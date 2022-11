Kommentar Nach Köllikers Rücktrittsankündigung: Eine Doppelvertretung der SVP rückt in weite Ferne Neben Bildungsdirektor Stefan Kölliker könnten 2024 weitere Regierungsmitglieder zurücktreten. Dadurch würde die St.Galler Exekutive auf einen Schlag verjüngt. In einer solchen Konstellation müsste die SVP wohl froh sein, wenn sie Köllikers Sitz halten kann. Michael Genova Jetzt kommentieren 02.11.2022, 17.49 Uhr

Die heutige St.Galler Regierung im Kunstzeughaus in Rapperswil-Jona: 2024 könnte es zu einer Dreiervakanz kommen. Bild: PD

Sie nannten ihn 2008 während des Wahlkampfs abschätzig einen «Nobody», «eine Notlösung». Dann schaffte Stefan Kölliker überraschend das historische Kunststück und eroberte für die SVP den ersten St.Galler Regierungssitz. Die Partei war damit zuvor bereits zweimal gescheitert.

Der linientreue SVPler etablierte sich als Bildungschef, auch wenn ihn die Lehrerinnen und Lehrer nie gross liebten. Vor allem aber sicherte Kölliker seiner Partei fortan den Regierungssitz – zuerst mit soliden, dann mit guten Resultaten. Das wird 2024 vorbei sein. Die SVP wird noch schmerzlich realisieren, was sie an Kölliker hatte.

Im Moment sind die Ambitionen der grössten St.Galler Partei riesig. Im Frühjahr 2023 will sie mit ihrem Aushängeschild Esther Friedli einen Sitz im Stöckli erobern, im Herbst ihren fünften Nationalratssitz zurückgewinnen. Und einen zweiten Regierungssitz hätte sie auch noch gerne. Die Realität sieht freilich anders aus: Die SVP muss wohl eher froh sein, wenn sie Köllikers Sitz halten kann.

Mit der Rücktrittsankündigung des Bildungschefs könnte auch der Startschuss gefallen sein für eine Erneuerung der St.Galler Regierung. Neben Kölliker könnten auf 2024 nämlich auch Fredy Fässler und Bruno Damann zurücktreten. Sowohl Fässler als auch Damann werden dann im Pensionsalter sein.

Käme es 2024 also zu einer Dreiervakanz, würde die St.Galler Exekutive auf einen Schlag verjüngt. Die drei Bisherigen Laura Bucher (SP), Susanne Hartmann (Mitte) und Beat Tinner (FDP) werden dann gerade einmal eine Legislatur Regierungserfahrung auf dem Buckel haben. Der Elder Statesman im Gremium wäre Marc Mächler (FDP), der seit 2016 im Amt ist.

In einer solchen Konstellation dürften etwa die Gelüste der Grünen weiterwachsen, die bereits 2020 nach einem Regierungssitz griffen. Es könnte also ein dichtes Gedränge herrschen im Feld der Bewerberinnen und Bewerber. Ob die SVP ihren arithmetischen Anspruch auf einen zweiten Sitz realisieren kann, steht folglich in den Sternen. Zumal die bürgerlichen Partner primär Konkurrenten sind, die sich in der Vergangenheit nicht damit hervorgetan haben, die SVP-Ambitionen zu unterstützen.

