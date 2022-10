Kommentar Erschöpfte Gemeindepräsidenten – es braucht eine dicke Haut und Gelassenheit Einzelne Gemeindepräsidentinnen und Gemeindepräsidenten in der Ostschweiz verdienen fast 200'000 Franken. Weil die Anforderungen an das Amt stets steigen, ist der Lohn mehr als gerechtfertigt. Jürg Ackermann Jetzt kommentieren 23.10.2022, 19.00 Uhr

Viele Aufgaben auf einmal: Wer nicht delegieren kann, ist im Amt schnell überfordert. Bild: Getty

Bei der Einweihung der neuen Turnhalle eine Rede halten, die Sitzung der Baukommission leiten, Reklamationen von Bürgern entgegennehmen, die sich wegen der Baustelle im Quartier oder den hohen Strompreisen ärgern: Das Pflichtenheft von Gemeindepräsidentinnen und Gemeindepräsidenten ist dick. Dick muss auch die Haut sein. Wer in diesem Amt bestehen will, braucht viele Kompetenzen.

Offenbar gelingt das nicht allen. Nur so ist zu erklären, dass Meldungen von erschöpften oder überlasteten Gemeindevorstehern - zumindest gefühlt - zunehmen. Gerade in der Ostschweiz. Das hat mit der zunehmenden Komplexität des Amtes zu tun. Mit der in vielen Gemeinden nicht vorhandenen Trennung von operativen und strategischen Aufgaben. Aber auch mit der Exponierung des Amtes.

Mit den sozialen Medien entlädt sich mehr Frust

Wer kandidiert, sollte es sich deshalb gut überlegen, ob er genügend Kraft hat, sich fast ständig der Öffentlichkeit zu stellen. Eine Gemeindepräsidentin ist immer auch eine Zielscheibe. Sie muss für Sachen den Kopf hinhalten, die sie vielleicht gar nicht selber verantwortet.

Die Corona-Krise hat gezeigt, wie tief die Gräben in der Gesellschaft mittlerweile sind. Die Zahl derer, die hinter allem eine Verschwörung wittern, steigt. Oft lädt sich hier auch (ungerechtfertigter) Frust an den Behörden ab. Mit E-Mail und den sozialen Medien ist der Transport dieser Enttäuschung viel einfacher geworden, die Stimmung dementsprechend aggressiver.

Denn auch wenn die Weltlage dramatisch ist, beschäftigt die Menschen das, was vor Ort passiert, mindestens so stark. In der Gemeinde ist Politik nicht abstrakt, sondern sehr real.

Ob das Nachbargrundstück eingezont wird, die Trottoirverbreiterung kommt oder die Turnhalle saniert wird, hat eine grössere Auswirkung auf ihr Leben als die Frage, ob Biden oder Trump US-Präsident ist oder ob die FDP und die SP 2023 einen Bundesratssitz verlieren könnten.

Die Kunst des Delegierens ist wichtig

Ein Gemeindepräsident kommt täglich mit vielen Geschichten und Schicksalen in Kontakt, erlebt neben Frustrationen auch viele kleine und grosse Erfolge. Es ist keine Überraschung, dass langjährige Gemeindepräsidenten sagen, es gebe für sie keine erfüllendere und dankbarere Aufgabe. Auch wenn der Start für die meisten eine grosse Herausforderung ist.

Viele werden ins kalte Wasser geworfen. Oft ist das Wissen von den teils komplizierten Verwaltungsabläufen oder den Kompetenzabgrenzungen zwischen Gemeinde, Bund und Kantonen nur spärlich vorhanden.

Es ist deshalb wichtig, dass die Rahmenbedingungen stimmen, dass sich Leute darauf bewerben, die neben Kompetenzen und politischem Instinkt auch einen zeitgemässen Führungsstil mitbringen. Es gibt für motivierte Mitarbeiter kaum etwas Mühsameres als einen Chef, der alles selber machen will, ständig kontrolliert und Gestaltungsspielräume einschränkt.

Die Kunst des Delegierens ist in einem solchen Amt besonders wichtig, will man sich nicht schon nach kurzer Zeit aufreiben. Dazu gehört eine Portion Gelassenheit und die Fähigkeit, Entscheide zu fällen. Weil der Job viel verlangt, soll er auch gut bezahlt werden.

Vorstösse zur Lohnsenkung sind kontraproduktiv

Der Lohn von Gemeindepräsidenten beträgt in kleineren Gemeinden zwischen 150'000 und 190'000 Franken und in Städten teils auch über 200’000 Franken. Vergleichbare Posten in der Privatwirtschaft sind oft besser bezahlt.

Vorstösse zur Lohnbegrenzung oder Senkung, wie sie die SVP in einzelnen Orten lancierte, sind deshalb kontraproduktiv. Sie suggerieren, einer Gemeinde vorzustehen, sei ein normaler Job, der keine speziellen Anforderungen stellt. Das Gegenteil ist der Fall. Je länger, je mehr.

