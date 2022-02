St.Gallens Weg zum Geberkanton: Der Boom lässt auf sich warten

KOMMENTAR St.Gallens steiniger Weg zum Geberkanton: Der Boom lässt auf sich warten Der Kanton St.Gallen will mit einem gut ausbalancierten Massnahmenpaket seine Ressourcenkraft stärken. Allerdings fischen Kantonsrat und Regierung bei altbekannten Problemen wie der Abwanderung von Fachkräften noch immer im Trüben. Hier müssen sie rasch neue Lösungen entwickeln. Michael Genova 15.02.2022, 18.31 Uhr

Räume der Stiftung Startfeld in St.Gallen: Die St.Galler Regierung soll ein Förderprogramm für Start-ups und Spin-offs entwickeln. Bild: Mareycke Frehner

St.Gallen will vom Nehmer- zum Geberkanton werden. Vom traditionellen Industriestandort zum Medtech- oder Fintech-Valley mit traumhafter Wertschöpfung. Wenn das so einfach wäre.

Denn vorerst hängt St.Gallen am Tropf der reichen Kantone. Damit sich dies ändert und die Ressourcenkraft künftig steigt, hat der Kantonsrat eine Reihe von Massnahmen aufgegleist. So will er unter anderem ein Förderprogramm für Start-ups und Spin-offs einrichten, die Beiträge für die externe Kinderbetreuung von fünf auf zehn Millionen Franken aufstocken – und die Regierung soll Steuersenkungen für den Mittelstand vorlegen.

In der Summe ist das geplante Massnahmenpaket gut austariert. Der Kantonsrat hat der Versuchung widerstanden, einseitig auf steuerliche Anreize zu setzen. Am Ende ist es immer ein Mix von Gründen, die den Ausschlag geben, dass Familien oder Unternehmen nach St.Gallen ziehen. Harte finanzielle Faktoren sind genauso wichtig wie die Lebensqualität.

Allerdings ist der Weg zum Boom-Kanton ein steiniger. Und bisweilen fischt der Kanton noch etwas im Trüben, wie die Ratsdebatte am Dienstag zeigte. So soll der Regierungsrat nach Wunsch des Parlaments den hinlänglich bekannten Braindrain analysieren und Rezepte gegen die Abwanderung von Fachkräften entwickeln. Hier muss er an Tempo zulegen, um eine Vorwärtsbewegung überhaupt erst in Gang zu setzen.