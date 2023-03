Ständeratswahl St.Gallen: Parteisoldatinnen unter sich

Kommentar Stramm auf Parteilinie, kaum Kompromisse: Esther Friedli und Barbara Gysi sind Schwestern im Geiste Eine prononciert linke und eine stramm rechte Frau stehen sich in der Endausmarchung der St.Galler Ständeratswahl gegenüber. Beiden mangelt es an der Fähigkeit, auf andere Parteien zuzugehen und Kompromisse zu schmieden. Soll man sie trotzdem wählen? Stefan Schmid Jetzt kommentieren 20.03.2023, 05.00 Uhr

SP-Nationalrätin Barbara Gysi (links) im Gespräch mit SVP-Nationalrätin Esther Friedli nach dem ersten Wahlgang. Christian Merz/ky

Esther Friedli von der SVP gegen Barbara Gysi von der SP. So lautet die Affiche im zweiten Wahlgang der landesweit beachteten St. Galler Ständeratswahl. Der Ausgang ist absehbar. Die Kräfteverhältnisse sind zu eindeutig.

Doch darum soll es hier nicht gehen. Auch sollten wir uns nicht länger über diesen oder jenen Charakterzug der Kandidatinnen aufhalten. Ob sie gmögig sind oder nicht, ist zweitrangig.

Reden wir über politische Inhalte, denn darum geht es bei einer Ständeratswahl. Wer will da Ständerätin für den Kanton St. Gallen werden, einen stark industrialisierten, eng mit dem europäischen Umland verbundenen Grenzkanton?

Fangen wir bei Esther Friedli, der Programmchefin der SVP Schweiz, an. Die SVP partizipiert zwar mit zwei Bundesräten an der Regierung, gebärdet sich aber in fast allen grossen Fragen als harte rechte Oppositionskraft: Anti-europäisch, nationalistisch, unkritisch gegenüber dem taumelnden Bankenplatz.

Können wir uns als Grenzregion eine Ständerätin leisten, die kein Rezept hat, wie die Schweiz aus der Sackgasse mit der EU herausfinden könnte?

Wollen wir eine Ständerätin, deren Partei eine integrale Neutralität in die Verfassung schreiben möchte, die zur weiteren Isolierung unseres Landes auf der internationalen Bühne führen würde? Wollen wir eine Ständerätin, die keinen Grund für die Einsetzung einer Taskforce sieht, die russische Oligarchengelder systematisch aufspürt? Die Kritik an der schweizerischen Ambivalenz gegenüber dem Schicksal der Ukraine ist jetzt schon gross – und die weitere Abschottung wäre ein fragwürdiges Zeichen an unsere Partner.

Die grossen Themen der Gegenwart heissen Klimaschutz, steigende Krankenkassenprämien, Erosion der Wettbewerbsvorteile. Doch Esther Friedli ärgert sich lieber über den «Genderwahn», wie sie in einem ganzseitigen Interview mit der NZZ zu Protokoll gab. Ist der Genderstern tatsächlich unser Hauptproblem? Esther Friedli politisiert stramm und kompromisslos auf der Linie von Roger Köppel, Magdalena Martullo, Thomas Aeschi und Co.

Kommen wir zu Barbara Gysi: Die Gewerkschafterin setzt sich mit Verve für alle jene ein, die sich irgendwie benachteiligt fühlen. Doch wie viele Genossinnen bleibt sie die Antwort darauf, wie die unzähligen Ausbauwünsche im Gesundheits- und Sozialbereich finanziert werden sollen, schuldig. Ihr geht es immer und überall um Umverteilung. Woher das viele Geld kommen soll, das interessiert sie nicht.

So steht die Wilerin auch an vorderster Front, um die Reform der Pensionskassen zu Fall zu bringen. Eine hart errungene Kompromisslösung, welche die Gerechtigkeit zwischen den Generationen mittels Senkung des Umwandlungssatzes wieder herstellt.

Doch Gysi ruft Skandal, wie immer, wenn es nichts zu verteilen gibt.

Weiter setzt sie sich für die Gleichberechtigung der Geschlechter ein. Bloss hört dieser Einsatz immer dort auf, wo allenfalls auch einmal weibliche Privilegien diskutiert werden könnten. Das hat nichts mit einem umfassenden und damit geschlechtsunabhängigen Einsatz für die Gleichstellung aller Menschen zu tun. Linke Klientelpolitik ist ähnlich wie rechte Klientelpolitik, nur die Klientel ist eine andere.

Was tun? Leer einlegen? Das kleinere Übel wählen? Die Wahl boykottieren gar? HSG-Politologin Tina Freyburg kommt in einer in der vergangenen Woche präsentierten Studie zum Schluss, dass sich die Schweizer Bevölkerung mehr Politikerinnen und Politiker wünscht, die Kompromisse aushandeln und die Parteibrille ablegen. Ob das Esther Friedli und Barbara Gysi können, muss mit Blick auf ihr bisheriges politisches Wirken bezweifelt werden.