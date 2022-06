Fachkräftemangel in der Ostschweiz: Zu viele arbeiten zu wenig

KOMMENTAR Fachkräftemangel in der Ostschweiz – nicht der Lohn ist das Problem, sondern die vielen kleinen Teilzeitpensen Zu wenig Lehrerinnen, Köche, Pflegende, Handwerker: Viele offene Stellen können derzeit nicht besetzt werden - oder nur mit Personen aus dem Ausland. Was tun? Mehr arbeiten. Und länger. Stefan Schmid Jetzt kommentieren 12.06.2022, 18.00 Uhr

Glück gehabt: Diese Schüler haben immerhin noch eine Lehrperson. Bild: Christian Beutler / KEY

Jetzt ist er wieder in aller Munde: Der Lehrermangel. Alleine im Thurgau sind über 70 Stellen ausgeschrieben. Nun versucht der Kanton, pensionierte oder ehemalige Lehrkräfte zu reaktivieren, um die Lücken zu schliessen.

In Zürich, wo die höchsten Löhne bezahlt werden, sollen gar Quereinsteiger ohne jegliche Unterrichtserfahrung vor Schulklassen gestellt werden. In der Not nimmt man, was man bekommt.

Der Lehrberuf ist freilich nicht der einzige, der über zu wenig Fachkräfte klagt. Spätestens seit Corona wissen wir, dass ein Mangel an Pflegepersonal besteht. Und auch Handwerker sind gesucht, auf gewisse Arbeiten muss man wochenlang warten. Es ist nicht mehr so einfach, rasch im benachbarten Vorarlberg jemanden aufzutreiben, der die Fassade renoviert. Dort sind die Sachkundigen ebenfalls knapp. In Bedrängnis ist auch manche Beiz. Ob im Service oder in der Küche, es fehlt an Profis an allen Ecken und Enden.

Jede Branche hat eigene, spezifische Bedürfnisse und Probleme. Entsprechend braucht es unterschiedliche Rezepte, um der Lage Herr zu werden.

Im Bildungswesen ist es sicher richtig, über den vereinfachten Zugang zum Lehrdiplom für Quereinsteigerinnen nachzudenken. Anders ist der Handwerkermangel gelagert. Da schaffen kurzfristige Massnahmen kaum Abhilfe. Der Königsweg führt wohl über eine gezielte Aufwertung und Bewerbung der entsprechenden Berufslehren.

Angesichts der Knappheit sind die Personalverbände rasch zur Stelle, die sich über die «chronische Überlastung» und die zu geringe Bezahlung ihrer Mitglieder beklagen. Kaum ein Lehrerverband, der nicht höhere Löhne und eine Entlastung des Lehrkörpers fordert – notabene in einer Branche, in welcher überdurchschnittlich gute Saläre bezahlt werden und sich auch die Anzahl Ferienwochen im Vergleich zu anderen Branchen durchaus respektabel ausnimmt.

Aber klar: Ein Berufsverband, der nicht über zu tiefe Löhne und zu viele Arbeitsstunden klagt, wäre wohl auch kein richtiger Berufsverband.

Bloss wird der Fachkräftemangel nicht behoben, indem überall mehr Geld verteilt wird. Stattdessen sollten wir an zwei anderen Punkten ansetzen.

Erstens beim Rentenalter. Das Beispiel der Thurgauer Lehrkräfte zeigt: Warum schicken wir die Leute in Pension, wenn wir sie mehr denn je gebrauchen können? In den nächsten Jahren werden geburtenstarke Jahrgänge pensioniert. Die Babyboomer wechseln in die dritte Lebensphase. Der Mangel an Fachkräften wird sich akzentuieren. Es liegt daher auf der Hand, dort, wo es möglich ist, ältere Menschen weiterzubeschäftigen. Sie haben Erfahrung, sind oft noch gut im Schuss und motiviert. Nutzen wir dieses Potenzial. So betrachtet, drängt sich am 25. September ein Ja zur Erhöhung des Frauenrentenaltes förmlich auf.

Der zweite Punkt ist der Beschäftigungsgrad. Zu viele Menschen arbeiten in der Schweiz in zu kleinen Teilzeitpensen. Das ist volkswirtschaftlich eine Verschwendung, weil die Allgemeinheit in die Ausbildung dieser Fachkräfte investiert hat. Und es ist gesellschaftspolitisch ein Problem, weil zu viel Personal im Ausland rekrutiert werden muss. Wenn also die vielen Fachkräfte, die jetzt 40 Prozent angestellt sind, neu 60 oder 70 Prozent arbeiten würden, dann könnten zahlreiche aktuelle und künftige Engpässe deutlich entschärft werden.

