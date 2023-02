Ständeratswahl St.Gallen: Bauernchef Ritter spielt Königsmacher

Kommentar Baume-Schneider in den Bundesrat und Friedli in den Ständerat: Wie Bauernchef Ritter Königsmacher spielt Die Bauern sind eine Macht im Land, obwohl sie nur 0,6 Prozent zum Bruttoinlandprodukt beitragen. Sie gewinnen Abstimmungen und bringen ihnen gewogenes Personal geschickt in Position. Der St.Galler Ständeratswahlkampf zeigt, wie das funktioniert. Stefan Schmid Jetzt kommentieren 27.02.2023, 05.00 Uhr

Nach Karin Keller-Sutter der mächtigste Politiker der Ostschweiz: Bauernchef Markus Ritter aus dem St.Galler Rheintal. Michel Canonica

Fast auf den Tag genau 370 Jahre ist es her, seit die Schweizer Bauern die Machtfrage gestellt haben. Wegen der Abwertung der Münzen in wirtschaftliche Not geraten, probten zuerst die Entlebucher den Aufstand gegen die städtische Obrigkeit in Luzern. Bald schlossen sich ihnen Berner, Solothurner und Basler Bauern an.

Am 14. Mai 1653 gründeten sie in Huttwil (BE) einen Bauernbund, dessen Ziel die Revolution in der Eidgenossenschaft war. Nun, die alte Ordnung blieb zwar bestehen. Doch die ländlichen Untertanen etablierten sich als ernst zu nehmende politische Kraft.

370 Jahre später muss man sich keine Sorgen mehr machen um die politische Mitsprache der Bauern. Diese sind in der Schweizer Politik zur Grossmacht geworden – was eigentlich verwundert, da ihr Berufsstand bescheidene 0,6 Prozent zum Bruttoinlandprodukt beiträgt.

Angeführt vom St. Galler Mitte-Nationalrat Markus Ritter, ein von Grund auf sympathischer, mitunter hölzern wirkender Mann, reiten die Landwirte von Sieg zu Sieg. Sei es bei Volksabstimmungen – man denke etwa an die jüngst gescheiterte Pestizid-, Trinkwasser- oder Massentierhaltungsinitiative. Sei es bei Wahlen. Elisabeth Baume-Schneider wäre wohl heute kaum Bundesrätin, hätten Sie und ihre Schwarznasenschafe es nicht im entscheidenden Moment geschafft, die Bauernsame zu bezirzen.

Hinter der freundlichen Fassade des Markus Ritter verbirgt sich ein so kluger wie knallharter Mechaniker der Macht, der den Bauernverband nach höchsten professionellen Politmarketingmassstäben führt. Nichts wird dem Zufall überlassen. Jeder Politiker, jede Politikerin wird akribisch beobachtet und wenn nötig im stillen Kämmerlein bearbeitet. Das Motto lautet: Wer nicht bedingungslos und uneingeschränkt für uns ist, ist gegen uns. Und wer gegen uns agiert, der bekommt das bei Wahlen direkt zu spüren.

Die Bauern sind so schlagkräftig und effizient organisiert, dass sich die in Abstimmungen zuletzt oft sieglose, kühl und abgehoben wirkende Economiesuisse komplett in den Seitenwagen der Agrarlobby gesetzt hat, um ihre eigenen finanz- und wirtschaftspolitischen Anliegen voranzubringen. Und dort, wo die Interessen wie etwa beim Freihandel gegensätzlich sind, wird vielstimmig geschwiegen.

370 Jahre nach dem Bauernkrieg führen nicht mehr die Händler die Bauern, sondern die Bauern die Händler.

Die Macht der Bauern zeigt sich nicht primär in der Anzahl ihrer Vertreter im Bundes- oder in den Kantonsparlamenten. Es geht vielmehr um Softpower, um ähnliche Werte, um eine Bruderschaft im Geiste, um ein Netzwerk von konservativen Männern, die gemeinsam Bier trinken und über dieselben Witze lachen. Und im entscheidenden Moment alle auf denselben Abstimmungsknopf drücken.

Dieses informelle Beziehungsgeflecht, in dessen Mitte wie eine Spinne Bauernchef Markus Ritter hockt, erklärt, warum SVP-Nationalrätin Esther Friedli bei den anstehenden Ständeratswahlen im eher ländlich-konservativen Kanton St.Gallen mittlerweile in der Favoritenrolle ist. Die im Kanton immer noch einflussreiche Mitte hat sich auf Druck Ritters nicht wie erwartet auf die Seite von FDP-Frau Susanne Vincenz geschlagen, sondern Stimmfreigabe beschlossen. Gewiss mag es auf nationaler Ebene parteipolitische Überlegungen geben, wonach man darauf achtet, dass der Freisinn im Ständerat nicht stärkste Partei wird. Doch die Gleichzeitigkeit von Partei- und Standesinteressen ist letztlich zufällig.

Kein Zufall ist das strategische Geschick der Bauern, die 370 Jahre nach ihrem gescheiterten Revolutionsversuch weit über ihrer Gewichtsklasse boxen.