegenüber dem Stand von 1990 erreicht werden. Das ist gut so. Allerdings wurde seit 2008 nur gerade eine Reduktion von 7,6 Prozent erzielt – die restlichen 42,4 Prozent müssen demnach in den nächsten zehn Jahren erreicht werden, ein ehrgeiziges Unterfangen.

Förderanreize und Freiwilligkeit: Kanton St.Gallen geht eigenen Weg

Das nationale revidierte CO 2 -Gesetz, über das ebenfalls am 13. Juni abgestimmt wird, setzt unter anderem auf Lenkungsabgaben, etwa bei den Flugtickets. Erwartbar gewesen wäre, dass der Kanton St.Gallen zwar ebenfalls auf Verbote verzichtet, dafür aber bei der Umsetzung der Massnahmen die Schrauben anzieht: Immerhin sind noch rund 61'000 Ölheizungen zu ersetzen.

Das Gegenteil ist der Fall. Der Kanton setzt weiterhin nur auf Förderanreize. Und auf Freiwilligkeit und Kooperation. Kann dieser Ansatz gelingen? Ist er mutig oder nur schlicht naiv? Am 13. Juni geht es um weit mehr als nur um einen Nachtragskredit.