Dringlichkeit sieht anders aus – der Kommentar zum Fall Amcor

Kommentar Weichgespülte Mitteilungen seitens Amcor und Regierungsräte, die sich hinter Absichtserklärungen verstecken – Dringlichkeit sieht anders aus Die Konsequenzen nach dem Fall Amcor lassen auf sich warten. Dabei wären jetzt klare Ansagen nötig. Noemi Heule Jetzt kommentieren 28.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Vom Gelände der Firma Amcor floss die umweltschädliche Chemikalie PFOS in den Bodensee. Bild: Raphael Rohner

Das Trauerspiel nimmt kein Ende. Auch eineinhalb Jahre nachdem vom Firmengelände des Aluriesen Amcor Flexibles in Goldach mehrere Tonnen Löschschaum in den Bodensee gelangt sind, drucksen Behörden und Firma herum, drücken sich vor klaren Ansagen.

Das Geschehene liest sich wie ein Protokoll der Gleichgültigkeit: Zweimal gelangte zum Jahreswechsel 2021 Löschschaum in den Bodensee. Darin enthalten: Perfluoroctansulfonsäure. Die Chemikalie ist seit 2011 verboten, für Mensch und Umwelt giftig. Dennoch hält es zweimal niemand für nötig, die Behörden zu alarmieren. Als diese durch Zufall von den Vorfällen erfahren, hält es niemand für nötig, die Öffentlichkeit zu informieren.

Erst mit dem Strafbefehl werden die Havarien im März dieses Jahres publik; die Empörung ist zurecht gross. Gegenüber der schweigenden Firma und gegenüber den schweigenden Behörden, die den Fall im Schnellverfahren abhakten – und so nur eine Maximalbusse von 5000 Franken aussprechen konnten.

Doch wer spätestens nach dem öffentlichen Aufschrei klare Ansagen erwartete, wurde weiter enttäuscht. Der Milliardenkonzern reagiert auf Anfrage mit weichgespülten Mitteilungen, die das Geschehene weiter verwässern. In juristischen Dokumenten spricht er von einem «Bagatellfall».

Der Kanton versteckt sich hinter Absichtserklärungen

Und der Kanton? Er liess sich drei Monate Zeit, um dann am vergangenen Montag an einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz mit drei Regierungsräten aufzutrumpfen, die sich allerdings hinter Absichtserklärungen versteckten. Wie so oft, wenn ein Plan fehlt, wird ein Projekt lanciert. Es soll prüfen, wie man die Umwelt besser schützen kann. Die Rede ist von Arbeitsgruppen, allfälligen Informationskampagnen und Eigenverantwortung. Das Projekt zur Überprüfung der jetzigen Kontrollmechanismen soll nach den Sommerferien starten. Mit Verlaub: Dringlichkeit sieht anders aus!

Immerhin setzt sich die Regierung dafür ein, dass die Bussen auf Bundesebene erhöht werden. Dass Regierungsrätin Susanne Hartmann dem Konzern eine freiwillige sechsstellige Spende vorschlägt, ist gut gemeint, zeugt jedoch von Hilflosigkeit. Es braucht keinen Ablasshandel, es braucht Entschlossenheit – auch auf kantonaler Ebene. Die Zahl der Gewässerverschmutzungen hat in St.Gallen innert zehn Jahren um 70 Prozent zugenommen. Abschreckende Wirkung hatte in diesem Fall jedenfalls weder die läppische Busse noch das lange Zaudern der Behörden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen