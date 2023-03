Kommentar: Die Anti-SVP-Allianz ist frühzeitig gescheitert

Kommentar Friedli steht vor Triumph: Die Anti-SVP-Allianz ist frühzeitig gescheitert Die St.Galler SVP hat mit der moderat wirkenden, aber knallhart politisierenden Esther Friedli auf die richtige Kandidatin gesetzt. Nur eine breite Allianz von SP, Grünen und FDP könnte ihren Einzug ins Stöckli noch verhindern. Doch nach dem Vorpreschen der Sozialdemokraten ist eine solche Allianz kaum mehr realistisch. Michael Genova Jetzt kommentieren 12.03.2023, 18.26 Uhr

Esther Friedli kann im Pfalzkeller ihr Glück kaum fassen: Die SVP-Ständeratskandidatin erreicht im ersten Wahlgang einen Wähleranteil von rund 44 Prozent. Bild: Michel Canonica

Reihenweise sind SVP-Kandidaten vor ihr am Stöckli gescheitert. Doch Esther Friedli kam am Sonntag, sah und holte im ersten Wahlgang 44 Prozent der Stimmen. Damit lässt sie sogar ihren Lebensgefährten Toni Brunner alt aussehen, der gleich zwei Mal erfolglos für den Ständerat kandidierte.

Wie ist ein solches Kunststück möglich? Äusserlich und vom Stil ist Friedli die Anti-These des SVP-Polterers. Während des Wahlkampfes gab sie sich staatsfraulich und redlich Mühe, einen eingemitteten Eindruck zu hinterlassen. Dabei ging bisweilen vergessen, dass die Programmchefin der SVP stramm auf Parteilinie politisiert. Mit dem Resultat, dass die moderat wirkende Friedli weit über die eigene Parteibasis hinaus punkten konnte. Sogar in Wil holte Friedli mehr Stimmen als Gysi.

Angesichts dieses Vorsprungs ist jetzt schon klar, dass nur ein breiter Schulterschluss von SP, Grünen und FDP einen Sieg Friedlis noch verhindern könnte. Doch noch im Pfalzkeller preschte Barbara Gysi vor und verkündete, dass sie im zweiten Wahlgang nochmals antreten werde. Und die SP-Parteileitung schrieb in einem Communiqué: «Eine rein bürgerliche Vertretung wäre verheerend.»

Das klingt nicht gerade nach einer Charmeoffensive in Richtung FDP. Die Freisinnigen ihrerseits stecken in einem tiefen Dilemma. Treten sie mit Susanne Vincenz-Stauffacher nochmals an, dürften sie im zweiten Wahlgang hinter der linksgrünen Kandidatin landen. Verzichten sie, ist der frühere Sitz von Karin Keller-Sutter für längere Zeit verloren. Gleichzeitig ist es undenkbar, dass sich die FDP – gerade nach dem jüngsten Manöver – hinter eine prononciert links politisierende Gewerkschafterin stellt.

Die ersten Signale am Wahlsonntag zeigen: Eine Einigung unter den Parteien ist nicht in Sicht, eine Anti-SVP-Allianz unwahrscheinlich. Kann Esther Friedli auch im zweiten Wahlgang so gut mobilisieren, steht ihrem historischen Triumph nichts mehr im Wege.