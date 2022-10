Kommentar: Die beste Olma aller Zeiten muss her

Kommentar Diese Olma muss alle bisherigen übertreffen Die Olma kämpft ums Überleben: Gelingt es ihr, genügend Aktionärinnen und Aktionäre zu gewinnen? Seraina Hess Jetzt kommentieren 13.10.2022, 18.24 Uhr

Die Olma soll in der Bevölkerung breit abgestützt sein - doch das hat seinen Preis: 1100 Franken kostet eine Aktie. Bild: Ralph Ribi

Was in der Ostschweizer Politik Rang und Namen hat, feierte am Donnerstagmorgen mit dem Bundespräsidenten Ignazio Cassis die Eröffnung der grössten Schweizer Messe: die Olma.

Doch ungeachtet der Festlaune steht die Institution unter Druck. Unter gewaltigem Druck sogar, obschon Verwaltungsratspräsident Thomas Scheitlin diese Tatsache in seiner Ansprache vernachlässigte. Stattdessen war immer wieder von Solidarität die Rede. Die Olma sei ein Produkt der schwierigen Versorgungssituation in der Nachkriegszeit, eine breit abgestützte Genossenschaft und letztlich auch ein Sinnbild für den Ostschweizer Zusammenhalt.

In der Tat: Während ähnlich grosse Messen die Pandemie nicht überlebt haben, hält sich die Olma, auch dank der Solidarität von Kanton und Stadt. Ungewiss ist, ob die Parlamente auf die Rückzahlung der millionenschweren Darlehen verzichten. Der St.Galler Finanzdirektor Marc Mächler formulierte es jüngst so: «Es wäre eine Blamage für die Ostschweiz, wenn die Olma Konkurs ginge.»

Doch selbst die Ostschweizer Solidarität stösst an ihre Grenzen. Das Vorhaben der Messe, die Genossenschaftsanteile in Aktienkapital umzuwandeln und auf rund 20 Millionen Franken zu erhöhen, erweist sich als zu ambitioniert. Erst kürzlich erteilte der Kanton Thurgau der Messe eine Abfuhr, und auch beide Appenzell haben noch keine Unterstützung zugesichert. Was jetzt zählt, ist also die breite Abstützung in der Bevölkerung. Und wo liesse sich besser um private Geldgeber buhlen, die sich für satte 1100 Franken ein Stück Olma leisten wollen, als an der Messe selbst?

Auf Flyern verspricht die Olma, sie bringe ihre Aktionärinnen und Aktionäre «zum Schwärmen». Das wird sie nun beweisen müssen, denn die Augen der Ostschweiz sind auf die Messe gerichtet. Und wenn das Vorhaben Volksaktie von Erfolg gekrönt sein soll, braucht es jetzt nicht nur genug Publikum und eine grossartige Stimmung, sondern eine Olma, die alle bisherigen Ausgaben der Traditionsmesse übertrifft.

