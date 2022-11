Open Air St.Gallen: Line-Up mit Schwächen – der Kommentar

KOMMENTAR In der Breite Top, an der Spitze bisher Flop: Das Line-Up des Open Air St.Gallen 2023 lässt noch Wünsche offen Rund die Hälfte der Bands, die 2023 am Open Air St.Gallen auftreten, sind bekannt. Ein erstes Fazit: Gerade weiter unten in der Line-Up-Pyramide ist es den Verantwortlichen wieder gelungen, ein diverses und spannendes Programm zu bieten. Doch zuoberst fehlt ein Coup, wie Muse es vor einem Jahr war. Luca Ghiselli Jetzt kommentieren 30.11.2022, 17.00 Uhr

Auch 2023 werden Zehntausende im Sittertobel wieder mitsingen und mitklatschen. Bild: Michel Canonica / TAGBLATT

Eigentlich ist es drei Jahre her, dass die Verantwortlichen des Open Air St.Gallen um Festivalchef Christof Huber ein neues Line-Up präsentiert haben. Niemand konnte damals, im November 2019, ahnen, dass die präsentierten Bands erst zweieinhalb Jahre später auf den Bühnen im Sittertobel stehen würden.

Dann kam Covid, und das Programm für die ausgefallene Ausgabe 2020 wurde in grossen Teilen zuerst ins 2021 und nach erneuter Absage weitgehend überraschungsfrei ins 2022 gezügelt. Ausnahme war Muse. Und Muse waren ein Glücksgriff, den das Open Air St.Gallen dringend brauchte.

Nicht, dass die Vorfreude der Festivalgängerinnen und -gänger nach zwei Ausfalljahren ohne die britischen Rockstars gering gewesen wäre. Aber Muse zu buchen, war ein Statement. Nach dem Motto: «Wir können solche Bands von Weltruhm immer noch ins Tobel holen.»

Mutig bei den kleineren Acts

Die Unwägbarkeiten in der Eventbranche sind im November 2022 nicht weg, sie haben nur ihre Form verändert. Inflation statt Superspreader, Personalmangel statt Schutzkonzept. Die Ticketpreise steigen um zehn Prozent. Das lässt auch die Erwartungen ans Line-Up nicht gerade sinken.

Was bietet es also, das bisher bekannte Programm für 2023? Erstaunlich vieles, erstaunlich diverses und buntes. Gerade in der Breite, am Fuss der Line-Up-Pyramide. Interessante und aufstrebende Schweizer Acts wie The Gardener & The Tree oder Kings Elliott, die diesen Sommer mit Imagine Dragons auf US-Stadion-Tour war. Auch junge, interessante Künstlerinnen und Künstler aus dem Ausland fehlen nicht: Der Deutsche Betterov, der Belgier Apashe, die Britin Mimi Webb.

Das Line-Up bietet aber auch arrivierte Namen aus dem Inland. Acts zum Mitsingen und Mittanzen, Stimmungsgaranten. Gemeint sind Lo & Leduc und Hecht. Ist das revolutionär? Nein. Wird es funktionieren? Ziemlich sicher. Auszusetzen gibt es da wenig.

Und täglich grüsst das Murmeltier...

Das Problem liegt eher an der Spitze der Pyramide. Bei den Headlinerinnen und Headlinern. US-Rapper Macklemore war bereits 2013, in seiner Blütezeit, im Sittertobel. Lewis Capaldi spielte 2018 auf der Sternenbühne. Peter Fox war 2009 solo schon mal da und 2014 nochmals mit Seeed. Kraftklub trat 2015 auf, The Lumineers spielten 2013 auf der Sitterbühne, Hecht 2018. Und Casper war auch schon da.

Tash Sultana aus Australien ist neben Sam Fender (er holt seinen 2022 kurzfristig abgesagten Auftritt nach) der einzige grosse Name, der am Mittwoch präsentiert wurde und noch nie im Tobel zu Gast war.

Never change a winning team? Vielleicht. Ein bisschen mehr Mut wäre trotzdem nicht verkehrt – gerade bei den grossen Namen. Aber es ist ja auch erst die Hälfte des Line-Ups.

