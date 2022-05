Kommentar Die Rettung ist weiblich – und steht für Kontinuität Die Wahl von Barbara-David Brüesch zur neuen Leiterin der Sparte Schauspiel kommt für den künftigen Theaterdirektor im richtigen Moment. Die Regisseurin hat einen guten Ruf, kennt die Verhältnisse in St.Gallen und wird die Arbeit ihres Vorgängers fortsetzen. Vor allem aber ist sie eine Frau. Bettina Kugler Jetzt kommentieren 18.05.2022, 05.00 Uhr

Zwischenstopp auf dem Land: Derzeit inszeniert Barbara-David Brüesch in Andelfingen. Dort hat diese Woche «Die Geizige» nach Molière Premiere, eine Freilichtproduktion des Theaters Kanton Zürich. Bild: Tobias Garcia

Ungemütlich waren die vergangenen Monate für das Theater St.Gallen und seinen designierten Direktor Jan Henric Bogen. Dabei hatte dieser bei der Bekanntgabe seiner Wahl im November 2021 versichert, für flache Hierarchien und einen «kollaborativen» Führungsstil zu stehen. Sobald aber ausserdem vom «frischen Wind» die Rede war, der künftig am Theater wehen soll, sobald sich zeigte, dass ausser Schauspieldirektor Jonas Knecht auch die beiden anderen Spartenleiter ihren Hut nehmen müssen, blies ihm von mehreren Seiten ein eisiger Wind ins Gesicht. Muss wirklich alles auf einmal neu werden?

Mit der Wahl von Barbara-David Brüesch als neuer künstlerischer Leiterin des Schauspiels kann Bogen nun den Wind zu seinen Gunsten drehen: Sie kennt das Haus, das Ensemble, das Publikum, das regionale Umfeld. Sie steht hinter der neuen Wertetrias des Theaters, Diversität, Teilhabe, Nachhaltigkeit. Sie hat sogar schon recht konkrete Vorstellungen davon, wie man sie praktisch umsetzen, auf der Bühne und an anderen Orten leben könnte – im Kontakt mit der Öffentlichkeit.

Vor allem aber ist sie eine Frau: Die erste Schauspielleiterin in der langen Geschichte des Theaters St.Gallen. Von Diversität konnte auf Leitungsebene zuletzt keine Rede sein, die Direktorenriege war ein reiner Männerclub. Sicher, alle betonen gerne, dass die künstlerische Qualifikation im Vordergrund stand – das stimmt. Als Regisseurin hat Barbara-David Brüesch reichlich Erfahrung im In- und Ausland und einen exzellenten Ruf. Doch war es auch einfach allerhöchste Zeit für eine Frau, die mitgestalten und entscheiden kann. Sonst bleibt das Spielzeitmotto «HerStory» eine schöne Illusion auf der Bühne.

Für Jan Henric Bogen, der sie aktiv zur Bewerbung ermutigt hat, ist Barbara-David Brüesch ein Glücksfall – im richtigen Moment. Neben Chefdirigent Modestas Pitrenas steht die bisherige Hausregisseurin für Kontinuität. Sie will zwar neue künstlerische Handschriften in St. Gallen zeigen, aber auch vieles von dem aufnehmen und weiterentwickeln, was Jonas Knecht angestossen hat. Ein radikaler Neustart zur Saison 2023/24 sähe zumindest in der Sparte Schauspiel anders aus, und mancher würde ihn sich hier wünschen. Immerhin sind neue Mitspielerinnen und Mitspieler willkommen. Möglichst nachhaltig und divers.

