Coronaimpfung: Eigenverantwortung und Augenmass

KOMMENTAR Steigende Coronazahlen: Ein Booster auf Vorrat? Nein danke! Die Coronazahlen steigen wieder. Wir sollten uns deswegen aber nicht den Sommer verderben lassen. Ein Plädoyer für Eigenverantwortung und Augenmass. Stefan Schmid Jetzt kommentieren 11.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Spritzen mit Moderna Impfstoff stehen auf einem Tisch parat. Bild: Peter Klaunzer

Alarm, Alarm, die Zahlen steigen. Da wiegten wir uns in Sicherheit. Und jetzt das. R-Wert, Positivitätsraten, Belegungsquoten auf Intensivstationen: Alles zurück in den Schlagzeilen.

Einige Medien, etwa der in dieser Frage dauerbesorgte «Tages-Anzeiger», sehen die Schweiz bereits vor dem nächsten Abgrund, so sie denn aus diesem je herausgefunden hat. Und förmlich stolz weisen Journalisten, die schon immer vor dem Virus gewarnt haben, darauf hin, dass wir eben noch lange nicht über dem Berg seien. Sie haben natürlich recht: Man kann im Leben nie sicher sein, alles heil zu überstehen.

Gemach. Lassen wir uns den Sommer nicht verderben von Berufspessimisten, die uns vor der nächsten, potenziell tödlichen Herbstwelle warnen, die sie so sicher wie das Amen in der Kirche über uns hereinbrechen sehen. Es wäre nicht das erste Mal, dass sich Hellseher getäuscht haben. Jede Prognose kann sich relativ rasch auch wieder als falsch herausstellen. Das ist eigentlich das einzige, was wir mit Sicherheit wissen.

Die Erfahrung lehrt, dass auf steigende bald sinkende Zahlen folgen, dass die Spitäler gut aus- , aber selten überlastet waren. Dass tödliche Verläufe inzwischen glücklicherweise die Ausnahme bilden. Wir haben gelernt, wie wir mit dieser Krankheit umgehen müssen. Viele sind, wie ich auch, dreifach geimpft – und haben damit primär sich selbst vor schweren Verläufen geschützt.

Gewiss, dieses Virus ist, auch das zeigt die Erfahrung, so wandelbar wie unberechenbar. Es könnten im Herbst, vielleicht im nächsten Winter, tatsächlich neue, gefährlichere und ansteckendere Varianten auftauchen, die auch die breite Masse der gesunden Bevölkerung zurück in die Impfzentren zwingt.

Die Impffrage sollte nicht zur Ersatzreligion stilisiert werden, weder im positiven noch im negativen Sinne. Wenn es sein muss, muss es halt nochmals sein.

Aber sich auf Vorrat ständig und immer wieder boostern zu lassen, das kann man sich getrost schenken.

Anders sieht es natürlich bei älteren oder immunschwachen Personen aus. Diese sind und bleiben vom Virus und seinen Varianten deutlich stärker bedroht als Otto Normalverbraucherin. Es ist daher sicher richtig, wenn die Gesundheitsbehörden Menschen ab 80 den zweiten Booster jetzt nahelegen. Manche Spezialistinnen sagen, es wäre ab 60 bereits gescheit, sich eine neue Impfung zu holen. Mag sein. Alle anderen jedoch, dürfen nach bisherigen Erkenntnissen entspannt bleiben.

Bleibt das Problem Long-Covid, eine für Betroffene oft auch psychisch belastende Angelegenheit. Bloss: So unangenehm ein extrem schleppender Heilungsprozess ist – die Impfung schützt gemäss Studien nur sehr limitiert vor diesem Phänomen. Damit Impfungen auf Vorrat zu propagieren, ist nicht seriös.

Auf der anderen Seite ist freilich ebenso unklar, inwiefern die Coronaimpfungen negative Auswirkungen auf Allergiker haben. Beobachtungen, wonach allergische Reaktionen tendenziell zunehmen, weil Immunsysteme überlastet sind, lassen sich wissenschaftlich nicht erhärten.

Womit wir abschliessend bei der Maskenfrage wären: Wer eine tragen will, soll eine tragen. In öffentlichen Verkehrsmitteln und an anderen stark frequentierten Orten aber wieder eine Pflicht einzuführen, das führt zu weit.

Wir können nicht das ganze Leben aus Angst vor Infektionen ständig Masken tragen.

Auch hier gilt: Rücksichtnahme auf verletzliche Personen geht selbstverständlich vor, dafür brauchen wir aber keine staatlichen Vorgaben mehr. Wer mit Symptomen seine 86-jährige Grossmutter besucht, handelt fahrlässig.

In diesem Sinne: Bleiben Sie gesund. Und geniessen Sie die Sommerferien!

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen