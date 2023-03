Kommentar St.Galler Ständeratswahlen: Nun muss die Mitte Farbe bekennen Nach dem Rückzug von Susanne Vincenz-Stauffacher (FDP) haben sich die Chancen von SVP-Kandidatin Esther Friedli auf einen Sitz im Stöckli nochmals erhöht. Möglich gemacht hat dies die Mitte mit ihrem Verzicht auf eine Wahlempfehlung. Und die SP, die ohne Rücksicht auf Verluste ihren Sitz verteidigen will. Michael Genova Jetzt kommentieren 15.03.2023, 15.46 Uhr

Im zweiten Wahlgang der St.Galler Ständeratswahlen kommt es zu einem Duell: Barbara Gysi (SP) trifft auf Esther Friedli (SVP). Bild: Christian Merz/Keystone

FDP-Ständeratskandidatin Susanne Vincenz-Stauffacher wirft das Handtuch. Und die FDP und SP decken sich gegenseitig mit Schuldzuweisungen ein. Lachende Dritte ist SVP-Favoritin Esther Friedli.

Fast geht dabei vergessen: Einen gewichtigen Anteil an dieser Konstellation hat die St.Galler Mitte. Sie verzichtete auf eine Wahlempfehlung für Vincenz-Stauffacher und liess Bauernpräsident Markus Ritter gewähren, der sich im Namen des konservativen Parteiflügels für Friedli aussprach. Dies, obwohl Mitte-Präsidentin Franziska Steiner-Kaufmann im Vorfeld noch erklärt hatte, ihre Partei favorisiere eine «lösungsorientierte Politik der Mitte, nicht der Extreme».

Zu Zeiten der Ständeräte Eugen David und Erika Forster war es noch üblich, dass sich CVP und FDP in einem Wahlpakt gegenseitig ihre Sitze im Stöckli sicherten. Die heutige Mitte hingegen übt sich in Schweigen. Die Stimme des christlichsozialen Flügels scheint gänzlich verstummt. Die Mitte will am 5. April entscheiden, ob sie für den zweiten Wahlgang eine Empfehlung ausspricht. Klar ist: Die zweitstärkste Partei im Kanton kann es sich nicht leisten, darauf zu verzichten, will sie nicht weiter an Profil verlieren.

Die SP ihrerseits hat mit dem Vorpreschen am Wahlsonntag erst einen taktischen Fehler begangen. Und mit dem Beharren auf Gysis Kandidatur wohl auch einen strategischen. Der Partei wird allmählich dämmern, welche Verantwortung sie sich damit aufgeladen hat. Mit vielen FDP-Wählerinnen und -Wählern hat sie es sich verscherzt. Und eine Unterstützung der Mitte steht in den Sternen. Zudem sprechen die nackten Zahlen gegen Gysi. Keine gute Voraussetzung für eine Wiederholung des Kunststücks von 2011, als Paul Rechsteiner knapp an Toni Brunner vorbeizog.

Die jüngsten Spannungen unter den Parteien könnten noch einen langen Schatten werfen. Im März 2024 stehen im Kanton St.Gallen Gesamterneuerungswahlen an, in der Regierung könnte es sogar zu einer Dreiervakanz kommen. Gut möglich, dass dann die eine oder andere offene Rechnung beglichen wird.