HSG: Warum Manuel Ammann als Rektor eine kluge Wahl ist

Kommentar Integer, Banker, Ostschweizer: Warum Manuel Ammann für die HSG eine kluge Wahl ist Inmitten der Plagiatsaffäre gibt der St.Galler Bildungschef Stefan Kölliker den künftigen HSG-Rektor bekannt: Der 52-jährige Manuel Ammann scheint die richtige Wahl zu sein - wenn er aus der aktuellen Krise die richtigen Schlüsse zieht. Stefan Schmid 1 Kommentar 21.12.2022, 19.50 Uhr

Prof. Dr. Manuel Ammann, künftiger Rektor der Universität St.Gallen (ab 1. Februar 2024 )

Smart, landesweit bekannt als Finanz- und Bankexperte, Ostschweizer, HSG-Eigengewächs: Der 52-jährige Manuel Ammann wird am 1. Februar 2024 neuer Rektor der Universität St. Gallen. Eine auf den ersten Blick überzeugende Wahl.

Die HSG braucht eine Person mit Bodenhaftung und Ausstrahlung an der Spitze. Die Zeiten, als die Universität von einer grauen Maus verwaltet werden konnte und der Rektor eher als Bittsteller denn als Gesamtverantwortlicher gegenüber den mächtigen Instituten auftrat, sind vorbei.

Spätestens seit der Plagiatsaffäre ist allen klar: Das Rektorat muss die Zügel auf dem Rosenberg viel entschlossener als bisher in die Hand nehmen.

Gesetzliche Grundlage dafür bildet das revidierte Universitätsgesetz, das im Februar im Kantonsrat beraten wird. Manuel Ammann bringt die Voraussetzungen mit, ein HSG-Leader zu werden.

Es ist auch auf den zweiten Blick klug, einen Banker mit ausgeprägter Vernetzung in der Finanzwelt an die Spitze der Uni zu hieven. Ammann steht wie kein Zweiter für das HSG-Erfolgsprinzip, wonach Professoren auch in der Privatwirtschaft verankert sein dürfen, ja müssen – nicht zuletzt, um Mittel für die Universität zu generieren. Dank diesem Geschäftsmodell spielt die HSG in einer internationalen Topliga mit.

Doch dieses Modell birgt Gefahren. Die Allmacht der Institute ist zu gross, gewisse Professoren – siehe Plagiatsaffäre – brüsten sich zwar gerne mit dem HSG-Label, erweisen der Uni mit ihrem Gewinnstreben aber einen Bärendienst.

Wer, wenn nicht ein Mann der Banken, kann den Exzessen, die der Reputation der Uni so sehr schaden, Einhalt gebieten?

Ein Banker ist dafür besser geeignet als ein Jurist, eine Historikerin oder ein Staatsrechtler, alles Fächer, die an der HSG nicht zum harten Kern zählen.

Manuel Ammann braucht Integrität, Durchsetzungsvermögen, Augenmass und, wie überall im Leben, eine Portion Glück. Dann kommt es gut. Er hat seine Chance verdient. Ihm ist zuzutrauen, dass er aus der aktuellen Krise die richtigen Schlüsse zieht.

1 Kommentar Eduard R. ITH vor 22 Minuten wir brauchen dann aber einen Regierungsrat, der dem neuen Rektor der HSG wirklich auch den Rücken stärken kann. Das ist jetzt nicht der Fall, wie die jüngste Vergangenheit Zeit. Regierungsrat Kölliker ist viel zu spät aktiv geworden, das hat seine Reputation erheblich geschadet. Er hat den Eindruck, ahnungslos führungslos und Richtungslos in dieser Sache zu sein, hinterlassen.