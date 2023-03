Kommentar Die Ostschweiz wird zum Altersheim Die Schweiz, besonders die Ostschweiz, vergreist. Zu kümmern scheint das niemanden, obschon eine Frage im Raum steht: Wie sollen ohne Zuwanderung und Einbürgerung die Alterung und Schrumpfung der Schweizer Bevölkerung gestoppt werden? Stefan Schmid Jetzt kommentieren 27.03.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Gemäss Bundesamt für Statistik sollen in der Schweiz schon 2050 gleich viele Erwerbstätige wie Rentner leben. Bild: Sandra Ardizzone / LTA

Wer einmal in Indien war, etwa in der 25-Millionen-Metropole Mumbai, weiss, wovon ich schreibe: Menschen, so weit das Auge reicht. Rappelvolle Strassen, ein buntes, wildes Durcheinander. Jede hiesige Dichtestressdebatte – ein Witz. Besonders auffällig aber: Überall junge Menschen, Kinder und Jugendliche, zu Hunderttausenden. Kehrt man zurück in die Schweiz, springt einem die Ruhe förmlich an. Und die vielen Rentnerinnen und Rentner.

Die Statistiken weisen schon lange darauf hin: Europa vergreist, vor allem der wirtschaftlich stagnierende Süden. Auch die Schweizer Gesellschaft altert rasch. 1990 kamen auf 100 Erwerbstätige 23,4 Personen im Rentenalter. Heute sind es bereits 31,1. In ländlichen Regionen wie etwa dem Toggenburg oder dem Appenzellerland, wo sich weniger Zuwanderer niederlassen, die den Altersquotienten nach unten drücken, sind es gar 40 und mehr. Das Bundesamt für Statistik rechnet bis 2050 damit, dass die Gruppe der Rentner und jene der Erwerbstätigen praktisch gleich gross sein wird.

Eigentlich ist eine steigende Lebenserwartung ja etwas Schönes. Diese ist historisch gesehen gekoppelt an wirtschaftliches Wachstum. Es geht uns gut, darum werden wir immer älter. Doch die Alterung hat einen Preis: Sozial- und Gesundheitskosten steigen rasant. Hinzu kommt, dass eine Volkswirtschaft mit vielen Seniorinnen tendenziell an Innovations- und Wettbewerbskraft einbüsst. Nebst der steigenden Lebenserwartung ist die tiefe Geburtenquote ein Hauptgrund für die Alterung. Nur gerade 1,46 Kinder bringt die Frau in der Schweiz durchschnittlich zur Welt. Das ist zu wenig, um die Bevölkerung aus eigener Kraft zu reproduzieren. 2,1 Kinder wären dafür mindestens notwendig. Mit anderen Worten: Ohne Zuwanderung und Einbürgerungen gäbe es immer weniger Schweizer. Pro spezie rara müsste sich Sorgen machen.

Gerade im Wahljahr sind aber Zuwanderung und Einbürgerungen Gegenstand politischer Scharmützel. Die nationalistische Rechte will beide reduzieren, im Namen von Volk und Heimat. Das hingegen würde unser Problem mit der alternden und strukturell schrumpfenden Gesellschaft verschärfen.

Von der Alterung besonders betroffen sind Regionen wie die Ostschweiz, wo es keine Städte wie Zürich oder Genf gibt, die als Anziehungspunkt für junge Arbeitskräfte wirken. Gleichzeitig ist man hierzulande besonders restriktiv, wenn es um Lockerungen bei der Einbürgerung geht. Und Politiker, die weniger Zuwanderung reklamieren, erreichen hübsche Wahlresultate. Doch interessanterweise stellt niemand die Frage, wie denn ohne Zuwanderung und Einbürgerung die Alterung und Schrumpfung der Schweizer Bevölkerung gestoppt werden könnten. Wo sind die Vorschläge, wie die Geburtenrate gesteigert, das Kinderkriegen mithin stimuliert werden soll?

Das autoritäre China verordnete einst die Einkindpolitik, um das Bevölkerungswachstum zu bremsen. Die liberal-freiheitliche Schweiz könnte mit einem Mix aus fiskal- und familienpolitischen Anreizen eine Politik formulieren, deren Ziel die sanfte Steigerung der Geburtenquote wäre. Doch davon sind wir weit entfernt, wie das zähe Ringen um günstigere Kita-Tarife zeigt. Konservative sehen die traditionelle Familie in Gefahr, einige Liberale halten Kinder für eine rein private Angelegenheit. So bleibt alles wie es ist. Die Folge: Die Schweiz altert rasch. Und sie kann den Wohlstand nur aufrechterhalten, wenn weiterhin viele junge Arbeitskräfte aus dem Ausland zuwandern.