Erneuerbare Energien: Die Ostschweiz reagiert zu langsam

KOMMENTAR Immer weniger Gas aus Russland: Putin setzt die Schweiz unter Stress – doch es wird gezögert und gezaudert Die Abhängigkeit von ausländischen Energielieferungen ist riskant - nicht erst seit Putins Krieg gegen die Ukraine. Doch Bund und Kantone machen bei der Förderung erneuerbarer einheimischer Energien zu wenig entschlossen vorwärts. Es muss ein Ruck durchs Land. Stefan Schmid Jetzt kommentieren 27.06.2022, 05.00 Uhr

Solche Bilder sieht man viel zu selten in der Schweiz: Ein Einfamilienhaus mit einer Solaranlage auf dem Dach zur Eigenproduktion von Solarstrom. Bild: Gaetan Bally/ky

Putins Krieg weit weg? Nicht wirklich. Täglich werden wir mit konkreten Folgen des russischen Grössenwahns konfrontiert. Tausende Flüchtlinge aus der Ukraine, die bei uns Unterschlupf suchen und steigende Öl- und Benzinpreise, um nur die zwei unmittelbarsten Konsequenzen zu nennen.

Nun, beim Umgang mit den geflüchteten Menschen darf man Bund und Kantonen ein gutes Zeugnis ausstellen. Unbürokratisch rasch wird geholfen, die Aufnahmebereitschaft ist gross.

Anders sieht es bei der Energieversorgung aus: Der Ausbau der erneuerbaren einheimischen Energien geschieht viel zu langsam, obwohl wir jedes Interesse daran haben müssen, unsere Abhängigkeit vom Ausland, insbesondere von Russland, rasch zu reduzieren.

Noch ist die grosse Krise nicht bei uns angekommen. Doch Putin treibt ein fieses Spiel.

Die Gaslieferungen Richtung Europa hat der Kremlherrscher bereits deutlich reduziert, um die europäische Öffentlichkeit in seinem Sinne zu beeinflussen. Es wäre keine Überraschung, würde er die Leitungen demnächst ganz kappen, um unsere Solidarität mit der angegriffenen Ukraine zu untergraben.

Europa, dessen Gasspeicher nur gut zur Hälfte gefüllt sind, muss sich also dringend vor dem nächsten Winter wappnen. Bloss wie? Der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck schliesst eine Unterversorgung mit Energie für sein Land als Worst-Case-Szenario nicht mehr aus. Es liegt auf der Hand, was dies für die Schweiz bedeuten würde: Herrscht in Europa Mangel, dürften auch wir nicht mehr die bestellten Mengen geliefert bekommen – bestehende Verträge hin oder her.

Wir sind also schlecht beraten, bei der Förderung von Wind- und Sonnenergie und dem Ausbau der Wasserkraft unnötig Zeit zu vertrödeln. Verfolgt man jedoch die politischen Spielchen auf Bundesebene, wo die sogenannte «Beschleunigungsvorlage» von Umweltministerin Simonetta Sommaruga gerade in der Vernehmlassung zerzaust worden ist, erhält man nicht den Eindruck, eine Mehrheit des politischen Personals hätte die Dringlichkeit der Situation erfasst.

Und leider sieht es auch auf kantonaler Ebene nicht besser aus. So hat etwa der Grosse Rat des Kantons Thurgau unlängst einen Antrag verworfen, die Installation von Solaranlagen auf Neubauten für obligatorisch zu erklären. Der Eingriff in die Hoheit der Eigentümer sei zu drastisch, es gäbe schon zu viele Bauvorschriften, wurde argumentiert.

Mit Verlaub: So kommen wir tatsächlich nicht weiter. Dieses Land hat es geschafft, jahrelang den Bau von Schutzbunkern vorzuschreiben, damit wir uns im Falle eines (sehr unwahrscheinlichen) Atomkriegs sicher im Keller verstecken können. Doch bei der viel wichtigeren Frage, wie wir unsere Energieversorgung einerseits klimaverträglich und andererseits möglichst unabhängig vom Ausland sicherstellen, da werden wir zu Zögerern und Zauderern.

Das Land braucht einen Ruck. Worauf warten wir noch? Wollen wir uns noch lange von Diktatoren Putinschem Zuschnitts erpressen lassen? Wir sollten rasch grosse Solar- und Windanlagen bauen, die substanziell mithelfen, den künftigen Strombedarf zu decken. Aber auch viele Tausend Efforts auf privater Ebene sind hoch willkommen. Dafür braucht es marktwirtschaftliche Anreize, aber auch Gebote wie eine Solarinstallationspflicht oder Verbote (von neuen Ölheizungen etwa). Zeit ist Geld. Handeln ist gefragt.

