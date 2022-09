Homeschooling: Zum Wohl der Kinder oder auf Wunsch der Eltern?

KOMMENTAR Der Kanton St.Gallen bleibt beim Homeschooling zum Glück hart Seit Corona wollen immer mehr Eltern ihre Kinder zu Hause beschulen. Die Frage aber stellt sich: Dient Homeschooling auch dem Kindswohl - oder werden hier nicht eher die Wünsche der Eltern erfüllt? Jürg Ackermann Jetzt kommentieren 12.09.2022, 05.00 Uhr

Wer seine Kinder zu Hause beschult, braucht nicht in allen Kantonen ein Lehrerdiplom. Marcel Bieri / KEYSTONE

Der Trend ist klar. Immer mehr Eltern in der Schweiz lassen ihre Kinder zuhause unterrichten. So erteilte allein der kleine Kanton Schaffhausen für dieses Schuljahr 23 Bewilligungen, zuvor waren es höchstens vier gewesen.

Das Erstaunliche: Gemäss einer Recherche der «Schaffhauser Nachrichten» verfügen weniger als ein Drittel der Homeschooling-Eltern über ein Lehrerdiplom. Zwar will Schaffhausen hier die Schraube künftig anziehen, doch viele Kantone wie Bern, Aargau oder auch Appenzell Ausserrhoden fahren weiter eine sehr liberale Linie.

Ein Lehrerdiplom wird nicht verlangt. Auch ein Ernährungsberater oder eine Floristin, die nie eine Pädagogik-Lektion besucht haben, dürfen zu Hause unterrichten. Sie sollen einfach dem Lehrplan folgen und ab und zu einen Rechenschaftsbericht einreichen. Manchmal kommt auch noch ein Schulinspektor vorbei.

Immerhin müssen die zu Hause beschulten Kinder in Ausserrhoden am Ende des Schuljahres einen Test schreiben, wo das Lernniveau geprüft wird. Damit das Kind «verzugslos in die Volksschule integriert werden kann, sollte sich der häusliche Unterricht als unzureichend erweisen», wie der Kanton vorschreibt.

Nur wenige Kantone sind beim Homeschooling so restriktiv

St. Gallen geht hier zum Glück, als einer von wenigen Kantonen, konsequent einen anderen Weg. Zwar gab der Bildungsrat letzte Woche bekannt, drei Gesuche für Homeschooling in einer Kleingruppe bewilligt zu haben, doch wirklich freiwillig tat er das nicht. Er wurde vom Verwaltungsgericht dazu angehalten, die restriktive Praxis etwas zu lockern.

Zwar war Homeschooling theoretisch schon bisher erlaubt, doch die Auflagen waren so streng, dass nie eine Bewilligung erteilt wurde. Obwohl die Gesuche seit Corona stark anstiegen.

Einen Mittelweg geht der Kanton Thurgau. Er verlangt zwar ein Lehrerdiplom, stellt aber von allen Ostschweizer Kantonen am meisten Bewilligungen aus. Allein in diesem Schuljahr 43.

Die Kinder können selbstgesteuert und in ihrem Tempo lernen

Homeschooling-Familien schwärmen davon, wie erfüllend es sei, gemeinsam Zusammenhänge zu erkennen, selbstgesteuert aufzuwachsen, den eigenen Interessen nachzugehen. Die Kinder können mitbestimmen, was sie machen wollen und in ihrem Tempo arbeiten. Das ist alles gut und schön. Doch dient es auch dem Kindswohl oder werden hier nicht eher die Wünsche der Eltern erfüllt?

Es braucht viel Fantasie, um zu erkennen, warum Homeschooling für die Entwicklung eines Kindes besser sein soll als die Schule.

Ein Kind will sich mit anderen Kindern messen und Freundschaften mit Gleichaltrigen schliessen. Es ist wichtig, dass es neben den Eltern auch andere erwachsene Bezugspersonen kennenlernt, die Lehrerinnen und Lehrer spielen hier eine wichtige Rolle. Jeden Morgen aufzustehen, den Thek zu packen und sich dem Unterricht und den Gspänli zu stellen, braucht manchmal Überwindung.

Aber das ist wichtig für die Entwicklung, für die Resilienz im späteren Leben und vor allem auch für die Sozialkompetenz. Wenn Eltern ihren Kindern alle Hürden aus dem Weg räumen, dient das niemandem.

Viele Erfahrungen in der Klasse und auf dem Pausenplatz fehlen

Natürlich gehört es zu den schönsten Erfahrungen des Eltern-Seins, viel Zeit mit den eigenen Kindern zu verbringen. Doch dafür gibt es den Mittag oder Abend, die Wochenenden und Ferien. Und dank flexibler werdenden Homeoffice-Modellen für manche auch immer öfter Zeit zwischendurch. Es ist ja gerade dieser erweiterte Horizont ausserhalb der eigenen Familie, der den Austausch zuhause besser macht.

Pausenplatz und Klasse sind Lernorte, wo viele Beziehungen entstehen, die manchmal ein Leben lang halten oder an die man sich sehr lange erinnert.

Eltern, die ihre Kinder zu Hause beschulen, schränken solche Erfahrungsmöglichkeiten massiv ein.

