St.Gallen braucht ein neues Staatsarchiv - ohne Wenn und Aber

Leitartikel zur abstimmung am 15. mai Überfälliges Bekenntnis für neues St.Galler Staatsarchiv Seit Jahrzehnten klagt das St.Galler Staatsarchiv über Platznot und ineffiziente Arbeitsläufe an drei Standorten. Mit dem Kredit für eine zentrale und grössere Einrichtung im Westen der Stadt kann das Problem endlich gelöst werden. Marcel Elsener Jetzt kommentieren 02.05.2022, 18.36 Uhr

Das Staatsarchiv im Regierungsgebäude hat schon seit Jahren Platzprobleme. Bild: Urs Jaudas

Den berüchtigten Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt, hätte es in diesem Fall nicht gebraucht: Als das St.Galler Staatsarchiv im September 2014 einen Wasserschaden erlitt, waren die jämmerlichen Zustände wie die veraltete Haustechnik bereits hinlänglich bekannt. Wegen einer gebrochenen Leitung tropfte Wasser in den Schutzraum des zentralen Magazins und beschädigte rund 25 Laufmeter Akten, vorwiegend aus dem 19. Jahrhundert.

Wer im Staatsarchiv zu tun hat, wusste damals schon um seine misslichen Raumbedingungen im Nordflügel des Regierungsgebäudes am Klosterplatz, wo auch Kantonsgericht und Stiftsarchiv untergebracht sind. Wie bei kaum einer andern Institution des Kantons St.Gallen klaffen Anspruch und Wirklichkeit hier weit auseinander: Historisches Gedächtnis und zentraler Wissensspeicher ist das Staatsarchiv, wichtigste Quelle für den demokratischen Rechtsstaat und unabdingbar für die Identität und Geschichte des Kantons, doch die beengten Verhältnisse in ungeeigneten und sanierungsbedürftigen Räumen mit unzeitgemässer Infrastruktur wirken alles andere als staatstragend, langfristig gesichert oder gar repräsentativ.

Magazinreserven sind lange erschöpft

Das Staatsarchiv umfasst Archivgut von über zehn Laufkilometern in analoger Form sowie 16 Terabyte in digitaler Form; jährlich kommen 100 bis 200 Laufmeter dazu. Es handelt sich dabei um alle Dokumente der kantonalen Behörden, der Regierung, der Verwaltung und der staatlichen Anstalten wie Polizei, Gerichte und Heime seit der Kantonsgründung 1803. Hinzu kommen Archivalien der früheren Staatsformen wie der Kantone Säntis und Linth sowie der sogenannten Gemeinen Herrschaften, die bis ins Spätmittelalter zurückreichen. Nebst Quellen staatlicher Herkunft sammelt das Staatsarchiv auch Materialien aus privater Hand, die für die kantonale Geschichte relevant sind – wie Familien-, Firmen, Verbands- oder Parteiarchive.

Dass die Sichtung, Ordnung, Lagerung und Vermittlung all dieser Materialien am Hauptstandort des Staatsarchivs nur erschwert möglich ist, zeigt sich schon am Eingang: Das angelieferte Archivgut muss in einer Besenkammer gelagert werden, die seit der Erweiterung des Stiftsmuseums und dem Einbau von Toiletten noch halbiert worden ist. Die in den 1970ern vom bekannten Architekten Ernest Brantschen umgebauten Räume genügen den wachsenden Beständen schon lange nicht mehr und genügen den heutigen Ansprüchen des Kulturgüterschutzes nicht. Die Magazinreserven sind seit 2019 erschöpft. Weil eine Erweiterung im Klosterviertel nicht möglich ist, musste man sich mit zwei Aussenstandorten für Magazin sowie Büros und Werkstätten behelfen. Müssig zu sagen, dass dies die Arbeitsabläufe erschwert und wegen der Transporte ständig das Risiko von Beschädigungen besteht.

Günstige Lösung und zwei Fliegen auf einen Schlag

Die «schleichende Zerstörung» der Archivschätze mahnte Staatsarchivar Stefan Gemperli schon vor dem Wasserschaden 2014 an. Und bereits zehn Jahre zuvor hatte ein Bericht der Staatswirtschaftlichen Kommission auf die Raumknappheit und die unzulängliche Unterbringung des Staatsarchivs an drei verschiedenen Standorten hingewiesen. In den folgenden Jahren war das Staatsarchiv mehrfach Thema von Vorstössen im Kantonsrat, zuletzt drängten 2016 Interpellanten der drei bürgerlichen Parteien auf eine neue Lösung. Damals kursierte die Idee eines Neubaus an der Moosbruggstrasse, der allerdings wegen knapper Finanzen des Kantons und noch dringlicherer anderer Investitionen zurückgestellt wurde. Der damalige Kantonsrat und heutige Volkswirtschaftsdirektor Beat Tinner (FDP) kritisierte den Zeitplan: «2025 ist angesichts der prekären Verhältnisse im Staatsarchiv zu spät. Wir wollen, dass das Vorhaben früher realisiert wird.»

Nun ist die Geduldsprobe zu Ende: Mit der Liegenschaft Waldau der Fachhochschule OST im St.Galler Lachenquartier liegt endlich ein Standort vor, wo das Staatsarchiv ober- und unterirdisch genug Platz findet – im umgenutzten Gebäude stünden dem Archiv ab der geplanten Eröffnung 2028 gesamthaft 8000 Quadratmeter Geschossfläche zur Verfügung, inklusive neu erstellten unterirdischen Magazinräumen, die Platz für das vorhandene Archivgut und Lagerkapazitäten für weitere 40 Jahre böten. Der Standort wäre am Platztor oder sonstwo am Rand des Stadtzentrums wohl idealer, aber gewiss auch teurer. Die «gute, pragmatische Lösung» in der Waldau, von der Baudirektorin Susanne Hartmann spricht, meint denn auch das kantonseigene Grundstück und die Tatsache, dass die OST ihre dortigen Schulräume in fünf Jahren sowieso sanieren müsste. Das Grundstück ist mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar und bietet nicht nur Platz für unterirdische Magazine, sondern gegebenenfalls auch für eine künftige Erweiterung.

Alle Parteien einstimmig dafür

Im Kreditbedarf von 44,3 Millionen Franken macht das Staatsarchiv 39 Millionen aus, wovon 3 Millionen der Bund als Anteil an den Bau der Kulturgüterschutzräume übernimmt. 8,3 Millionen beträgt der Kantonsbeitrag an die Ersatzlösung des Studienzentrums der OST. Das ist verhältnismässig günstig. Und nicht nur deswegen ist sich die Politik einig wie selten bei einer Vorlage: Von links bis rechts bekunden alle Parteien rundum Zustimmung, keinerlei Gegenstimmen, das Abstimmungsresultat im Kantonsparlament besagt die einhellige Unterstützung: 117 Ja, 0 Nein. Für das St.Galler Stimmvolk besteht am 15. Mai allen Grund, dieses Vertrauensvotum zu bestätigen und zum neuen Staatsarchiv klar Ja zu sagen.

Bleibt die schlaumeierisch ketzerische Frage, ob die Platznot denn nicht durch vermehrte Digitalisierung der Akten gelöst werden könnte? Die Antwort ist ein zweifaches Nein: Digitale Kopien können aus authentisch-kulturhistorischen und konservatorischen Gründen analoge Originale nicht ersetzen. Und eine vollständige Ersatzdigitalisierung des sehr heterogenen Archivgutes wäre um ein Vielfaches teurer als eine konventionelle Archivierung.

