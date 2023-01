Kommentar Kanton St.Gallen warnt vor hohen finanziellen Defiziten: Warum das kein Grund zur Panik ist Das St.Galler Finanzdepartement sagt für die nächsten Jahre tiefrote Zahlen voraus. Solche Defizite schrieb der Kanton letztmals vor zehn Jahren – und es folgte eine Welle von Sparpaketen. Heute ist die Ausgangslage etwas besser. Adrian Vögele Jetzt kommentieren 03.01.2023, 17.20 Uhr

Der Kanton St.Gallen hat 1,4 Milliarden Franken Eigenkapital. Einen guten Teil davon wird er laut Prognosen schon bald brauchen. Bild: Alessandro Crinari/Keystone

Die Festtage sind vorbei, das Januarloch tut sich auf: Dazu passt der neue Aufgaben- und Finanzplan des Kantons St.Gallen, der für die nächsten Jahre wenig Gutes verheisst. Schon im Herbst hatte Finanzchef Marc Mächler das Parlament gewarnt, als dieses eine weitere Steuersenkung beschloss: Er hoffe, die Partylaune ende nicht im Kater. Jetzt gibt es konkrete Zahlen zu dieser Befürchtung. Bis 2026 werden jährliche Defizite im Bereich von 200 Millionen Franken erwartet. So schlecht waren die Prognosen schon länger nicht mehr.

Es ist bekannt, dass das St.Galler Finanzdepartement sehr zurückhaltend budgetiert und rasch vor roten Zahlen warnt. Die Rechnungsabschlüsse sehen dann in der Regel weit besser aus. Grund zur Panik besteht also nicht.

Allerdings hat es solch grosse Defizite in St.Gallen durchaus schon gegeben, zuletzt in den Jahren 2011 und 2012. Dabei fällt auf: Auch damals waren Steuersenkungen vorausgegangen. Und es folgten – wenn auch aufgrund verschiedener Ursachen – mehrere Sparpakete. Wenn also die Linke heute schon vor einer nächsten Sparrunde warnt, dann basiert das auf Erfahrung. Jedoch waren die damaligen Steuersenkungen viel umfangreicher gewesen als diesmal, und die Reserven wesentlich kleiner. Mit 1,4 Milliarden Franken hat der Kanton momentan ein komfortables Eigenkapitalpolster.

Eine Lehre aus den Steuersenkungen 2008 und 2009 ist aber auch: Im Steuerwettbewerb haben sie die Position des Kantons St.Gallen kaum verbessert, sondern eher eine weitere Verschlechterung verhindert – weil auch andere Kantone ihre Steuern senkten. Dies stellte jedenfalls die Regierung fest. Umso wichtiger ist es, dass die Politik auch mit anderen Massnahmen zur Stärkung des Standorts vorankommt.

Klar ist, dass der finanzielle Aufwand im letzten Jahrzehnt trotz Sparbemühungen fast jährlich zugenommen hat. Und dies gerade in Bereichen, die der Kanton selber kaum beeinflussen kann, etwa bei den Hospitalisationen. Die Lage könnte für die Kantone aber deutlich schlechter sein, vor allem mit Blick auf die Krisen der letzten zwei Jahre: Die horrenden Kosten der Pandemie zahlte weitgehend der Bund, dasselbe gilt nun beim milliardenteuren Rettungsschirm für die Axpo, zu deren Eigentümern auch St.Gallen gehört.

