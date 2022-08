Kommentar Ueli Maurer als Parteisoldat: Wie der SVP-Mann dem restlichen Bundesrat in Bühler den Finger zeigte Mit seinen jüngsten Aussagen zum Ukraine-Krieg, getätigt vor SVP-Parteifreunden in Bühler, irritiert Ueli Maurer einmal mehr. Es ist an der Zeit, dass die Befürworter einer bedingungslosen Neutralität ihre Position hinterfragen. Stefan Schmid Jetzt kommentieren 15.08.2022, 05.00 Uhr

Ueli Maurer spricht vor SVP-Mitgliedern im Gemeindesaal Bühler. Bild: Michel Canonica

Freitagabend im Gemeindesaal Bühler. Stargast bei der SVP Ausserrhoden ist Bundesrat Ueli Maurer. Der Titel seines Referats: Die Lage in der Ukraine. 150 Zuhörende werden Ohrenzeugen einer bundesrätlichen Lageanalyse, die in den Grundzügen zwar nicht falsch, in der Substanz aber keineswegs in Einklang mit der Aussenpolitik des Bundesrats ist.

Vor seinesgleichen spielt Maurer einmal mehr den Parteisoldaten, der die Regierungslinie illoyal kritisiert, statt seinen Anhängern die Haltung der Schweiz zu erklären. Das Kollegialitätsprinzip interessiert ihn bei solchen Gelegenheiten höchstens am Rande. Hätte die Schweiz einen Regierungschef oder eine Regierungschefin mit Personalkompetenz, Maurer wäre seinen Posten im Kabinett wohl längst los.

Loblied auf überkommene Vorstellung von Neutralität

So ist in Maurers Logik Russlands Überfall auf die Ukraine bloss ein «Stellvertreterkrieg» zwischen der Nato und Moskau – und nicht etwa ein gefährlicher Angriff auf eine europäische Ordnung, der im Kern auch einen Kleinstaat wie die Schweiz bedroht. Kein Wort davon, dass primär die USA für uns die Kohlen aus dem Feuer holen. Stattdessen das Loblieb auf eine überkommene Vorstellung von Neutralität. Maurer wörtlich:

«Die Diskussion, ob wir an der Neutralität festhalten oder Russland doch den Finger zeigen, wird uns weiter umtreiben.»

Russland den Finger zeigen? Mit solchen Aussagen zeigt Maurer primär seinen sechs Kolleginnen und Kollegen im Bundesrat den Finger. Nun, die Stimmung in der Regierung scheint so schlecht, die Fähigkeit, strategische Grundsatzentscheide gemeinsam zu fällen so gering, dass es auf die chronischen Ausfälle des SVP-Mannes auch nicht mehr ankommt.

Schutzmachtmandate nicht überschätzen

In einem Punkt hat Ueli Maurer freilich recht: «Wir erleben die Spaltung der Welt.» Wie wahr! Umso wichtiger, dass sich die Schweiz Gedanken macht, wo sie stehen will. Es scheint, vorsichtig formuliert, naiv, dem skrupellosen Zyniker Putin ein Schutzmachtmandat in der Ukraine anzubieten. Das gab diesem bloss die Gelegenheit, der Schweiz genüsslich einen vermeintlichen Neutralitätsbruch wegen der Übernahme der EU-Sanktionen vorzuhalten.

Schutzmachtmandate, also die Vertretung konsularischer Interessen anderer Staaten, sind wie andere gute Dienste schön und nett. Bloss sollten wir sie nicht überschätzen. Solche Mandate sind in einer digitalen Welt von untergeordneter Bedeutung.

Umgang mit China als Elefant im Raum

Die Schweiz muss sich stattdessen im Grundsatz neu positionieren. Der Elefant im Raum ist der Umgang mit China. Wie verhält sich unser Land, wenn sich die explosive Lage zwischen den Weltmächten verschärft, was jederzeit passieren kann? Angesichts unserer freiheitlichen Werte und der Sicherheitsgarantie der USA kann es nur eine Antwort geben. Neutralität gegenüber autokratischen Herrschern ist weder in unserem Interesse, noch liegt sie realpolitisch drin. Oder, in Anlehnung an Bundesrat Maurers rustikalem Appenzeller Diktum: Ja, wir werden auch den Chinesen den Finger zeigen müssen.

