Kommentar Die Studentinnen werden marginalisiert, der Zeitgeist ignoriert Studentenschaft oder Studierendenschaft? An der Urne entscheidet sich die Mehrheit der HSG-Studierenden für den Status Quo. Weshalb das ein Rückschritt für die Institution ist. Noemi Heule 12.03.2021, 15.09 Uhr

35 Prozent der HSG-Studierenden sind Frauen. Bild: Michel Canonica

Die Urabstimmung in der Geschichte der St.Galler Studentenschaft hätte ein historisches Ereignis sein können. Doch sie fügt sich ein in eine leidige Vorgeschichte rund um die Umbenennung der Studentenschaft in eine genderneutrale Studierendenschaft. Ist ein Name, der vordergründig nur Männer einschliesst, noch zeitgemäss?

Nein.

Vor 78 Jahren promovierte die erste Frau an der HSG, damals noch Handelshochschule St.Gallen genannt. Vor 50 Jahren erkämpften sich die Schweizer Frauen das Stimmrecht. Und Anfang dieses Jahres entschied der Duden, dass die männliche Form die weibliche nicht mit meint, wie dies vom Stammtischpolterer bis zum Sprachpuristen gerne behauptet wird. Gendergerechtigkeit statt generisches Maskulinum.

Man muss sich längst nicht mehr mit Sprachphilosophie befassen, um zu wissen, dass Sprache Wirklichkeit schafft, Bilder erzeugt und Stereotype fördert. Wer Student liest, stellt sich keine Studentin vor.

Der Frauenanteil stagniert

Man muss sich auch nicht mit Gender Studies befassen, um zu wissen, dass ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis allen Vorteile bringt. Diese Erkenntnis ist - zumindest in der Theorie - längst in der Wirtschaft angekommen, genauso in der Hochschulpolitik. Internationale Uni-Rankings legen denn auch vermehrt ein Augenmerk auf die Geschlechterverhältnisse.

Und genau hier schneidet die Universität St.Gallen schlecht ab: 35 Prozent der Studierenden an der HSG sind Frauen - der tiefste Wert aller Wirtschaftsfakultäten der Schweiz. Ein wenig schmeichelhafter Anteil, zumal die Universität insgesamt einen Drittel aller Wirtschaftsabsolventinnen und -absolventen in der Schweiz stellt. Und: während der Frauenanteil anderorts steigt, stagniert er in St.Gallen seit fünf Jahren, oder ist in den ersten Semestern gar leicht rückläufig.

Dass die Studierenden nun per Urnenabstimmung auf dem Status Quo beharren, ist ein weiterer Schritt in die falsche Richtung. Schliesslich geht es nicht nur um ein paar Buchstaben, sondern um Sichtbarkeit. Der Stereotyp des HSG-Studenten wird der Bandbreite an jungen Menschen auf dem Rosenberg nicht gerecht. Schade, die HSG hätte das Signal gut gebrauchen können, dass sie alle Geschlechter gleichermassen willkommen heisst.